Eine Initiative, zwei Ausgänge – und in beiden Fällen dasselbe Problem. Die «10-Millionen-Schweiz-Initiative» offenbart eine strukturelle Unehrlichkeit der Schweizer Politik, die sich durch keine Volksabstimmung beheben lässt.

Es gibt Volksabstimmungen, bei denen das Ergebnis die politische Lage verändert. Und es gibt Volksabstimmungen, bei denen das Ergebnis schlicht irrelevant ist – weil das eigentliche Problem nicht auf dem Stimmzettel steht. Die Initiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft», in der öffentlichen Debatte verkürzt als «10-Millionen-Schweiz-Initiative» bekannt, gehört zur zweiten Kategorie.

Das ist keine Kritik an der Initiative selbst. Es ist eine Bestandsaufnahme der politischen Realität.

Ja oder Nein: Beide Ausgänge führen ins Dilemma

Wer Ja stimmt, fordert vom Bundesrat, das Bevölkerungswachstum zu begrenzen. Das klingt nach einem klaren politischen Auftrag. Es ist keiner – zumindest keiner, der sich im bestehenden Vertragsrahmen umsetzen liesse. Das Freizügigkeitsabkommen mit der EU, Kernstück der Bilateralen I, garantiert EU- und EFTA-Bürgerinnen und -Bürgern das Recht, in der Schweiz zu leben und zu arbeiten. Eine staatliche Deckelung der Einwanderung aus diesen Ländern ist damit schlicht unvereinbar. Ein Ja an der Urne wäre politisch folgenlos – oder es wäre der Anfang einer offenen Konfrontation mit Brüssel, zu der kein Bundesrat seit Jahrzehnten bereit war.

Wer Nein stimmt, gibt der politischen Klasse das Signal, weiter wie bisher zu machen. Also: stillschweigend eine Bevölkerungsentwicklung zu akzeptieren, die strukturell Richtung zehn Millionen und darüber hinaus tendiert – ohne dass das Schweizer Volk je explizit gefragt worden wäre, ob es das so will.

In beiden Fällen bleibt die eigentliche Frage unbeantwortet.

Das Lehrstück heisst Masseneinwanderungsinitiative

Wer verstehen will, wie dieses Spiel endet, muss nur zehn Jahre zurückblicken. Im Februar 2014 sagte das Schweizer Volk mit knapper Mehrheit Ja zur Masseneinwanderungsinitiative der SVP. Der Verfassungsauftrag war eindeutig: Die Schweiz sollte die Einwanderung eigenständig steuern, mit Kontingenten und Höchstzahlen.

Was folgte, war eine politische Hinhaltestrategie von bemerkenswert langer Dauer. Der Bundesrat verhandelte, taktierte, lavierte – und brachte am Ende eine Inländervorrangregelung, die den Kern des Volksbegehrens aushöhlte. Kontingente? Keine. Eigenständige Steuerung? De facto nicht. Das Abstimmungsergebnis war umgesetzt worden – auf dem Papier. In der Substanz hatte Brüssel gewonnen, oder präziser: Der Bundesrat hatte sich selbst aus der Klemme manövriert, indem er das Volk ignorierte, ohne es offen zu sagen.

Mit der 10-Millionen-Initiative droht dieselbe Mechanik. Ein Ja würde denselben institutionellen Reflex auslösen: Kommissionen, Berichte, Konsultationen, eine Umsetzungsgesetzgebung, die das Anliegen verwässert, bis es unkenntlich ist.

Die doppelte Unehrlichkeit

Das Grundproblem ist nicht die Initiative. Das Grundproblem ist eine politische Kultur, die in zwei Richtungen gleichzeitig unehrlich ist.

Gegenüber der EU suggeriert die Schweiz seit Jahren, Personenfreizügigkeit und eine substantielle Steuerung der Zuwanderung liessen sich auf Dauer vereinbaren. Das ist eine Fiktion. Die Freizügigkeit ist nicht verhandelbar – sie ist conditio sine qua non für den Zugang zum Binnenmarkt. Wer sie einschränkt, gefährdet die Bilateralen. Das ist keine Meinung, das ist Vertragsrecht.

Gegenüber dem eigenen Volk tut die politische Klasse so, als könnte man über Bevölkerungsentwicklung abstimmen, ohne gleichzeitig über die Bilateralen abzustimmen. Das ist intellektuell unredlich. Die beiden Fragen sind untrennbar verbunden. Wer die eine stellt, ohne die andere zu nennen, betreibt Demokratie-Theater.

Die Frage, die nie gestellt wird

Die eigentliche politische Grundsatzfrage, die das Schweizer Volk seit der Bilateralen-Abstimmung von 2000 nie explizit beantworten durfte, lautet: Wollen wir Personenfreizügigkeit – mit allen ihren Konsequenzen für Bevölkerungsentwicklung, Infrastruktur, Wohnungsmarkt und Sozialsysteme – oder wollen wir eigenständige Zuwanderungssteuerung, auch wenn das den bilateralen Weg gefährdet?

Das ist eine legitime, demokratisch zu entscheidende Frage. Sie wäre unbequem. Sie würde Klarheit erzwingen. Und genau deshalb wird sie nicht gestellt.

Stattdessen wird über Symptome abgestimmt. Die 10-Millionen-Initiative ist ein weiteres Kapitel dieser Politik der Symptombehandlung. Das Volk darf abstimmen – nur eben nicht über das, was wirklich zur Debatte steht.

Einordnung

Direkte Demokratie funktioniert nur dann, wenn die Fragen, über die abgestimmt wird, auch tatsächlich entschieden werden können. Eine Volksinitiative, deren Umsetzung strukturell ausgeschlossen ist, solange die Schweiz am bestehenden Vertragswerk festhält, ist kein Instrument der Demokratie. Sie ist ein Ventil – zur Dämpfung politischen Drucks, ohne die Ursachen anzugehen.

Das ist kein Versagen der direkten Demokratie. Es ist ein Versagen der politischen Führung. Wer dem Volk eine Scheinwahl anbietet, ohne die echten Konsequenzen offenzulegen, untergräbt genau das Vertrauen in die Institutionen, das er zu schützen vorgibt.

Die Frage, ob die Schweiz zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohner will oder nicht, ist berechtigt. Sie verdient eine ehrliche Antwort. Die bekommt sie mit dieser Abstimmung nicht.