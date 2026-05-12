«Die Wahrheit wird sich durchsetzen»

Roli Bauer über Maskenstrafe, Knast und Schweizer Scheinjustiz

Ein Gespräch über staatliche Repression, Systemkritik und das Leben nach der Pandemie

Von Nico Stino | Swissvox

Er beginnt das Gespräch mit den Gitarrenakkorden von John Lennons «Imagine» – ein bewusster Einstieg, der viel verrät über den Mann, der da sitzt. Roli Bauer, Gitarrenlehrer aus Luzern, Gründer einer kleinen Musikschule, Vater zweier Söhne. Bis 2020 war er nach eigenen Worten «systemkonform und systemtreu». Dann kam der Lockdown – und alles änderte sich.

Der Bruch im März 2020

«Am 17. März 2020 hiess es, alle privaten Unternehmen gehen in den Lockdown. Da habe ich sehr schnell sehr viel hinterfragt», sagt Bauer. Er musste seine Gitarrenschule schliessen – eine Einrichtung, die er mit eigenen Händen und eigenem Geld aufgebaut hatte. Sechs Wochen Zwangspause. Für ihn der Beginn einer politischen Radikalisierung im besten Sinne: nicht hin zu Extremismus, sondern weg von blinder Staatsgläubigkeit.

Er begann auf YouTube und Telegram nach kritischen Stimmen zu suchen, fand sie, und fuhr im Mai 2020 zur ersten Demonstration auf den Bundesplatz in Bern. Was er dort sah, prägte ihn: «Menschen wurden abgeführt, die nur ein Schild mit der Aufschrift ‹Demokratie› hochhielten. Da habe ich gemerkt: Hier stimmt etwas nicht.»

Keine Maske – um jeden Preis

Bauer entschied sich, keine Coronamassnahmen mitzumachen. Keine Maske, kein Abstand, keine Quarantäne. Das hatte Folgen. Im Dezember 2020 wurde er im Zug Richtung Luzern kontrolliert – mit seinen damals ein- und dreijährigen Söhnen im Schlepptau. Kurz darauf, im Februar 2021, geriet er mit seinem älteren Sohn Luis am Bahnhof Luzern in eine Kontrolle, die eskalierte. Vier Kantonspolizisten wurden hinzugezogen, am Ende war Bauer von sieben Beamten umstellt.

«Luis hat stark geweint, er hatte Angst um mich als Papa», erinnert sich Bauer. Sein Sohn erinnert sich heute noch daran – nicht an die Polizisten, sondern daran, dass ihm jemand Süssigkeiten gab, um ihn zu beruhigen.

Aus beiden Vorfällen resultierten Strafbefehle.

Ein Verein, ein Prozess, ein Knast

Gemeinsam mit einer Rechtsanwältin gründete Bauer den Verein «Freindrechtshilfe» und übernahm dessen Präsidium. Anderthalb Jahre lang begleitete er Betroffene, prüfte Strafbefehle, kämpfte juristisch. Der Verein wurde im August 2022 aufgelöst – «aufgrund von Aussichtslosigkeit», wie Bauer sagt. Alle Masken-Strafbefehle, die der Verein begleitet hatte, wurden von den Gerichten bestätigt. Die bittere Pointe: «Diejenigen, die dem Bund Masken zu überhöhten Preisen verkauft haben, erhielten keine 20 Franken Busse. Wir, die sie nicht getragen haben, wurden mit Tausenden von Franken gebüsst.»

Bauer selbst kämpfte parallel dazu vor Gericht. Im Juni 2022 erhielt er am Bezirksgericht Luzern einen Teilerfolg: teils schuldig, teils freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft ging in Berufung. Im Dezember 2022 wurde Bauer am Bundesstrafgericht in der Schweiz vollumfänglich schuldig gesprochen – einem Gericht, das sonst für Drogenhändler, Geldwäscher und Menschenhändler zuständig ist.

Seine Reaktion auf die Bussenverfügung: Er weigerte sich zu zahlen. Er ging für zwei Tage ins Gefängnis – bewusst, als politische Aktion, die er «Rechtsbankrott Schweiz» nannte. «Es war eine wertvolle Lebenserfahrung», sagt er ohne Bedauern. «Um zu sehen, wie schnell die Staatsgewalt jemanden kriminalisieren kann.»

Wirtschaftlicher Druck und ein dritter Fall

Die staatliche Repression hörte nicht auf. Aktuell wird Bauer ein drittes Mal strafrechtlich verfolgt – diesmal wegen des Fahrens mit einer Kopie des Fahrzeugausweises und dem Vorwurf, Fahrzeuge vor einer Geschwindigkeitsmessung gewarnt zu haben. Ein Fahrzeug soll dabei einem zivilen Polizisten gehört haben. Bauer wurde vollumfänglich schuldig gesprochen. Die Gerichtskosten: über 5000 Franken.

«Die versuchen uns wirtschaftlich in die Enge zu treiben», sagt Bauer. Er produziert zu diesem Fall ein Video unter dem Titel «Schweizer Scheinjustiz – aus einer Bagatelle zum Straftäter».

MASS-VOLL und die Grenzen des Widerstands

Bauer war auch an der jüngsten MASS-VOLL-Demonstration in Luzern dabei – als Beobachter und Kameramann. Sein Fazit ist kritisch: «MASS-VOLL wird nicht die Lösung sein. Die Reden, die Art, wie dort eingepöbelt wurde – das hat mich stellenweise an die Nazizeit erinnert. Sehr hierarchisch, sehr diktatorisch aufgebaut.»

Er zweifelt am Führungsstil von Nicolas Rimoldi und sieht in der Bewegung ein strukturelles Problem: «Viele haben aus dem Widerstand ein Geschäftsmodell gemacht. Die greifen das System nicht zielorientiert genug an, um ihr Geschäftsmodell nicht zu gefährden.»

Was er stattdessen fordert: einen parteiorganisationsunabhängigen Zusammenschluss der Bevölkerung. «Wir haben nur eine Chance, wenn wir uns zusammenschliessen – ohne Hierarchien, ohne Eigenbrötlerei.»

Ein verändertes Leben

Die Pandemiejahre haben Bauer verändert. Die Schülerzahlen in seiner Gitarrenschule sind merklich zurückgegangen, seit er politisch aktiv ist. Gleichzeitig kamen neue Menschen, die seine Haltung teilen. «Sonnenscheinfreundschaften haben sich entpuppt. Jeder hat während der Pandemie sein wahres Gesicht gezeigt», sagt er.

Gegenüber neuen Bekanntschaften ist er misstrauischer geworden – nicht verschlossen, aber wachsamer. Den neuen Hantavirus-Alarm nimmt er gelassen: «Da kommst du ein zweites Mal nicht mehr durch. Die Leute wissen jetzt, was gespielt wird.»

Schlussbetrachtung

Roli Bauer ist kein Politiker, kein Influencer, kein Berufsrebell. Er ist ein Gitarrenlehrer aus Hochdorf (Luzern), der sich geweigert hat, eine Maske zu tragen – und dafür mit Strafbefehlen, Gerichtsprozessen und Gefängnis bezahlte. Ob man seine Schlussfolgerungen teilt oder nicht: Seine Geschichte wirft grundlegende Fragen auf über Verhältnismässigkeit, Rechtsstaatlichkeit und die Bereitschaft eines Systems, den Einzelnen zu zerreiben, der nicht spurt.

Seine abschliessenden Worte: «Die Wahrheit wird sich durchsetzen. Bleibt standhaft, bleibt systemkritisch, hinterfragt alles.»

Roli Bauer ist erreichbar via www.rolis-gitarrenschule.ch und seinen YouTube-Kanal «Bauer offiziell». Wer ihn bei seinen laufenden Gerichtskosten unterstützen möchte, findet Informationen in seinem bald erscheinenden Video «Schweizer Scheinjustiz».