Ein Arzt, ein Mikrofon, ein Kongress: Was Rolf Krohn und seine Mitstreiter sagen – und warum sie sich als Verfolgte sehen.

An einem Hoteltag im Fichtelgebirge, irgendwo zwischen Vorträgen und Privatkonzert, sitzt Rolf Krohn einem Kameramann gegenüber und spricht. Der Mann, der sich selbst als «Arzt aus Leidenschaft» bezeichnet, war einst Stahlbauschlosser, holte auf dem Abendgymnasium die Matura nach und promovierte 1992 zum Arzt. Seit 1987, noch während des Studiums, hält er impfkritische Vorträge. Heute ist er Mitorganisator des ersten «Ärztekongresses» verfolgter Mediziner in Deutschland – und Gesprächsgast beim YouTube-Kanal «EINGESCHENKT TV».

Der Kongress

Der Anlass, über den Krohn berichtet, nennt sich «Erster Ärztekongress». Es ist, nach seiner Darstellung, ein Treffen von Ärzten, die in Deutschland juristisch verfolgt wurden – hauptsächlich wegen der Ausstellung von Maskenbefreiungsattesten während der Corona-Massnahmen. Krohn spricht von über 1500 Strafverfahren allein in fünf Bundesländern, rechnet hoch auf bundesweit «weit über 3000» betroffene Ärzte.

Einer der prominentesten Namen, die er nennt, ist Heinrich Habig – ein Arzt, der nach seinen Angaben eine Haftstrafe verbüsst und inzwischen nach Verbüssung von zwei Dritteln der Strafe entlassen worden ist. Eine weitere Ärztin, Bianca Witschel, sitze noch in Haft; ihr Haus sei zwangsversteigert worden, weil sie im Gefängnis keine Steuererklärung habe einreichen können. Eine dritte Kollegin, Carola Jarbet-Kissel, sei am Schweizer Flughafen verhaftet, kurz festgehalten und danach auf Kaution freigelassen worden; sie lebe heute in Mexiko und traue sich nicht mehr über die Grenze.

Das sei, so Krohn, der Grund für den Kongress: «Weil ich sehe, dass einer nach dem anderen von uns weggeschlachtet wird.»

Die Argumente

Krohn legt seine Position in breiten Zügen dar. Die Corona-Pandemie sei keine gewesen – «genauso wie die Schweinegrippe-Pandemie keine war». Der PCR-Test könne keine Infektion nachweisen, sondern zeige nur vergangenen Kontakt an oder liefere falsch-positive Ergebnisse. Masken schützten nicht vor Viren – das habe sogar auf den Packungsbeilagen gestanden. Die mRNA-Impfstoffe seien keine Impfungen im klassischen Sinn, sondern gentechnische Präparate, deren Tier­versuche stets gescheitert seien. Spike-Proteine fänden sich in Spermien und Eizellen, was er mit dem Rückgang der Geburtenrate in Verbindung bringt. Das Immunsystem werde durch die Impfung dauerhaft geschwächt, was zu «Turbokrebs», Schlaganfällen, Herzinfarkten und Autoimmunerkrankungen führe.

Das RKI sei weisungsgebunden gewesen und habe intern gewusst, dass die Pandemie «herunterskaliert» werden könne – habe dies aber auf politischen Druck nicht kommuniziert. Als Beleg verweist Krohn auf die «RKI-Protokolle», die in einem Buch von Markus Schlöffel veröffentlicht worden seien.

Die WHO bezeichnet er als «das grösste Verbrechersyndikat, was es überhaupt gibt». Die beteiligten Politiker – namentlich Jens Spahn, Karl Lauterbach, Frank-Walter Steinmeier und Markus Söder – nennt er, in Anlehnung an den Publizisten Paul Brandenburg, «Massenmörder». Er fordert Aufklärung nach dem Vorbild des Nürnberger Kodex.

Die Verfolgung

Der emotionale Kern des Gesprächs sind die Schilderungen der Hausdurchsuchungen. Krohn beschreibt, wie Ärzte um sechs Uhr morgens aus dem Schlaf gerissen, Türen eingehämmert oder aufgesprengt worden seien. Wer eine Jagdwaffe oder einen ehemaligen Armeehintergrund habe, dem seien SEK-Kräfte ins Haus gekommen, mit Blendgranaten. «Sie schmeissen dich vor deinen Kindern auf den Boden und legen dir Handschellen an.»

Krohn selbst war nach eigenen Angaben von einer Razzia betroffen. Seine Konten seien 15 Monate gesperrt gewesen. Seitdem arbeite er nicht mehr. «Wenn draussen nur ein Vogel vorbeifliegt, habe ich sofort Herzrasen und denke, die kommen wieder.»

Sieben Kollegen seien in der Folge der Strafverfolgung gestorben – teils durch Suizid, teils an den gesundheitlichen Folgen.

Die Netzwerke

Krohn ist nicht allein. Er listet auf: Mitgründer von «Ärzte stehen auf», Mitgründer von «Corona Solution», Mitgründer von «Tatort Impfen», Gründervater des «Levaner Stammtischverbundes» impfkritischer Eltern, Vizepräsident von «Ungeimpft Gesund», aktiv bei «Ärzte für Aufklärung». Sein Telegram-Kanal hat nach eigenen Angaben 44’000 Abonnenten.

Er verweist auf den Förderverein «Weisser Kranich» als Hilfswerk für verfolgte Ärzte sowie auf die Webseite «Ärzte mit Gewissen», auf der betroffene Mediziner «Gesicht zeigen» sollen. Im November sei ein zweiter Kongress geplant.

Als politische Hoffnungsträgerin erwähnt er die AfD – nicht ohne den Zusatz, er wolle sich «politisch nicht positionieren». Was er sich strukturell wünsche, seien Direktmandate ohne Parteizugehörigkeit, eine Art basisdemokratische Räteversammlung. Den Parteiapparat hält er generell für korrumpiert.