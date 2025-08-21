Die Wahrheit hinter den Flammen von Maui: Wie eine globale Elite eine „Smart City“ aus der Asche erschafft
Eine Untersuchung der schockierenden Verbindungen zwischen den Waldbränden, BlackRock, Geheimdiensten und dem Plan, Hawaii für immer zu verändern.
Zwei Jahre sind seit der Tragödie vergangen, die die Insel Maui heimgesucht hat. Vom 8. bis 16. August 2023 wüteten Waldbrände auf der zweitgrößten Insel des hawaiianischen Archipels. Die Bilanz war verheerend: 102 Tote, rund 3.000 getötete Tiere, 6.880 Hektar verbranntes Land und Schäden in Höhe von fünf Milliarden Euro. Die Stadt Lakina, einst Heimat …