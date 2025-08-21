Zwei Jahre sind seit der Tragödie vergangen, die die Insel Maui heimgesucht hat. Vom 8. bis 16. August 2023 wüteten Waldbrände auf der zweitgrößten Insel des hawaiianischen Archipels. Die Bilanz war verheerend: 102 Tote, rund 3.000 getötete Tiere, 6.880 Hektar verbranntes Land und Schäden in Höhe von fünf Milliarden Euro. Die Stadt Lakina, einst Heimat …