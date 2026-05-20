von Nico Stino

Es gibt in der Schweiz eine Redewendung, die man nicht in Lehrbüchern findet, aber in jedem Verwaltungsratssaal kennt: «Man muss die richtigen Leute kennen.» Gemeint ist nicht Korruption im strafrechtlichen Sinne. Gemeint ist etwas Subtileres, Älteres, Tiefer Verwurzeltes – eine Logik, die sich über Jahrhunderte eingeschliffen hat und heute so selbstverständlich wirkt, dass sie kaum noch auffällt. Es ist die Zunftmentalität. Und sie prägt die Schweiz bis in ihre Institutionen hinein.

Von der Werkstatt zur Kommission

Die Zünfte entstanden im Mittelalter nicht als Unterdrückungsinstrument, sondern als Selbstschutz. Handwerker, Kaufleute, Bäcker und Schmiede schlossen sich zusammen, um Qualität zu sichern, Preise zu stabilisieren und politische Mitsprache zu erkämpfen. In Zürich führte die Brunsche Verfassung von 1336 dazu, dass die Zünfte formell Sitze im Stadtrat übernahmen – ein bürgerlicher Aufstand gegen die Patrizier, der sich als proto-demokratische Errungenschaft feiern liess.

Was sich dabei institutionalisierte, war mehr als eine Berufsorganisation. Es war ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip: Zugang durch Bewährung, Solidarität nach innen, Misstrauen nach aussen. Wer nicht der Zunft angehörte, durfte nicht produzieren, nicht verkaufen, nicht mitbestimmen. Wer aufgenommen werden wollte, musste Lehrzeit ableisten, die Meisterprüfung bestehen – und die richtigen Bürgen vorweisen.

Die Zünfte als formale Institutionen verloren nach 1798 und endgültig mit dem Bundesstaat 1848 ihre rechtliche Monopolstellung. Aber das Denkmuster blieb. Es wanderte aus den Werkstätten in die Kommissionen, aus den Zunftstuben in die Verwaltungsräte, aus den Meisterzirkeln in die Milizarmee und die bürgerlichen Parteisektionen.

Das Milizsystem als Zunft der Neuzeit

Kaum eine Schweizer Institution wird so mythologisiert wie das Milizsystem. Der Milizgedanke – Bürger übernehmen staatliche Aufgaben nebenamtlich, ehrenamtlich, aus Pflichtgefühl – ist tatsächlich eine zivilisatorische Leistung. Er verankert politische Verantwortung in der Gesellschaft und verhindert eine Beamtenkaste, die sich vom Volk abkoppelt.

Doch das Milizsystem hat eine Kehrseite, die selten offen ausgesprochen wird: Es begünstigt systematisch jene, die Zeit, Flexibilität und soziale Vernetzung mitbringen. Wer Verwaltungsratssitze, Gemeinderatssitze, Kommissionsmandate und Vereinspräsidien häuft, ist selten die alleinerziehende Mutter oder der zugewanderte Informatiker. Es sind mehrheitlich gut vernetzte Männer aus dem bürgerlichen Milieu, die über Generationen gelernt haben, welche Türen man anklopfen muss – und wie.

Das ist keine Verschwörung. Es ist Struktureffekt. Die Zunft wählt ihre Mitglieder nicht durch formale Ausschreibung, sondern durch informelle Kooptation. Man fragt jemanden, den man kennt. Man empfiehlt jemanden, dem man vertraut. Man vertraut jemandem, der die gleiche Sprache spricht – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne.

Netzwerk schlägt Kompetenz

Die Folgen sind messbar, auch wenn sie selten so benannt werden. Die Schweiz hat eine der niedrigsten Frauenquoten in Verwaltungsräten der OECD – trotz formaler Gleichstellungsgesetze. Eingebürgerte Schweizer mit Migrationshintergrund sind in den oberen Etagen von Politik und Wirtschaft systematisch unterrepräsentiert – nicht wegen fehlender Qualifikation, sondern wegen fehlender Netzwerkzugehörigkeit.

In der Privatwirtschaft fällt das noch weniger auf, weil dort zumindest der Markt eine gewisse Korrektur erzwingt. Gefährlicher ist die Zunftlogik dort, wo kein Markt korrigiert: in der Regulierung, in der Justiz, in den halbstaatlichen Institutionen.

Die FINMA ist ein Paradebeispiel. Die Behörde, die Banken und Versicherungen überwachen soll, rekrutiert ihre Kader aus demselben engen Milieu, das sie beaufsichtigt. Der Drehtür-Effekt zwischen Regulierer und Reguliertem ist in der Schweiz besonders ausgeprägt – nicht weil die Akteure böswillig wären, sondern weil der Pool schlicht klein ist und die Zunftmentalität den Wechsel als normal empfindet. Man kennt sich. Man vertraut sich. Man schont sich.

Das gleiche Muster zeigt sich bei der Nationalbank, bei den Kantonalbanken, bei der Stiftungsaufsicht, beim SRG-Verwaltungsrat. Überall dieselbe Handvoll Namen, die in wechselnden Konstellationen auftauchen.

Die Bestrafung des Verrats

Was die Zunftmentalität von blossem Networking unterscheidet, ist ihr Umgang mit Abweichlern. Die Zunft toleriert interne Kritik – aber nur bis zu einem Punkt. Wer nach aussen trägt, was innen besprochen wurde, wer den Konsens bricht, wer öffentlich anklagt, verstösst gegen den zentralen Kodex: Loyalität vor Transparenz.

Das erklärt, warum die Schweiz trotz ihres Rufs als stabiler Rechtsstaat einen erschreckend schwachen Whistleblower-Schutz hat. Wer interne Missstände publik macht, riskiert in der Schweiz mehr als in Deutschland oder Frankreich: nicht nur den Job, sondern den sozialen Tod in einem Milieu, das klein und langgedächtig ist. Die Anzeige gegen einen Arbeitgeber ist nicht nur eine rechtliche Handlung – sie ist ein Zunftbruch. Und Zunftbruch wird nicht vergessen.

Parlamentarische Vorstösse für ein Whistleblower-Gesetz scheiterten jahrelang – nicht weil die Mehrheit offen dagegen war, sondern weil die informellen Widerstände zu stark waren. Die Zunft schützt ihre Mitglieder. Und sie schützt sich selbst.

Die lebendige Zunft als Spiegel

In Zürich existieren die mittelalterlichen Zünfte bis heute – nicht als Museumskulisse, sondern als gesellschaftliche Kraft mit politischem Gewicht. Der Sechseläuten-Umzug im April ist ihr öffentlichstes Gesicht: farbig, volkstümlich, festlich. Dahinter verbirgt sich ein dichtes Geflecht von Kontakten, das Wirtschaftsführer, Juristen, Politiker und Militäroffiziere verbindet.

Dass Frauen in vielen Zürcher Zünften erst seit wenigen Jahren – oder gar noch nicht – aufgenommen werden, ist kein folkloristisches Randproblem. Es ist ein Symptom. Die Zunft zur Saffran öffnete ihre Türen für Frauen erst 2021. Andere tun es bis heute nicht. Das ist kein historisches Überbleibsel – es ist eine aktive Entscheidung, die von Männern getroffen wird, die in diesen Kreisen Karriere gemacht haben und weiter machen werden.

Stabilität als Preis und als Währung

Man täte der Zunftmentalität Unrecht, würde man sie nur durch die Brille der Kritik betrachten. Die Schweiz verdankt ihr echte Stärken: eine ausserordentliche institutionelle Stabilität, ein tief verankertes Qualitätsbewusstsein, eine Verlässlichkeit in Abläufen und Versprechen, die international ihresgleichen sucht. Verträge werden eingehalten. Handwerk wird ernst genommen. Zuständigkeiten sind klar.

Das sind keine Kleinigkeiten in einer Welt, in der institutionelles Vertrauen weltweit erodiert.

Doch Stabilität hat ihren Preis. Sie tendiert zur Erstarrung. Sie belohnt jene, die im System sind, und bestraft jene, die es herausfordern. Sie macht Innovationen langsamer, Korrekturen träger, Fehlentwicklungen langlebiger.

Die Frage ist nicht, ob die Schweiz ihre Zunftmentalität ablegen soll – das wäre weder möglich noch wünschenswert. Die Frage ist, ob sie in der Lage ist, die blinden Flecken dieser Mentalität zu benennen: die Abschottung, die Loyalitätspflicht über die Wahrheitspflicht, das strukturelle Misstrauen gegenüber dem Anderen.

Einordnung

Eine Gesellschaft, die sich auf direkte Demokratie beruft, muss sich fragen, ob ihre informellen Strukturen mit diesem Anspruch vereinbar sind. Direktdemokratie heisst nicht nur: jeder darf abstimmen. Es heisst auch: jeder soll eine faire Chance haben, gehört, gefördert und beurteilt zu werden – unabhängig davon, welcher Zunft er angehört.

Die unsichtbare Zunft der Schweiz ist mächtig. Und Macht, die sich nicht rechtfertigt, wird früher oder später zur Last – für alle, auch für jene, die von ihr profitieren.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox, einem unabhängigen Schweizer Medienportal für Innenpolitik, Geopolitik und Medienkritik.