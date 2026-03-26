GESELLSCHAFT & POLITIK

Man hält ein Volk nicht mit Ketten, sondern mit Rechnungen. Nicht mit Gewalt, sondern mit Dauerbelastung. Arbeit ohne Aufstieg. Lohn ohne Sicherheit. Freiheit ohne Zeit. Wer nur noch funktioniert, hinterfragt nichts mehr. Nicht weil es verboten ist, sondern weil die Kraft fehlt. Und wer glaubt, das sei Zufall, hat längst aufgehört hinzusehen.

Die neue Erschöpfung

Es gibt eine Erschöpfung, die sich von Müdigkeit unterscheidet. Müdigkeit vergeht nach einer Nacht. Diese andere Erschöpfung hingegen ist struktureller Natur: Sie ist in die Architektur des Alltags eingebaut, in die Taktung von Arbeit, Miete, Krankenkassenprämie und Pendlerweg. Sie ist chronisch, nicht akut. Und sie ist so normal geworden, dass kaum noch jemand fragt, woher sie eigentlich kommt.

Wer täglich acht, neun oder zehn Stunden arbeitet, danach einkauft, kocht, Kinder betreut, Formulare ausfüllt, Versicherungsschreiben liest, Steuererklärungen vorbereitet und am Wochenende den Haushalt nachholt – der hat am Ende des Tages keine kognitive Kapazität mehr für politische Analyse. Das ist kein persönliches Versagen. Das ist Physik.

Der amerikanische Historiker Howard Zinn schrieb, dass die gefährlichsten Ungerechtigkeiten jene sind, die sich als Normalzustand tarnen. In einer Gesellschaft, in der Überlastung als Fleiß gilt und Ausgebranntsein als persönliche Schwäche, ist diese Tarnung perfekt gelungen. Die Last wird privatisiert. Das System bleibt unsichtbar.

Arbeit als Selbstzweck

Der Soziologe Max Weber beschrieb die protestantische Arbeitsethik als jene kulturelle Grundprogrammierung, die Arbeit aus einem Mittel zum Zweck in einen Wert an sich verwandelt hat. Was Weber noch als historischen Befund formulierte, ist heute Marktstrategie. Wer nicht arbeitet, schämt sich. Wer zu wenig verdient, versagt. Wer nicht aufsteigt, hat sich nicht genug angestrengt.

Diese Moral ist bequem für jene, die von ihr profitieren: Die Unternehmensberatung, die 80-Stunden-Wochen als Auszeichnung verkauft. Der Staat, der Vollbeschäftigung als Ziel nennt, ohne zu fragen, was diese Beschäftigung produziert und für wen. Die Medien, die fleissige Mittelschichtmenschen als Vorbilder inszenieren und prekär Beschäftigte als Randnotiz behandeln.

Dabei ist die Realität des Arbeitsmarktes längst eine andere. Befristete Verträge, Teilzeitstellen ohne Existenzsicherung, Plattformarbeit ohne Sozialversicherung, Nullstunden-Verträge auf Abruf – das sind keine Randphänomene mehr. Das ist das Zentrum einer neuen Arbeitswelt, die Flexibilität für den Arbeitnehmer zur Pflicht und für den Arbeitgeber zum Privileg gemacht hat.

Die Rechnung als politisches Instrument

Die Krankenkassenprämie in der Schweiz ist kein neutrales Verwaltungsinstrument. Sie ist eine politische Entscheidung. Jede Erhöhung, die das Parlament und die Bundesratsparteien stillschweigend passieren lassen, ist eine bewusste Umverteilung von unten nach oben. Wer wenig verdient, gibt einen überproportional grossen Teil seines Einkommens für die obligatorische Grundversicherung aus. Die Prämienverbilligung federt das ab – aber unvollständig, bürokratisch und mit der eingebauten Demütigung, einen Antrag stellen zu müssen.

Dasselbe gilt für die Mietpreise in den Städten, für die Kosten der Kinderbetreuung, für die Gebühren der öffentlichen Verkehrsmittel. Jede dieser Rechnungen wirkt für sich genommen vielleicht handhabbar. Zusammen ergeben sie eine Arithmetik der Unmöglichkeit: Man arbeitet, zahlt, funktioniert – und kommt trotzdem nicht vom Fleck. Das erzeugt keine Revolte. Es erzeugt Resignation.

Resignation ist politisch nützlicher als Unterdrückung. Ein unterdrücktes Volk kann sich organisieren, weil es einen gemeinsamen Feind hat. Ein resigniertes Volk organisiert sich nicht, weil es die Energie dazu nicht aufbringt und ohnehin nicht mehr daran glaubt, dass Veränderung möglich ist. Wer jeden Monat rechnet, ob das Geld bis zum Dreissigsten reicht, denkt nicht in politischen Kategorien. Er denkt in Überlebensstrategien.

Zeit als Klassenprivileg

In kaum einer Ungleichheitsdebatte taucht Zeit als Ressource auf. Dabei ist sie die fundamentalste. Wer Zeit hat – Zeit zum Lesen, zum Nachdenken, zum Sich-Organisieren, zum Klagen, zum Reisen, zum Vergleichen –, hat Macht. Nicht trotz seiner Zeit, sondern wegen ihr.

Der Vorstandsvorsitzende, der sich einen Ghostwriter für sein politisches Manifest leistet, den Anwalt für seine Steueroptimierung, den Finanzberater für seine Vermögensplanung – er kauft sich Zeit. Nicht die seine, sondern die anderer Menschen. Er delegiert die Komplexität des Lebens und gewinnt damit die Ressource, die alle anderen aufreibt.

Wer drei Jobs braucht, um die Miete zu zahlen, hat diese Option nicht. Wer abends nach Hause kommt und noch das Abendbrot kochen, die Hausaufgaben kontrollieren und die Wäsche aufhängen muss, liest keine Verfassungskommentare. Wer samstags arbeitet, geht nicht an die Volksversammlung. Die politische Teilhabe schrumpft proportional zur verfügbaren Zeit – und die verfügbare Zeit schrumpft proportional zum Druck auf das Einkommen.

Das System erklärt sich selbst für neutral

Das Besondere an der modernen Erschöpfungsgesellschaft ist ihre Fähigkeit zur Selbstlegitimation. Sie erklärt sich nicht durch Ideologie, sondern durch Sachzwang. Die Prämien steigen, weil die Gesundheitskosten steigen. Die Mieten steigen, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt. Die Löhne stagnieren, weil der globale Wettbewerb keine Spielräume lässt. Alles ist Mechanismus, nichts ist Entscheidung.

Diese Neutralitätsfiktion ist vielleicht die wirksamste Herrschaftstechnik der Gegenwart. Wenn kein Akteur verantwortlich ist, gibt es niemanden, den man zur Rechenschaft ziehen kann. Der Markt ist kein Subjekt. Die Sachzwänge haben keine Adresse. Das System ist da, wie das Wetter da ist – unabänderlich, unpersönlich, überall.

Aber Systeme sind keine Naturgesetze. Sie sind das Ergebnis von Entscheidungen, die Menschen getroffen haben – und von Entscheidungen, die dieselben oder andere Menschen unterlassen haben. Die Mietpreisbremse, die es nicht gibt, ist eine politische Entscheidung. Das Krankenkassensystem, das Gewinne privater Versicherer schützt und öffentliche Solidarität aushöhlt, ist eine politische Entscheidung. Die Steuerpolitik, die Kapital bevorzugt und Arbeit belastet, ist eine politische Entscheidung.

Demokratie braucht Musse

Die alten Griechen wussten das noch: Demokratie setzt Musse voraus. Die Polis funktionierte, weil ein Teil ihrer Bürger – wir müssen hinzufügen: auf Kosten von Sklaven und Frauen – die Zeit hatte, sich um das Gemeinwesen zu kümmern. Die athenische Demokratie war eine Demokratie der Freien, und Freiheit hiess damals vor allem: Freiheit von der Notwendigkeit.

Die moderne Demokratie hat diesen Zusammenhang verdrängt. Sie formuliert das Wahlrecht als formale Gleichheit, ohne zu fragen, ob die Bedingungen seiner Ausübung tatsächlich gleich sind. Das Stimmrecht haben alle. Aber die Zeit, die politischen Grundlagen informierter Stimmabgabe zu erarbeiten – die Lektüre, die Debatte, die Abwägung –, ist ungleich verteilt.

Studien zur politischen Partizipation zeigen es unerbittlich: Je höher das Einkommen, desto höher die Wahlbeteiligung. Je höher die Bildung, desto stärker das zivilgesellschaftliche Engagement. Je prekärer die Lebensumstände, desto tiefer die Überzeugung, dass politisches Handeln irgendetwas ändern könnte. Das nennt sich Apathie und wird oft moralisch bewertet. Es ist in Wirklichkeit eine rationale Reaktion auf erfahrene Ohnmacht.

Die Erschöpfung als Geschäftsmodell

Wer glaubt, die beschriebene Situation sei das unbeabsichtigte Nebenprodukt wirtschaftlicher Dynamik, unterschätzt die Systematik dahinter. Erschöpfung ist kein Bug im System. Sie ist ein Feature. Ein erschöpfter Mensch kauft Fertigpizza, weil er keine Energie zum Kochen hat. Er bucht einen Kurzurlaub, um sich von der Arbeit zu erholen, die er hasst. Er abonniert einen Streaming-Dienst, damit die letzten freien Stunden des Abends angenehm verfliessen. Er schläft schlecht und kauft Schlaf-Apps.

Die Erschöpfung erzeugt Konsum, der die Erschöpfung lindern soll – und sie dabei verlängert. Ein erschöpfter Mensch ist ein guter Konsument: unkritisch, nach Unmittelbarkeit suchend, gegenüber langfristigen Konsequenzen stumpf. Er ist auch ein schlechter Bürger: politisch desinteressiert, kollektiver Aktion gegenüber skeptisch, von Populisten leicht mit einfachen Antworten zu gewinnen.

Der Soziologe Byung-Chul Han hat dieses Phänomen in seiner «Müdigkeitsgesellschaft» beschrieben: Die Disziplinargesellschaft des zwanzigsten Jahrhunderts, die Menschen von aussen zwang und verbat, hat sich in eine Leistungsgesellschaft verwandelt, die Menschen von innen antreibt und ausschöpft. Der Wärter ist verschwunden. Das Gefängnis geblieben. Nur heisst die Zelle jetzt «Selbstverwirklichung».

Was wäre zu tun?

Diese Frage ist nicht rhetorisch gemeint, auch wenn sie so klingt. Es gibt keine einfache Antwort – schon weil die Erschöpfung selbst der Suche nach Antworten im Weg steht. Wer keine Energie hat, hat auch keine Energie für politische Utopien.

Und doch: Es beginnt mit Benennen. Mit dem Widerstand gegen die Neutralitätsfiktion. Die Krankenkassenprämien sind keine Naturkatastrophe. Die Wohnkosten sind keine Naturkatastrophe. Die Prekarisierung der Arbeit ist keine Naturkatastrophe. Es sind Zustände, die politisch hergestellt wurden und politisch verändert werden können – wenn genug Menschen die Kraft und die Zeit aufbringen, das einzufordern.

Die direkte Demokratie der Schweiz bietet dafür formale Instrumente – Initiativen, Referenden, Petitionen. Aber formale Instrumente funktionieren nur, wenn informelle Voraussetzungen erfüllt sind: Zeit, Energie, das Gefühl, dass es sich lohnt. Diese Voraussetzungen zu schaffen ist keine kulturelle, sondern eine zutiefst politische Aufgabe.

Eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverlust wäre ein Anfang. Ein Mietrecht mit echtem Biss wäre ein Anfang. Eine Krankenkassenreform, die den Solidaritätsgedanken wieder ernst nimmt, wäre ein Anfang. Eine Steuerpolitik, die Kapitalerträge nicht länger niedriger besteuert als Arbeitslöhne, wäre ein Anfang. Keines dieser Dinge ist neu. Keines ist utopisch. Alle werden seit Jahrzehnten gefordert und seit Jahrzehnten verhindert.

Die Kraft fehlt nicht. Sie wird entnommen.

Am Ende steht eine unbequeme Einsicht: Die Erschöpfung, unter der so viele leiden, ist nicht das Ergebnis individueller Schwäche oder persönlicher Fehler. Sie ist das Ergebnis einer Gesellschaftsordnung, die Erschöpfung systematisch produziert – und von ihr profitiert.

Wer das versteht, beginnt anders zu fragen. Nicht: «Warum bin ich so müde?» Sondern: «Wem nützt meine Müdigkeit?» Das ist eine politische Frage. Und politische Fragen haben politische Antworten.

Man hält ein Volk nicht mit Ketten, sondern mit Rechnungen. Das stimmt. Aber Rechnungen kann man bestreiten. Man muss nur wissen, wer sie ausgestellt hat.

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