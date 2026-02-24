WIRTSCHAFT & GESELLSCHAFT

Von Nico Stino • Zürich, 24. Februar 2026

Die Schweiz gilt weltweit als Musterbeispiel direkter Demokratie. Volksabstimmungen, Föderalismus, Kollegialregierung – die Institutionen wirken tadellos. Doch hinter dieser Fassade operiert eine andere Ordnung: eine Verflechtung aus Finanzkapital, Familiendynastien und Konzerninteressen, die Politik und Wirtschaft prägt, ohne je gewählt worden zu sein.

Das stille Kapital: Familienverмögen und ihr politisches Gewicht

Die Konzentration privaten Reichtums in der Schweiz ist, gemessen am Bevölkerungsanteil, eine der höchsten der Welt. Laut dem Global Wealth Report der Credit Suisse verfügen Schweizer Privathaushalte über das höchste Medianvermögen pro Erwachsenem weltweit. Doch diese Zahl verdeckt die eigentliche Konzentration: Ein Bruchteil der Bevölkerung kontrolliert einen überproportionalen Teil dieses Reichtums.

Die Familie Hoffmann-Oeri, Grossaktionärin des Basler Pharmariesen Roche, verkörpert dieses Phänomen exemplarisch. Mit einem geschätzten Vermögen von über 30 Milliarden Franken gehören die Nachkommen der Gründerfamilie nicht nur zu den reichsten Menschen der Schweiz, sondern halten über ihre Stimmrechtsmehrheit unmittelbaren Einfluss auf eines der wertvollsten Unternehmen Europas. Dieser Einfluss überträgt sich: Forschungsprioriтäten, Preispolitik, Lobbying gegenüber Gesundheitsbehörden – Entscheide, die Millionen Menschen betreffen, fallen letztlich im Kreis weniger Familienmitglieder.

Ähnliches gilt für die Familia Blocher, die über die EMS-Chemie ein Industrieimperium im Bündnerland aufgebaut hat, oder für die Familie Schmidheiny, einstmals Hauptaktionäre des Zementkonzerns Holcim. Diese Dynastien sind nicht bloß Unternehmer; sie sind institutionelle Akteure, die über Stiftungen, politische Mandate, Medienengagements und diskrete Netzwerke gesellschaftlichen Einfluss kumulieren.

Die Banken als Machtzentren: Zwischen Diskretion und Einfluss

Der Schweizer Finanzplatz ist mehr als ein ökonomischer Sektor; er ist eine politische Institution. Die UBS, nach der Zwangsfusion mit der Credit Suisse im Frühjahr 2023 nun noch mächtiger als zuvor, verwaltet ein Vermögen, das das Bruttoinlandprodukt der Schweiz um ein Vielfaches übersteigt. Die Bilanzsumme des Instituts entspricht einem Mehrfachen der Schweizer Wirtschaftsleistung – ein Szenario, das Regulator und Regierung in ein strukturelles Abhängigkeitsverhältnis zwingt. UBS ist schlicht „to big to fail“ – und weiß das.

Dieser strukturelle Vorteil übersetzt sich in politisches Kapital. Bankiervereinigung, Economiesuisse und die grossen Institute unterhalten professionelle Lobbying-Apparate in Bern. Während Parlamentarier und Bundesräte wechseln, bleiben die Verhandlungsführer der Banken über Legislaturperioden hinweg konstant – mit akkumuliertem institutionellen Wissen, das die Verwaltung oft nicht aufwiegen kann.

Das Bankgeheimnis, wenngleich auf internationalen Druck hin gelockert, bleibt ein strukturelles Merkmal des Schweizer Finanzplatzes. Es schützt nicht nur Vermögen vor Steuerbehörden anderer Länder, sondern auch die Identität jener, die über Nominee-Strukturen, Trusts und diskrete Holdinggesellschaften handeln. Wer wirklich hinter großen Schweizer Kapitalgesellschaften steht, ist für die Öffentlichkeit oft nicht nachvollziehbar.

Verflechtung statt Transparenz: Das Who’s Who der Züribankiers

Die Privatbanken am Zürcher Paradeplatz und in Genf repräsentieren eine ältere Tradition diskreter Machtausübung. Institute wie Julius Bär, Pictet, Lombard Odier oder Vontobel sind mehr als Finanzintermediäre: Sie sind soziale Institutionen, deren Führungsfäden seit Generationen in denselben Familien zusammenlaufen. Pictet etwa wird seit seiner Gründung 1805 als Partnerschaft geführt; die Namen der Managing Partner sind nicht öffentlich und das Kapital privat – eine Struktur, die maximale Handlungsfreiheit bei minimaler Rechenschaftspflicht garantiert.

Diese Kreise pflegen enge Verbindungen zu Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Verwaltungsräte rotieren zwischen Großbanken, Pharmakons und öffentlichen Institutionen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein ehemaliger Bundesrat nach seinem Ausscheiden aus dem Amt einen Verwaltungsratssitz bei einem der grossen Finanzinstitute annimmt. Die sogenannte „Drehtür“ zwischen Politik und Wirtschaft ist in der Schweiz – trotz ihrer Kleinheit – eine bestens geölte Konstruktion.

Konzerne als quasi-staatliche Akteure: Nestlé, Glencore, ABB

Neben den Bankhäusern prägen die grossen Industriekonzerne die Schweizer Machtlandschaft. Nestlé, mit Hauptsitz in Vevey, ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt und beschäftigt über 270 000 Menschen in mehr als 180 Ländern. Die Entscheide, die im Verwaltungsrat an der Waadt fallen, betreffen Wasserrechte in Pakistan, Lohnniveaus in Äthiopien und Kennzeichnungspflichten in der EU. Die Schweiz bietet dabei mehr als Steuervorteile: Sie bietet Stabilität, hochkalifiziertes Personal und – wichtig – politische Zurückhaltung bei der Regulierung.

Glencore, der Rohstoffriese aus Baar im Kanton Zug, steht für einen anderen Typ von Machtkonzentration. Der Konzern kontrolliert Lieferketten für Kobalt, Kupfer und Kohle auf mehreren Kontinenten und ist tief in Bergbaukonflikte im Kongo, in Kasachstan und in Kolumbien verwickelt. Dass ein solches Unternehmen seinen Sitz in einem Schweizer Kleinstkanton mit besonders niedriger Steuerbelastung hat, ist kein Zufall – es ist das Resultat jahrzehntelanger Standortpolitik, die den Konzernen entgegenkommt.

Die Mechanismen: Wie Finanzmacht politisch wird

Finanzmächtige Akteure in der Schweiz üben ihren Einfluss selten durch direkte Einmünzung in den politischen Betrieb aus. Die Mechanismen sind subtiler. Erstens über die Parteienfinanzierung: Die Schweiz kennt keine öffentliche Parteienfinanzierung und verlangt bis heute keine lückenlose Offenlegung von Geldgebern. Grosszügige Spenden an die SVP, FDP oder CVP sichern ideologische Nähe und Wohlwollen, ohne dass direkte Abhängigkeiten sichtbar werden.

Zweitens über die Milizparlamentarier: Das Schweizer Parlament ist ein Milizparlament. Seine Mitglieder üben Mandate nebenberuflich aus und sind häufig wirtschaftlich in Branchen tätig, über die sie gleichzeitig abstimmen. Laut dem Forschungsinstitut Sotomo sind über 60 Prozent der Nationalräte in wirtschaftlichen Interessengruppen aktiv. Dieser strukturelle Interessenkonflikt ist systemimmanent – und politisch gewollt.

Drittens über Vernehmlassungen: Wer in der Schweiz Gesetzgebungsprozesse verstehen will, muss die Vernehmlassung kennen. Dieses Konsultationsverfahren, bei dem Wirtschaftsverbände, Unternehmen und Interessengruppen zu Gesetzentwürfen Stellung nehmen, ist im Prinzip demokratisch. In der Praxis sind gut organisierte und ressourcenstarke Akteure überproportional repräsentiert – und ihre Positionspapiere fliessen häufig direkt in die Gesetzgebung ein.

Stiftungskapitalismus: Einfluss durch Philanthropie

Eine besonders elegante Form der Machtsicherung in der Schweiz ist die Stiftung. Das Land beherbergt über 13 000 gemeinnützige Stiftungen – mehr pro Kopf als jedes andere Land der Welt. Stiftungen sind steuerlich privilegiert, wenig transparent und genügen einer langfristigen Logik, die weit über einzelne Politiker oder Legislaturen hinausreicht. Über Stiftungen fördern Familienverмögen Universitäten, Thinktanks, Kulturinstitutionen und Gesundheitsforschung – und gestalten so das intellektuelle und soziale Klima des Landes, ohne jemals zur Wahl anzutreten.

Die Bertelsmann-Stiftung in Deutschland oder die Gates Foundation in den USA haben in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit auf die politische Dimension der Philanthropie gelenkt. In der Schweiz ist diese Diskussion zaghafter. Dabei sind Institutionen wie die Gebert-Rüf-Stiftung, die Ernst-Göhner-Stiftung oder die zahlreichen Familienstiftungen im Kanton Zug durchaus wichtige Akteure in der Bildungs- und Forschungslandschaft – und damit in der langfristigen Wissenspolitik des Landes.

Zug, Genf, Zürich: Die Geographie der Macht

Die Geographie der Finanzmacht in der Schweiz ist nicht zufällig. Der Kanton Zug hat mit seinen tiefen Steuersätzen eine Dichte an internationalen Konzernen und Holding-Strukturen angehegt, die ihn zum Gravitationszentrum globaler Rohstoff- und Technologiekonzerne gemacht hat. Glencore, Vitol, Trafigura und zahlreiche weitere Rohstoffhändler haben hier ihre legalen Sitze, auch wenn ihre operativen Entscheide andernorts fallen.

Genf ist das Zentrum der internationalen Finanzwelt und Privatvermögensverwaltung. Die räumliche Nähe zu internationalen Organisationen wie dem IWF, der WTO und zahllosen NGOs schafft ein Umfeld, in dem Finanzinteressen und globale Governance in permanentem Dialog stehen. Zürich schliesslich ist Heimat der Großbanken, der Versicherungsindustrie – Zurich Insurance, Swiss Re, Helvetia – und des börsenfähigen Industriekapitals.

Demokratie unter Vorbehalt: Eine kritische Würdigung

Es wäre analytisch unpräzise, von einer Verschwrung oder einer Schattenregierung zu sprechen. Die Schweizer Demokratie ist real; ihre Institutionen funktionieren; ihre Bürger entscheiden in regelmässigen Volksabstimmungen über fundamentale Fragen. Aber es wäre ebenso naiv, zu übersehen, dass wirtschaftliche Machtkonzentration politische Gestaltungsmöglichkeiten schafft, die strukturell ungleich verteilt sind.

Der Politikwissenschaftler Yannis Papadopoulos von der Universität Lausanne hat argumentiert, dass die Schweiz eine besonders enge Verflechtung zwischen wirtschaftlichen und politischen Eliten aufweist – nicht trotz, sondern wegen ihrer dezentralen und direktdemokratischen Struktur. Wer die Vernehmlassung beherrscht, wer Abstimmungskampagnen finanzieren kann, wer informelle Netzwerke pflegt, hat in einem System, das auf Konsens und Kompromiss beruht, strukturelle Vorteile.

Die eigentliche Herausforderung für die Schweizer Demokratie liegt deshalb nicht in einer überwältigenden Macht einzelner Akteure, sondern in der schleichenden Asymmetrie der Ressourcen. Wenn Lobbying-Agenturen besser informiert sind als Parlamentarier, wenn Vernehmlassungsantworten von Konzernen professioneller formuliert werden als jene von Bürgerinitiатiven, und wenn das Drehtürprinzip zwischen Wirtschaft und Politik zur akzeptierten Praxis wird, dann erodiert die Gleichheit politischer Einflusschancen – still und ohne Drama.

Die Schweiz ist kein Plutokratie. Aber sie ist auch keine vollständig neutrale Arena demokratischer Gleichheit. Sie ist, wie die meisten entwickelten Demokratien, ein Ort, an dem Macht viele Formen annimmt – und die diskretes Kapital, wie es die Helvetia seit Jahrhunderten pflegt, zu den wirksamsten gehört.

Dieser Artikel basiert auf öffentlich zugänglichen Daten, akademischen Studien und Medienberichten. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und spiegelt eine analytische Perspektive wider.