Liebe Leserinnen und Leser, schnallen Sie sich an, denn es gibt Neuigkeiten von der Front – der Buchhaltungsfront, um genau zu sein. Der Entwurf der NATO-Gipfelerklärung für Ankara, 7./8. Juli, liegt vor, und siehe da: Deutschland hatte mal wieder eine Idee. Eine teure. 70 Milliarden Euro, fein säuberlich aufgeteilt in 30 Milliarden aus dem EU-Kreditprogramm (das war ja schon beschlossen, quasi Resteverwertung) und 40 Milliarden an “bilateralen Zusagen” – ein Wort, das im Brüsseler Sprachgebrauch ungefähr bedeutet: “Wir haben es noch nicht, aber wir versprechen es feierlich, bis wir es haben.”

Man muss inzwischen schon ein kleines KI-Sprachmodell mieten, um den Überblick zu behalten, wie viele Milliarden gerade wohin fließen. Ich für meinen Teil habe aufgehört zu zählen, ungefähr bei der vierten “historischen” Finanzspritze. Es ist wie bei einem Faß ohne Boden, nur dass das Faß mittlerweile auch noch Auszeichnungen für Tapferkeit verleiht.

Besonders charmant: Der polnische Außenminister Sikorski hat ja selbst eingeräumt, dass Staat und Militär der Ukraine aus eigener Kraft gar nicht mehr lebensfähig wären. Das nennt man dann wohl ein “potemkinsches Kaputtnikkonstrukt” – ein Begriff, den ich hiermit zur Aufnahme in den Duden vorschlage, Kategorie: Realsatire.

Die Amerikaner, immer pragmatisch, haben das Geschäftsmodell längst optimiert: zahlen tun jetzt die anderen, man selbst nimmt nur noch die Bestellungen für Rüstungsgüter entgegen. Eine Win-win-Situation – gewinnen tun nur eben nicht die Europäer, sondern die Rüstungskonzerne, deren Aktienkurse sich entwickeln wie früher die Bonuszahlungen bei der Deutschen Bank.

Wir sollten uns also auf eine neue Schlagzahl einstellen: jährlich, monatlich, wöchentlich, demnächst vermutlich stündlich neue Milliardenpakete, während die eigenen Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssysteme im selben Takt vor die Hunde gehen. Aber Hauptsache, die Erklärung in Ankara liest sich gut.

Slava NATO. Slava militärisch-industrieller Komplex. Slava Vermögensungleichheit, und natürlich – wie könnte es anders sein – slava der weiteren Verarmung der Armen zur weiteren Bereicherung der Reichen. Es lebe der Fortschritt, solange er sich gut verzinst.