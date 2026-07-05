von Nico Stino

Kurz nach der Sommersession, in der das Parlament eine seriöse Finanzierung der 13. AHV-Rente blockiert hat, legt die UBS nach. Mit einer Studie unter dem harmlosen Titel «Eine neue Vorsorgestrategie» fordert Europas grösste Privatbank einen radikalen Umbau des gesamten Schweizer Rentensystems. Was auf den ersten Blick nach nüchterner Finanzanalyse aussieht, ist bei näherem Hinsehen ein Interessenmanifest – zugunsten der Finanzindustrie, zugunsten der Gutverdiener, zuungunsten der breiten Bevölkerung.

Das Geschäftsmodell hinter der Studie

Die UBS schlägt vor, alle drei Säulen der Altersvorsorge grundlegend umzubauen. Bei der AHV soll das bewährte Umlageverfahren – die Erwerbstätigen finanzieren die Renten der heutigen Pensionierten – durch ein Kapitaldeckungsverfahren ersetzt werden. Das heisst konkret: Jeder spart für sich, und das angesparte Geld wird «an den Finanzmärkten investiert». Wer verwaltet diese Gelder? Die Finanzindustrie. Wer profitiert von den Verwaltungsgebühren, den Kommissionen, dem Transaktionsvolumen? Ebenfalls die Finanzindustrie – allen voran Banken wie die UBS.

Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Geschäftslogik.

Heute verwalten die Schweizer Pensionskassen rund 1400 Milliarden Franken. Der AHV-Fonds hingegen hält etwa 60 Milliarden – etwas mehr als eine Jahresausgabe. Würde die AHV auf Kapitaldeckung umgestellt, entstünde über Jahrzehnte ein gigantischer zusätzlicher Kapitalstock, der professionell verwaltet werden müsste. Es wäre ein Billionen-Geschäft für die Banken.

Wer zahlt die Zeche?

Die UBS schlägt vor, die AHV-Beiträge von je 4,35 Prozent auf je 10 Prozent des Lohns zu erhöhen – aber nur auf Lohnbestandteilen bis 50’000 Franken. Das Ergebnis: Wer wenig verdient, zahlt proportional mehr. Wer gut verdient, kommt billiger davon. Die Umverteilungswirkung der AHV, die heute gezielt niedrigere Renten zugunsten der Beschäftigten mit tiefen Einkommen abfedert, würde faktisch abgebaut.

Auch das Rentenalter 65, das die Schweizer Stimmberechtigten vor wenigen Jahren explizit bestätigt haben, bezeichnet die UBS als «veraltet». Es ist bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit eine Grossbank einen demokratischen Volksentscheid für überholt erklärt.

Die 2. Säule: Privatisierung ohne Garantie

Bei den Pensionskassen will die UBS alle öffentlich-rechtlichen Anbieter – Gemeinden, Kantone, Bund – aus dem Markt drängen. Nur noch private Anbieter sollen zugelassen werden. Die Gelder sollen zu «Marktrenditen» verzinst werden. Und: Es soll keine Kapitalgarantie mehr geben.

Das ist keine Kleinigkeit. Der Umwandlungssatz – der Faktor, der aus dem angesparten Kapital eine jährliche Rente macht – ist in den letzten zwanzig Jahren bereits von 7,2 auf durchschnittlich 5,3 Prozent gesunken. Aus einem angesparten Kapital von 500’000 Franken resultiert heute eine Rente von 26’500 Franken pro Jahr statt einst 36’000. Dieser Erosionsprozess würde sich mit dem UBS-Modell beschleunigen. Ohne Kapitalgarantie, ohne öffentliche Aufsicht, ohne Mindestrendite.

Obendrauf sollen Arbeitgeber künftig weniger in die Pensionskasse einzahlen als ihre Angestellten – ein weiterer Vorteil für Unternehmen und Aktionäre, auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Hinterbliebene und Invalide: auf sich gestellt

Die Hinterbliebenenrenten von AHV und Pensionskassen möchte die UBS weitgehend streichen. Wer seinen verstorbenen Partner absichern will, soll das privat tun – bei einer Versicherung. Die Invalidenversicherung der Pensionskassen soll gleich ganz abgeschafft werden. Auch hier: private Versicherung als Auffangnetz.

Man muss sich das vorstellen: Ein Schweizer Rentensystem, das seit Generationen als Erfolgsmodell gilt, soll in ein System umgebaut werden, in dem Schutz für Hinterbliebene und Invalide zur individuellen Marktsache wird – während gleichzeitig die UBS als möglicher Anbieter all dieser Produkte dasteht.

Die eigentliche Frage

Die UBS räumt in ihrer eigenen Studie ein, dass ein schwerer Börseneinbruch «wahrscheinlich höhere Steuern nötig machen würde», weil der Bund einspringen müsste. Das Kapitaldeckungsverfahren ist krisenanfällig. Was das bedeutet, haben wir 2008 gesehen, und die Pensionskassen kämpfen noch heute mit den Folgen.

Das Umlageverfahren der AHV ist dagegen nicht krisenanfällig – es hängt von der Lohnentwicklung ab, nicht von Börsenkursen. Das ist kein Fehler. Das ist ein Vorteil.

Die eigentliche Frage lautet also nicht: Wie reformieren wir das Rentensystem? Sondern: Wessen Interessen bedient ein solcher Reformvorschlag – und wessen nicht?

Die Antwort ist in der UBS-Studie selbst zu finden, zwischen den Zeilen: Die Finanzindustrie will in die Altersvorsorge. Und sie nutzt die politische Schwäche nach der Sommersession, um den Boden dafür zu bereiten.

Einordnung

Es ist legitim, dass eine Bank eine Vorsorgestudie publiziert. Es ist nicht legitim, diese als neutrale Analyse zu verkaufen, wenn sie systematisch zugunsten jener umverteilt, die bereits gut aufgestellt sind – und zuungunsten jener, die auf solide staatliche Renten angewiesen sind. Die Medien sind gefordert, diese Interessenlage klar zu benennen. Die Politik ist gefordert, ihr nicht zu folgen.