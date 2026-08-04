Der Bachelor als Adelstitel — Wie die Schweiz eine Klasse zweiter Wahl erschafft, ohne es zu merken.

Das ist nicht nur ein Hohn für die wahren Leistungsträger. Die Überakademisierung gefährdet den Wohlstand der Schweiz

Eine realitätsferne Elite schwächt das duale Bildungssystem, das weltweit bewundert wird. Wer stoppt sie?

Von Nico Stino

Peinlichkeit. So lässt sich am treffendsten beschreiben, was passiert, wenn ein Bundesrat vor internationalem Publikum das Schweizer Berufsbildungssystem als Exportschlager anpreist – und zuhause dieselbe Ausbildung mit Titeln wie «Berufsmatura mit Anschlusslösung» kaschiert, als wäre eine Lehre eine Notlösung, die man höflich umschreiben muss.

Ein System, das die Welt kopieren will

Deutschland hat es versucht. Frankreich studiert es. Singapur hat halbe Delegationen nach Bern geschickt, um herauszufinden, warum die Schweiz eine Jugendarbeitslosigkeit hat, von der andere Länder nur träumen. Das Rezept ist bekannt: rund zwei Drittel der Schweizer Jugendlichen absolvieren nach der obligatorischen Schule eine Berufslehre, nicht ein Gymnasium. Sie lernen bei einem Sanitärbetrieb, einer Bank, einem Maschinenbauer – und verdienen dabei bereits Geld, statt sich zu verschulden.

Und doch: Wer in gewissen Zürcher Quartieren am Familientisch verkündet, er werde Elektroinstallateurin statt Jus-Studentin, erntet ein mildes Lächeln. Das Lächeln der Sorte, die man reserviert für jemanden, der «noch seinen Weg finden wird». Diese Geste, unscheinbar und unausgesprochen, ist der eigentliche Skandal.

Die stille Verachtung der Titelträger

Die Zahlen widerlegen die Häme. Ein diplomierter Polymechaniker verdient nach zehn Berufsjahren oft mehr als ein Geisteswissenschaftler mit Masterabschluss. Der Chef einer mittelständischen Firma im Aargau hat gute Chancen, selbst eine Lehre gemacht zu haben – und stellt heute Akademiker ein, die er anleiten muss, weil ihnen praktisches Verständnis fehlt.

Trotzdem hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren eine stille Verschiebung vollzogen. Kantone bauen Gymnasialquoten aus, als wäre die Maturität ein Gütesiegel für Intelligenz und die Lehre ein Trostpreis. Bildungsdirektionen sprechen von «höherer Durchlässigkeit», meinen aber meist nur eines: mehr Wege ins Studium, kaum je mehr Wege aus dem Studium heraus in eine Werkstatt. Die Sprache selbst verrät die Haltung. Wer «nur» eine Lehre gemacht hat, so das unausgesprochene Vokabular urbaner Salons, hat es eben nicht «geschafft».

Wohlstand hängt an Händen, nicht an Titeln

Das ist ökonomisch gefährlich. Die Schweiz exportiert Präzisionsmaschinen, Medizintechnik, Uhren – Güter, die von Menschen gebaut werden, die einen Schraubenzieher ebenso beherrschen wie eine CNC-Software. Wenn die klügsten Köpfe eines Jahrgangs systematisch ins Seminarzimmer statt in die Werkhalle gelenkt werden, weil Letzteres sozial abgewertet ist, verliert das Land genau jene Substanz, die seinen Wohlstand über Generationen getragen hat. Der Fachkräftemangel in der MEM-Industrie ist keine demografische Laune. Er ist hausgemacht, verursacht von einer Bildungspolitik, die dem eigenen Erfolgsmodell misstraut.

Dabei ist die Ironie kaum zu überbieten: Just jene Bildungselite, die das duale System in Sonntagsreden lobt, schickt die eigenen Kinder überproportional oft ans Gymnasium. Man bewundert das System – solange es die Kinder der anderen betrifft.

Wer stoppt die Drift?

Bislang niemand ernsthaft. Wirtschaftsverbände warnen zwar regelmässig vor dem Fachkräftemangel, meiden aber die unbequeme Wahrheit, dass die Ursache in den eigenen Kreisen liegt – in Elternhäusern, Personalabteilungen und Kantonsparlamenten, die Titel höher gewichten als Können. Ein Politiker, der öffentlich sagen würde, die Gymnasialquote sei bereits zu hoch, würde sich dem Vorwurf aussetzen, er wolle Kindern Chancen verwehren. Dabei verwehrt das Gegenteil – die schleichende Umwertung der Lehre zur zweiten Wahl – weit mehr Chancen, nur unsichtbarer.

Einordnung

Die Schweiz besitzt mit ihrem dualen System eine Institution, um die sie beneidet wird. Sie riskiert, sie von innen auszuhöhlen – nicht durch eine Reform, sondern durch eine Haltung. Jene, die das System retten könnten, sind dieselben, die es geringschätzen, sobald es um die eigenen Kinder geht. Bis sich das ändert, bleibt der Applaus aus dem Ausland lauter als die Anerkennung im eigenen Land.