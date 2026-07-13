Ein Passagier tippt im Sitz 34C nervös auf sein Smartphone, weil er Angst vor der Strahlung des E-Autos hat, das er zu Hause stehen liess – während über seinem Kopf, in zehn Kilometern Höhe, gerade eine unsichtbare Teilchendusche durch den Flugzeugrumpf rauscht.

Warum fürchten wir uns vor der Strahlung eines Elektroautos, aber steigen sorglos ins Flugzeug – und heizen erst noch mit Kohle?

Was E-Autos und Drohnen tatsächlich abstrahlen

Elektromotoren, Batterien und Inverter erzeugen elektromagnetische Felder. Diese Felder liegen im niederfrequenten Bereich – vergleichbar mit einem Induktionsherd oder einer Waschmaschine. Sie liegen deutlich unter den Grenzwerten von ICNIRP und WHO. Ionisierende Strahlung, jene Art, die Zellen und Erbgut schädigen kann, entsteht dabei nicht. Drohnen senden zusätzlich auf Funkfrequenzen im Bereich von WLAN-Routern. Auch das ist nicht-ionisierende Strahlung, keine radioaktive.

Die Höhe, in der die Physik anders tickt

Anders sieht es aus, sobald ein Flugzeug abhebt. Am Boden beträgt die kosmische Strahlung in Mitteleuropa rund 0,3 Millisievert pro Jahr, was etwa 15 Prozent der natürlichen Umgebungsstrahlung entspricht Spektrum der Wissenschaft. In Reiseflughöhe kann dieser Wert um das Mehrhundert- bis Tausendfache ansteigen Spektrum der Wissenschaft. Auf zehn Kilometern Höhe wirkt die kosmische Strahlung rund 150 Mal stärker als am Boden Flugrevue.

Für einen Vielflieger summiert sich das. Ein zehnstündiger Transatlantikflug bringt eine Dosis von rund 40 Mikrosievert THM. Eine Langzeitstudie des französischen Strahlenschutzinstituts IRSN wertete Daten von über 19’000 Flugpersonal-Angehörigen aus und stellte 2019 individuelle Jahresdosen zwischen ein und fünf Millisievert fest, bei 96 Personen sogar zwischen fünf und zehn Flugrevue. Damit gehört fliegendes Personal zur am stärksten beruflich strahlenexponierten Gruppe überhaupt – noch vor Personal in Medizin oder Kernkraftwerken Goruma. Zum Vergleich: Die durchschnittliche natürliche Strahlenbelastung eines Menschen am Boden liegt bei rund 2,2 Millisievert pro Jahr Goruma.

Wichtig für die Einordnung: Für Gelegenheitsflieger ist diese Zusatzdosis gesundheitlich unbedenklich, wie das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz betont. Bei Vielfliegern und Flugpersonal ist der Effekt real messbar – ein gesundheitlicher Kausalzusammenhang zu Krebserkrankungen gilt aber bisher als wissenschaftlich nicht gesichert.

Und jetzt die Pointe: der Schornstein

Wer sich vor E-Auto-Strahlung fürchtet, sollte einen Blick auf das Kraftwerk werfen, das den Strom überhaupt erst liefert. Kohlekraftwerke verbrennen Millionen Tonnen Kohle pro Jahr – und darin stecken, in Spuren, Uran und Thorium. Beim Verbrennungsprozess konzentrieren sich diese radioaktiven Elemente in der Flugasche auf bis zum Zehnfachen ihres ursprünglichen Gehalts Scientific American.

Das Ergebnis, gestützt auf eine vielzitierte Studie des Oak Ridge National Laboratory aus dem Jahr 1978: Ein Kohlekraftwerk gibt zur Erzeugung derselben Strommenge mindestens zehnmal mehr Strahlung ab als ein Kernkraftwerk European Parliament. Neuere Auswertungen kommen sogar auf das Hundertfache. Hochgerechnet auf alle Kohlekraftwerke weltweit, schätzt Oak Ridge, entsteht dabei jährlich Flugasche mit rund 5000 Tonnen Uran und 15’000 Tonnen Thorium BBC Science Focus Magazine.

Wer im Umkreis eines Kohlekraftwerks wohnt, atmet dadurch etwas mehr Strahlung ein als der Durchschnitt – geschätzte 1,9 Millirem pro Jahr, verglichen mit rund 360 Millirem natürlicher Hintergrundstrahlung, der jeder Mensch ohnehin ausgesetzt ist Reboundhealth. Das Risiko bleibt damit gering. Aber es ist real, gemessen, und höher als bei einem baugleichen Kernkraftwerk. Genau jene Aussage, die im politischen Diskurs am seltensten fällt.

Einordnung

Die eigentliche Ironie liegt nicht in der Physik, sondern in der Wahrnehmung. Ein E-Auto in der Garage wird misstrauisch beäugt, weil es neu, unbekannt und mit dem Wort «Ladung» verbunden ist. Ein Kohlekraftwerk am Stadtrand, seit Jahrzehnten in Betrieb, gilt als vertraute Grösse – obwohl es nachweislich mehr Radioaktivität in die Umwelt freisetzt. Wer «nie ein siegreiches Team wechseln» will, sollte zumindest wissen, welches Team tatsächlich die höhere Strahlendosis austeilt.

Draussen, vor dem Kraftwerk, weht der Wind die Asche in Richtung der nächsten Wohnhäuser – unsichtbar, ungemessen, ungefragt.

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