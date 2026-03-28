ANALYSE & KOMMENTAR | SWISSVOX.NEWS

Redaktion Swissvox.news | März 2026

Der Fall Jacques Baud ist kein Einzelfall. Er ist ein Menetekel. Eine systemrelevante Schweizer Großbank, gerettet mit Milliarden an Steuergeldern, sperrt einem Schweizer Bürger die Konten – auf Geheiß ausländischer Sanktionslisten, die der eigene Staat nie übernommen hat. Und die Schweiz schaut zu. Schweigt. Schaut weg.

Gerettet mit Volksgeldern – bezahlt mit Unterwerfung

Es war die tiefste Demütigung der Schweizer Finanzgeschichte: Im Herbst 2008 stand die UBS am Abgrund. Nicht weil irgendein böser Feind sie angegriffen hätte, sondern weil ihr eigenes Management jahrelang mit toxischen Papieren jongliert hatte wie ein Zirkusartist kurz vor dem Sturz. Der Schweizer Staat – sprich: die Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler – sprang ein. Dutzende Milliarden Franken. Keine Frage, kein Referendum, keine Wahl. Systemrelevant, hieß es. Too big to fail.

Zu groß, um zu fallen – aber anscheinend nicht groß genug, um Rückgrat zu zeigen. Denn derselbe Konzern, der ohne die Solidarität der Allgemeinheit heute nicht existieren würde, sperrt einem Schweizer Staatsbürger – dem ehemaligen NATO-Analysten und Buchautor Jacques Baud – sämtliche Konten und Karten. Der Grund: Die Europäische Union hat Baud auf eine Sanktionsliste gesetzt. Die EU. Nicht die Schweiz. Nicht der Bundesrat. Nicht ein Schweizer Gericht.

Die Schweiz ist kein EU-Mitglied. Brüsseler Sanktionen entfalten auf Schweizer Territorium keine Rechtswirkung, solange der Bundesrat sie nicht ausdrücklich übernimmt. Das ist keine Interpretationsfrage. Das ist Verfassungsrealität. Und trotzdem handelt die UBS so, als wären fremde Sanktionslisten ihr oberstes Gesetz. Willkommen in der helvetischen Compliance-Republik.

Jacques Baud: Ein unbequemer Zeuge, kein Krimineller

Wer ist Jacques Baud? Ein Mann, der unbequeme Wahrheiten ausspricht. Ein ehemaliger Berufsoffizier der Schweizer Armee, früherer NATO-Analyst, Buchautor, der sich mit dem Ukraine-Konflikt und der westlichen Informationspolitik kritisch auseinandergesetzt hat. Er hat Positionen vertreten, die dem offiziellen Narrativ widersprechen. Das macht ihn in den Augen mancher verdächtig. In den Augen des Rechtsstaats ist es schlicht: Meinungsfreiheit.

Baud hat keine Verbrechen begangen. Er steht vor keinem Schweizer Gericht. Kein Schweizer Staatsanwalt ermittelt gegen ihn. Er hat Bücher geschrieben und Vorträge gehalten. Dafür, dass er das getan hat, entzieht ihm nun eine Privatbank, die ihr Überleben dem Schweizer Volk verdankt, den Zugang zum Zahlungsverkehr. Der Zugang zum Zahlungsverkehr – das sei daran erinnert – ist in modernen Gesellschaften keine Annehmlichkeit. Es ist eine Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Existenz.

Man stelle sich das vor: kein Konto, keine Karte, keine Überweisung. Kein Mietzins, keine Krankenkasse, kein Einkauf. Wer in der Schweiz kein funktionierendes Bankkonto hat, ist faktisch aus dem gesellschaftlichen Leben ausgestoßen. Die UBS hat das vollzogen – nicht auf Anweisung der Schweizer Justiz, nicht auf Beschluss der Schweizer Exekutive, sondern auf Geheiß ausländischer Bürokraten.

Overcompliance: Die Schattenaußenpolitik der Finanzbranche

Die UBS wird ihre Entscheidung mit dem üblichen Wortschatz verteidigen: Risikomanagement, Compliance, Sekundärsanktionsrisiken, Reputationsschutz. Das klingt professionell. Es ist auch verständlich – in einem rein betriebswirtschaftlichen Sinn. Global operierende Banken sind in Dollar-Clearing-Systeme eingebunden. Die Vereinigten Staaten setzen ihre Sanktionsregimes extraterritorial durch. Wer gegen US-Sanktionsregeln verstößt, riskiert den Ausschluss vom Dollar-System. Das ist real. Das ist Macht.

Doch genau hier liegt das demokratische Skandalon: Wenn eine Schweizer Großbank faktisch US-amerikanische oder EU-Sanktionspolitik umsetzt, die der Schweizer Staat bewusst nicht übernommen hat, dann betreibt diese Bank eine Schattenaußenpolitik. Eine Politik, die kein Parlament beschlossen hat. Eine Politik, die kein Gericht überprüft hat. Eine Politik, die einer einzigen Frage gehorcht: Was gefällt Washington und Brüssel?

Juristen nennen das Phänomen «Overcompliance» – die freiwillige, über das gesetzlich Geforderte hinausgehende Anpassung an fremde Vorgaben. Es ist betriebswirtschaftlich rational. Es ist politisch toxisch. Denn es bedeutet: Privatkonzerne ersetzen demokratische Entscheidungsprozesse. Compliance-Abteilungen treffen geopolitische Weichenstellungen, die eigentlich dem Bundesrat oder dem Parlament vorbehalten wären.

Die Folgen für die Schweizer Bevölkerung: Was das Schweigen kostet

Und nun zu dem, worüber in der Schweiz kaum gesprochen wird: Was bedeutet dieses Schweigen für die Bevölkerung? Was sind die Konsequenzen, wenn eine systemrelevante Bank faktisch fremde Sanktionspolitik implementiert – und niemand widerspricht?

Erstens: Der Präzedenzfall ist gesetzt. Wer heute auf einer EU-Sanktionsliste landet – ob zu Recht oder zu Unrecht – muss damit rechnen, dass Schweizer Banken handeln, bevor irgendein Schweizer Gericht die Rechtmäßigkeit geprüft hat. Sanktionslisten sind keine Urteile. Sie werden von Bürokraten erstellt, oft ohne Anhörung, oft ohne Begründung, manchmal mit gravierenden Fehlern. Die Beweislast ist umgekehrt. Der Betroffene muss beweisen, dass er unschuldig ist – aber bis dahin ist er wirtschaftlich stranguliert.

Zweitens: Es trifft nicht nur Publizisten und Kritiker des westlichen Mainstreams. Jeder Schweizer Bürger, der morgen aus politischen Gründen, wegen eines Geschäftskontakts oder schlicht wegen eines Namensvetters auf irgendeine Liste gerät, ist der Willkür ausgeliefert. Betroffen können Unternehmer sein, die Geschäfte mit sanktionierten Ländern machen. Gemeinnützige Organisationen, die humanitäre Hilfe leisten. Journalisten, die unbequeme Berichte schreiben. Forscher, die mit ausländischen Universitäten kooperieren.

Drittens: Das Vertrauen in den Rechtsstaat erodiert. Wenn Schweizer Bürgerinnen und Bürger erleben, dass eine private Bank mehr Macht hat als ein Bundesgericht – dass Kontosperrungen vollzogen werden, bevor ein Schweizer Richter auch nur einen Beschluss gefasst hat –, dann entsteht ein gefährliches Gefühl der Rechtlosigkeit. Nicht gegenüber einem Feind von außen. Sondern gegenüber Institutionen, die man für Partner der Gesellschaft gehalten hat.

Viertens: Die Neutralität wird zur leeren Worthülse. Die Schweiz definiert sich über Jahrhunderte durch ihre Unabhängigkeit von fremden Mächten. Sie hat Kriege überstanden, weil sie sich keiner Seite unterworfen hat. Wenn nun Finanzinstitute de facto die Sanktionspolitik anderer Mächte vollstrecken, ohne dass der Bundesrat dies beschlossen hat, dann ist Neutralität nurmehr ein Marketingbegriff. Eine Fassade. Dahinter verbirgt sich stille, freiwillige Unterwerfung.

Fünftens – und das ist vielleicht das Gefährlichste: Es entsteht ein Klima der Selbstzensur. Wer weiß, dass eine kritische Haltung gegenüber westlichen Narrativen zur Kontosperrung führen kann, wird vorsichtiger. Journalist, Wissenschaftler, Aktivist – wer ein Konto behalten will, überlegt zweimal, was er schreibt, sagt oder publiziert. Das ist keine Theorie. Das ist die Logik indirekten Drucks. Banken müssen keine Zensur anordnen. Es genügt, wenn die Bevölkerung weiß, dass finanzielle Konsequenzen drohen.

Die moralische Schuld einer geretteten Bank

Doch zurück zur UBS und zur Frage, die über das Juristische hinausgeht: Welche moralische Verantwortung trägt ein Unternehmen, das sein Überleben dem Volk verdankt?

Eine Bank, die in der Stunde ihrer tiefsten Not von der Gemeinschaft gerettet wurde, trägt eine Gemeinwohlverpflichtung. Nicht weil ein Gesetz das verlangt. Sondern weil moralische Schuld nicht mit der Rückzahlung staatlicher Gelder getilgt ist. Wer Systemrelevanz beansprucht – also die Macht, das gesamte Finanzsystem zu destabilisieren – übernimmt implizit eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die diese Macht toleriert.

Diese Verantwortung schließt ein: besondere Zurückhaltung, wenn staatliche Stellen bewusst auf bestimmte Maßnahmen verzichten. Wenn der Bundesrat entscheidet, EU-Sanktionen gegen eine bestimmte Person nicht zu übernehmen, dann ist das ein politisches Signal. Ein Signal der Unabhängigkeit. Ein Signal des Rechtsstaats. Wenn eine Bank dieses Signal ignoriert und die fremden Sanktionen trotzdem vollstreckt, dann konterkariert sie demokratische Entscheidungsprozesse. Das ist kein Kavaliersdelikt.

Die UBS schuldet der Schweizer Bevölkerung mehr als Effizienz und Dividenden. Sie schuldet ihr Respekt vor dem Rechtsrahmen, den diese Bevölkerung demokratisch gesetzt hat.

Was jetzt getan werden muss

Der Fall Baud darf nicht folgenlos bleiben. Was die Schweiz braucht, ist eine offene politische Debatte über die Grenzen privatwirtschaftlicher Compliance-Macht. Das Parlament sollte prüfen, welche gesetzlichen Schranken für Overcompliance notwendig sind. Es braucht klare Regelungen: Schweizer Banken dürfen ausländische Sanktionen, die der Bundesrat nicht übernommen hat, nicht eigenmächtig vollstrecken.

Darüber hinaus braucht jeder Schweizer Bürger das Recht auf effektiven Rechtsschutz gegen willkürliche Kontosperrungen – mit aufschiebender Wirkung, mit Begründungspflicht, mit unabhängiger Überprüfung. Das Recht auf ein Basiskonto muss nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern in der Praxis durchsetzbar sein.

Und schließlich braucht die Schweiz eine ernsthafte öffentliche Diskussion über die Frage, wieviel geopolitische Macht private Finanzinstitute faktisch ausüben dürfen – und wie demokratische Souveränität in einer Welt extraterritorialer Sanktionen gewahrt bleiben kann.

Jacques Baud ist ein Symptom. Das eigentliche Problem ist größer: Es ist die schleichende Erosion der Schweizer Rechtsstaatlichkeit durch die freiwillige Unterwerfung unter fremde Sanktionsregimes. Eine Unterwerfung, die niemand beschlossen hat. Über die kaum jemand spricht. Und die, wenn sie unwidersprochen bleibt, eines Tages jeden treffen kann.

Eine Bank ist kein Staat. Aber wenn sie durch ihre Entscheidungen faktisch staatliche Macht ausübt, ohne staatlicher Kontrolle zu unterliegen, dann ist das kein Compliance-Problem mehr. Dann ist es eine Bedrohung der Demokratie.

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