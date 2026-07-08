Von Nico Stino

Eine neue Studie liefert die bislang präziseste Vermessung eines Phänomens, das Verlage, Autorinnen und Leser gleichermassen beunruhigt: Zwischen 2022 und 2025 hat sich die Zahl monatlicher E-Book-Neuerscheinungen auf Amazon nahezu verdreifacht. Der Auslöser lässt sich exakt datieren – die Veröffentlichung von ChatGPT-3.5 im November 2022 markiert den Wendepunkt, ab dem die Kurve steil nach oben knickt.

Die Zahlen hinter der Kurve

Die Ökonomen Imke Reimers (Cornell) und Joel Waldfogel (University of Minnesota) haben für ihre NBER-Studie eine stratifizierte Zufallsstichprobe von über 333’000 Veröffentlichungen ausgewertet – repräsentativ für die rund zehn Millionen E-Books, die zwischen 2020 und 2025 auf Amazon erschienen sind. Ergänzt wird dies durch eine Vollerhebung von 479’000 Titeln aus acht Unterkategorien, die bis ins Jahr 2008 zurückreicht.

Das Ergebnis: Der Anteil KI-generierter oder KI-unterstützter Bücher an den Neuerscheinungen hat 2025 die Marke von fünfzig Prozent überschritten. Was einst ein Nischenphänomen war, ist zur Mehrheitsproduktion geworden.

Qualität als Verteilungsfrage, nicht als Durchschnittswert

Die eigentliche Pointe der Studie liegt jedoch nicht in der Menge, sondern in der Verteilung der Qualität. Reimers und Waldfogel entwickelten ein bewertungsbasiertes Nutzungsmass, das über verschiedene Erscheinungsjahrgänge hinweg vergleichbar ist. Der Befund: Im Durchschnitt sinkt die Qualität der Neuerscheinungen seit dem KI-Einfluss spürbar.

Gleichzeitig gilt für die Spitzengruppe das Gegenteil. Die jeweils tausend erfolgreichsten monatlichen Veröffentlichungen pro Kategorie – nicht aber die Top 100 – weisen heute eine höhere Qualität auf als vor der Verbreitung der Sprachmodelle. Dieser Effekt fällt in Kategorien mit besonders raschem Titelwachstum stärker aus.

Die Autoren deuten dies als Bestätigung einer «Shots-on-Goal»-Logik: Weil die Produktion eines Buches durch KI-Unterstützung drastisch billiger geworden ist, entstehen massenhaft mittelmässige bis schwache Werke – aber auch mehr Gelegenheiten, dass sich darunter einzelne wertvolle Bücher finden, die es ohne die technologische Erleichterung nie auf den Markt geschafft hätten.

Wer profitiert, wer verdrängt wird

Besonders aufschlussreich ist die Unterscheidung nach Autorenkohorten. Neue Autorinnen und Autoren, die erst seit der Verbreitung der Sprachmodelle ins Geschäft eingestiegen sind, produzieren überwiegend Werke geringer Qualität. Anders die bereits etablierten Autoren: Deren Output hat sich seit der KI-Verfügbarkeit tendenziell verbessert – ein Hinweis darauf, dass erfahrene Schreibende die Werkzeuge gezielter einsetzen als Neulinge, die auf reine Texterzeugung setzen.

Ein Detail relativiert zugleich die Verdrängungsängste vieler Kulturschaffender: Die Studie findet keine Evidenz dafür, dass bereits vor der KI-Welle aktive Autoren durch die neue Konkurrenz aus dem Markt gedrängt wurden. Die Auswahl der Autoren – nicht der reine KI-Einsatz an sich – erklärt den grössten Teil des Qualitätsunterschieds zwischen KI- und Human-Produktionen. Zudem schrumpft dieser Unterschied mit der Zeit, was auf einen Lerneffekt im Umgang mit den Werkzeugen hindeutet.

Der ökonomische Kalkül: Mehr Auswahl, mehr Nutzen

Die Autoren rechnen mit einer nested-logit-Kalibrierung vor, dass die KI-gestützte Bücherproduktion den Konsumentennutzen im Buchmarkt bereits 2025 um sieben Prozent gesteigert hat – im Gleichgewichtszustand könnte der Zugewinn an Konsumentenrente sogar zwischen einem Viertel und der Hälfte liegen. Diese Grössenordnung überrascht, weil sie dem verbreiteten Narrativ widerspricht, wonach «KI-Slop» den Buchmarkt lediglich verstopfe, ohne echten Mehrwert zu schaffen.

Einordnung: Was das für Leser und Kulturpolitik bedeutet

Für Verlage und traditionelle Gatekeeper ist dieser Befund eine Zumutung und eine Bestätigung zugleich. Zumutung, weil die kuratorische Funktion des klassischen Verlagswesens weiter an Bedeutung verliert – ähnlich wie schon durch die Selbstpublikations-Welle nach der Einführung des Kindle, die Reimers und Waldfogel bereits 2015 dokumentiert hatten. Bestätigung, weil sich zeigt, dass Märkte mit radikal gesunkenen Produktionskosten nicht zwangsläufig in eine reine Qualitätsspirale nach unten geraten, sondern auch neue Chancen für aussergewöhnliche Werke eröffnen können, die unter alten Marktbedingungen nie entstanden wären.

Für Leserinnen und Leser verschiebt sich die Herausforderung: Die Fähigkeit zur Auswahl – Kuratierung durch Rezensionen, algorithmische Empfehlungen, Bewertungssysteme – wird wichtiger als je zuvor, während die schiere Titelmenge die Orientierung erschwert. Die eigentliche kulturpolitische Frage lautet damit nicht mehr, ob KI Bücher produzieren darf, sondern wie Gesellschaften Mechanismen entwickeln, um in einer Flut mittelmässiger Produktion die seltenen wertvollen Werke auffindbar zu machen.

Quelle: «AI and the Quantity and Quality of Creative Products: Have LLMs Boosted Creation of Valuable Books?», Imke Reimers und Joel Waldfogel, NBER Working Paper 34777, 2026.