Die Statistik sagt 0,5 Prozent. Die Realität sagt etwas anderes. Wer in der Schweiz eine Krankenkassenprämie bezahlt, eine Autoversicherung erneuert oder abends essen geht, kennt den Unterschied zwischen dem, was Notenbanken «Inflation» nennen, und dem, was tatsächlich im Portemonnaie passiert. Der Ökonom Marc Faber bringt dieses Phänomen auf einen Begriff, der in Zentralbank-Communiqués selten vorkommt: Asset Inflation – die Vermögenswertinflation, die reich macht, wer bereits reich ist, und arm hält, wer es nicht ist.

Warum Preise nicht gleichmässig steigen

Schon der Astronom Nikolaus Kopernikus beobachtete im 16. Jahrhundert ein Grundgesetz der Geldschöpfung: Wird die Geldmenge ausgeweitet, steigen nicht alle Preise im Gleichschritt. Das frisch geschaffene Kapital fliesst dorthin, wo Rendite winkt – in Aktien, Immobilien, in Technologiekonzerne wie jene, die den amerikanischen Börsenindex heute fast im Alleingang tragen. Rüebli und Brot bleiben aussen vor, zumindest in den offiziellen Statistiken. Für jemanden mit einem Vermögen von mehreren hundert Millionen spielt das kaum eine Rolle – dessen Lebensmittelbudget macht, gemessen am Gesamtvermögen, einen verschwindend kleinen Anteil aus. Für die Mehrheit, die ihr gesamtes Einkommen für genau diese alltäglichen Ausgaben aufwendet, ist der Unterschied zwischen offizieller und gefühlter Teuerung existenziell.

Der Offenbarungseid der Notenbanken

Seit der Gründung des Federal Reserve 1913 und verstärkt seit der Finanzkrise 2008 haben westliche Notenbanken die Zinsen künstlich tief gehalten, um Wachstum zu erkaufen. Das Ergebnis ist eine Vermögenspreisblase, deren Kehrseite eine historisch niedrige Erschwinglichkeit von Wohneigentum in den USA ist – tiefer als je zuvor in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte, wie Faber unter Berufung auf Statistiken der Fed selbst festhält. Gleichzeitig kollabierten kommerzielle Immobilienwerte, etwa Bürogebäude, um bis zu 90 Prozent gegenüber 2018 – ein Symptom, das kaum zu einer angeblich boomenden Wirtschaft passt. Die monetäre Inflation erzeugt laut Faber einen künstlichen Boom, der wenige begünstigt und die Mehrheit real verarmen lässt, ohne dass diese es an ihrem nominalen Lohnzettel bemerkt.

Wer gewinnt, wer zahlt

Rund 70 Prozent der Bevölkerung in westlichen Industrieländern lebten laut Faber von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck – ihr Einkommen wird durch Kreditkartenschulden, Zinszahlungen und laufende Kosten sofort aufgezehrt. Die reichsten 0,1 Prozent hingegen, deren Vermögen in Aktien und Immobilien steckt, profitieren automatisch von jeder neuen Geldwelle. Diese Kluft, warnt Faber unter Berufung auf den Ökonomen Costantino Bresciani-Turroni und dessen Studie zur deutschen Hyperinflation 1918–1922, sei der eigentliche Nährboden gesellschaftlicher Unzufriedenheit – nicht Armut allein, sondern das Auseinanderdriften von Vermögen bei gleichzeitig steigendem allgemeinem Wohlstand.

Ein Gegenmittel, kein Allheilmittel

Fabers eigene Antwort auf dieses Ungleichgewicht ist unspektakulär: rund ein Viertel seines Vermögens in Edelmetallen, der Rest breit gestreut in Aktien – bevorzugt in Asien, wo Bilanzdisziplin und Wachstum noch zusammenfielen. Aktien seien Gold historisch überlegen, weil Unternehmen tatsächlich Werte schaffen, während Gold nur seinen Wert hält. Doch selbst diese Strategie ist kein Freibrief: In Schanghai, Warschau oder Sankt Petersburg wurden ganze Aktienvermögen im 20. Jahrhundert durch Revolution und Enteignung ausgelöscht. Sicherheit, das räumt Faber selbst ein, gibt es nirgends – auch nicht in Edelmetall, das in den falschen Händen ebenso beschlagnahmt werden kann.

Bilanz

Asset Inflation ist keine Randnotiz der Geldpolitik, sondern ihr zentrales Ergebnis: eine Umverteilung, die ohne Steuererhöhung, ohne sichtbaren Eingriff und ohne demokratische Debatte stattfindet – einfach dadurch, dass Zentralbanken die Druckerpresse laufen lassen. Wer das verstanden hat, kauft keine Staatsanleihen mehr zu Nullzins. Wer es nicht versteht, zahlt trotzdem den Preis.

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