Zwischen Kommerz, Digitalisierung und gesellschaftlicher Fragmentierung

Die Debatte über Wohnraum, Verdichtung und Nachhaltigkeit dominiert seit Jahren die europäische Stadtplanung. Doch während Investitionen in Wohnquartiere, Verkehrsinfrastruktur oder Smart-City-Technologien Milliarden verschlingen, gerät ein zentrales Element des urbanen Zusammenlebens zunehmend in Vergessenheit: der öffentliche Raum.

Der Architekt und Stadtplaner Vittorio Magnago Lampugnani warnt eindringlich vor dieser Entwicklung. Seine Botschaft ist ebenso einfach wie grundlegend: Ohne frei zugängliche Plätze, Straßen und Parks verliert die Stadt ihren demokratischen Charakter. Seine Analyse reicht weit über Fragen der Architektur hinaus – sie berührt das Fundament einer offenen Gesellschaft.

Die Agora als Wiege der Demokratie

Dass Demokratien nicht in Palästen entstanden, sondern auf öffentlichen Plätzen, ist historisch gut belegt. Bereits im antiken Athen bildete die Agora das politische und wirtschaftliche Zentrum der Polis. Hier wurden Gesetze diskutiert, Entscheidungen getroffen und Konflikte öffentlich ausgetragen.

Der öffentliche Raum war nie bloß eine Ansammlung von Steinen oder Gebäuden. Er war der Ort, an dem Bürger lernten, mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen. Demokratie entstand deshalb nicht nur durch Institutionen, sondern durch tägliche Begegnungen zwischen Menschen verschiedenster Herkunft.

Auch später blieben Plätze Zentren politischer Veränderungen.

Die Französische Revolution wurde auf den Straßen von Paris getragen.

Die friedliche Revolution in der DDR spielte sich auf Marktplätzen und Kirchenvorplätzen ab.

Der Arabische Frühling begann auf öffentlichen Plätzen wie dem Tahrir-Platz in Kairo.

Selbst moderne Protestbewegungen – von Hongkong bis Belgrad – zeigen, dass physische Räume weiterhin unverzichtbar sind.

Digitale Netzwerke können Mobilisierung erleichtern. Demokratie lebt jedoch letztlich von der realen Begegnung.

Die unterschätzte Bedeutung urbaner Freiräume

Öffentliche Räume erfüllen weit mehr Funktionen als Erholung oder Freizeitgestaltung.

Sie ermöglichen:

soziale Begegnungen zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen,

kulturellen Austausch,

wirtschaftliche Aktivitäten,

politische Diskussionen,

Integration neuer Einwohner,

informelles Lernen und gegenseitige Toleranz.

Gerade in einer alternden Gesellschaft gewinnen solche Orte an Bedeutung. Für viele ältere Menschen ersetzt die tägliche Begegnung auf Parkbänken oder öffentlichen Plätzen soziale Kontakte, die im privaten Umfeld fehlen. Einsamkeit gilt inzwischen als ernstzunehmendes Gesundheitsproblem und erhöht nachweislich das Risiko für Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz.

Kinder wiederum lernen auf öffentlichen Plätzen Selbstständigkeit, Konfliktfähigkeit und soziales Verhalten – Fähigkeiten, die sich digital kaum vermitteln lassen.

Die schleichende Privatisierung der Stadt

Lampugnani kritisiert besonders die zunehmende Kommerzialisierung öffentlicher Räume. Was zunächst harmlos erscheint – zusätzliche Restaurantterrassen, Pop-up-Stores oder Eventflächen –, verändert langfristig den Charakter der Stadt.

Wer konsumiert, darf bleiben.

Wer nichts kauft, wird zunehmend verdrängt.

Diese Entwicklung lässt sich in zahlreichen europäischen Städten beobachten.

Historische Plätze werden von Außengastronomie dominiert. Parks dienen Großveranstaltungen. Fußgängerzonen werden zu temporären Einkaufszentren. Selbst ehemals frei zugängliche Bereiche geraten unter private Kontrolle.

Die Folge ist eine neue Form sozialer Selektion.

Der öffentliche Raum wird vom gemeinsamen Lebensraum zum kommerziellen Angebot.

Digitalisierung ersetzt keine Nachbarschaft

Die vergangenen zwanzig Jahre waren geprägt vom Siegeszug sozialer Medien. Plattformen versprechen weltweite Vernetzung, gleichzeitig entstehen Filterblasen, in denen Menschen fast ausschließlich Gleichgesinnte treffen.

Der deutsche Sozialphilosoph Jürgen Habermas beschrieb bereits in den 1960er-Jahren die “Öffentlichkeit” als Voraussetzung demokratischer Willensbildung. Sie entsteht dort, wo Bürger unabhängig voneinander argumentieren, widersprechen und Kompromisse suchen.

Algorithmen sozialer Netzwerke verfolgen dagegen wirtschaftliche Ziele. Aufmerksamkeit wird maximiert, Kontroversen verstärkt und emotionale Inhalte bevorzugt.

Der öffentliche Platz funktioniert nach einem völlig anderen Prinzip.

Dort begegnet man Menschen nicht aufgrund gemeinsamer Interessen oder politischer Überzeugungen, sondern weil man denselben Raum teilt.

Gerade diese zufällige Begegnung macht demokratische Gesellschaften widerstandsfähig.

Migration und Integration brauchen gemeinsame Räume

Europa erlebt seit Jahrzehnten intensive Migrationsbewegungen. Unterschiedliche Kulturen, Religionen und Wertvorstellungen treffen in den Städten aufeinander.

Integration findet jedoch selten in Behörden statt.

Sie geschieht beim Spielen der Kinder auf öffentlichen Plätzen, beim Gespräch auf der Parkbank oder beim gemeinsamen Besuch eines Stadtfestes.

Wo solche Begegnungen fehlen, wachsen Parallelgesellschaften.

Städte, die ihre öffentlichen Räume pflegen, investieren deshalb nicht nur in Lebensqualität, sondern auch in sozialen Frieden.

Die Schweiz als Vorbild?

Gerade die Schweiz verfügt traditionell über eine ausgeprägte Kultur öffentlicher Plätze.

Bundesplatz in Bern, Münsterplatz in Basel, Sechseläutenplatz in Zürich oder Piazza Grande in Locarno sind weit mehr als touristische Attraktionen.

Sie dienen Demonstrationen, Märkten, Volksfesten und politischen Veranstaltungen gleichermaßen.

Diese Mehrfachnutzung ist Ausdruck einer politischen Kultur, die den öffentlichen Raum als Gemeingut versteht.

Doch auch hier nehmen kommerzielle Interessen zu. Außengastronomie, Großveranstaltungen und Eventmarketing konkurrieren zunehmend mit der freien Nutzung durch die Bevölkerung.

Die Herausforderung besteht darin, wirtschaftliche Nutzung und demokratische Offenheit im Gleichgewicht zu halten.

Verdichtung braucht Freiraum

Die Forderung nach verdichtetem Bauen ist aus ökologischer Sicht nachvollziehbar.

Kurze Wege sparen Energie.

Kompakte Städte reduzieren den Flächenverbrauch.

Doch Verdichtung ohne ausreichend öffentliche Räume führt schnell zu sinkender Lebensqualität.

Internationale Studien zeigen, dass hochwertige öffentliche Räume:

Immobilienwerte steigern,

Kriminalität reduzieren,

Gesundheit fördern,

soziale Integration verbessern,

lokale Wirtschaft stärken.

Die Investition in Plätze und Parks ist deshalb keine Luxusausgabe, sondern Teil moderner Infrastrukturpolitik.

Demokratie beginnt vor der Haustür

Der öffentliche Raum ist letztlich weit mehr als eine städtebauliche Kategorie.

Er ist der Ort, an dem Demokratie sichtbar wird.

Wo Menschen unterschiedlicher Herkunft friedlich nebeneinander leben, Konflikte austragen und Kompromisse finden, entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt.

Verliert die Stadt diese offenen Räume, verliert sie einen Teil ihrer politischen Seele.

In Zeiten zunehmender Polarisierung, wachsender Digitalisierung und gesellschaftlicher Fragmentierung erinnert Lampugnanis Appell daran, dass Demokratie nicht ausschließlich in Parlamenten oder sozialen Netzwerken entsteht.

Sie beginnt auf dem Platz vor der Haustür.

Dort, wo Menschen sich begegnen – freiwillig, zufällig und als Gleiche unter Gleichen.