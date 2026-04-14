— und versteht sie prompt falsch

Wie der Schweizer Gebührensender aus 25,7 Prozent eine «stärkste Partei» mit Volksmandat zaubert — und dabei 84 Prozent der Italienerinnen und Italiener schlicht vergisst.

Von der Swissvox-Redaktion

Bern/Zürich, April 2026 — Es war ein ruhiger Montagabend, als die SRG ihrem treuen Publikum eine kleine demokratietheoretische Offenbarung schenkte: Giorgia Meloni, so verkündeten die gut frisierten Nachrichtensprecherinnen und -sprecher in beflissenem Ernst, führe

«die stärkste Partei Italiens». Man lehnte sich zurück, nickte gewichtig und schnitt zur nächsten Meldung über einen Kuhfladen im Emmental weiter. Was fehlte: ein simpler Taschenrechner.

Das kleine Einmaleins der Demokratie — ein Crashkurs für Radiostudios

Wir wollen nicht kleinlich sein. Deshalb gönnen wir der SRG-Redaktion die Rosinenpickerei, die sie sich geleistet hat, und rechnen kurz nach.

Bei den italienischen Parlamentswahlen vom September 2022 holte Melonis Fratelli d'Italia rund 25,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Klingt nach viel. Ist es relativ gesehen sogar — nämlich die grösste Einzelpartei im zersplitterten Mosaik der italienischen Parteienlandschaft. Bis hierhin: korrekt.

Doch halt. Die Wahlbeteiligung lag bei mageren 63,9 Prozent — dem historischen Tiefstwert in der Nachkriegsgeschichte der Republik. Das bedeutet: Rund 36 Prozent der Wahlberechtigten blieben demonstrativ zu Hause, tranken Espresso und schauten Fussball.

Rechnet man sauber, ergibt sich folgendes Bild: Von allen wahlberechtigten Italienerinnen und Italienern haben gerade einmal rund 16 bis 17 Prozent ihr Kreuz bei Fratelli d'Italia gemacht. Oder anders formuliert:

Gut 83 bis 84 Prozent der Italiener haben Meloni nicht gewählt.

Das ist keine Randnotiz. Das ist die Demokratie.

«Stärkste Partei» — oder: Wie man mit Superlativen jongliert, ohne aufzufallen

Natürlich, technisch gesehen ist Fratelli d'Italia tatsächlich die stärkste Einzelpartei im Parlament. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, der Letzte eines Langstreckenrennens sei «der Schnellste unter den Aufgegebenen». Formal korrekt. Informativ wertlos. Und im Kontext des öffentlichen Diskurses: irreführend.

Was die SRG-Sprecherin hätte sagen können — und was man in einer Redaktion mit journalistischem Anspruch vielleicht kurz überlegt hätte — wäre zum Beispiel:

«Fratelli d'Italia ist die mandatsstärkste Einzelpartei, wurde jedoch nur von rund jedem sechsten Wahlberechtigten gewählt.»

Aber das klingt weniger nach schickem Polit-Infotainment und mehr nach Arbeit. Und Arbeit ist bekanntlich nicht das, wofür man 1,25 Milliarden Franken Jahresbudget braucht.

Die SRG-Brille: Rosarote Tönungen mit selektivem Scharfzeichner

Man muss der SRG zugute halten: Sie ist konsequent. Konsequent im Aussortieren unangenehmer Zahlen. Konsequent darin, Regierungsparteien mit einer wohligen Aura der Legitimität zu umhüllen, während Oppositionsbewegungen in der Schweiz mit schöner Regelmässigkeit als «rechtsextrem», «gefährlich» oder «populistisch» eingeordnet werden — auch dann, wenn sie breitere Wählerschichten repräsentieren als so manche Regierungspartei in Rom.

Wenn die SRG über Meloni berichtet, klingt es bisweilen, als hätte ganz Italien jubilierend auf die Knie geworfen: «La Meloni, la più amata!» Wenn sie über heimische Volksbegehren berichtet, hört man schon im Tonfall das unterdrückte Seufzen der Redakteure.

Wir stellen die höfliche Frage: Liegt da eine editoriale Brille vor? Oder handelt es sich um schlichte geographische Kurzsichtigkeit — je weiter weg, desto rosiger das Bild?

Was die SRG noch lernen könnte — und wofür sie bezahlt wird

Demokratie ist nicht Arithmetik. Aber sie brauchtArithmetik. Wer einem Millionenpublikum erklärt, Meloni repräsentiere «die stärkste Partei» ohne den entscheidenden Kontext — Wahlbeteiligung, tatsächlichen Stimmenanteil an der Gesamtbevölkerung, Koalitionsabhängigkeit — betreibt keine Berichterstattung. Er betreibt Kulissenmalerei.

Für 335 Franken Haushaltabgabe im Jahr darf man ein bisschen mehr verlangen als Kulissen. Man darf verlangen, dass jemand nachrechnet. Dass jemand fragt: «Moment, wie viele haben diese Partei wirklich gewählt?» Dass jemand erklärt, dass «stärkste Partei» in einem Verhältniswahlrecht mit zehn Parteien etwas fundamental anderes bedeutet als in einem Zweiparteiensystem.

Aber vielleicht ist das zu viel verlangt. Vielleicht ist die SRG damit beschäftigt, wichtigere Dinge abzuklären — etwa, ob Giorgia Meloni auch wirklich die schönste Jacke unter den europäischen Regierungschefinnen trägt.

Demokratie beginnt mit dem Taschenrechner

Die Zahlen sind eindeutig: Fratelli d'Italia erhielt bei der Parlamentswahl 2022 rund 25,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 64 Prozent entspricht das etwa 16–17 Prozent aller Wahlberechtigten. Rund 84 Prozent der Italienerinnen und Italiener haben diese Partei nichtgewählt.

Das macht Giorgia Meloni zu einer legitimen Regierungschefin in einem parlamentarischen System — denn das ist die Spielregel, und sie hat sie gewonnen. Aber es macht ihre Partei nicht zur Partei «der Italiener». Es macht sie zur Partei von etwa jedem Sechsten.

Wer das nicht unterscheidet, versteht entweder Demokratie nicht. Oder er will, dass sein Publikum sie nicht versteht.

Beides wäre beunruhigend. Für einen öffentlich-rechtlichen Sender, der sich als Hüter des demokratischen Diskurses inszeniert, wäre es schlicht: blamabel.

© Swissvox Media · swissvox.news · Satirische Kolumne. Alle Zahlen basieren auf amtlichen Wahlergebnissen (Parlamentswahl Italien, 25. September 2022) sowie aktuellen Umfragetrends.