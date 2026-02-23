von Nico Stino

Wir wollten Sie fragen, da internationale Menschenrechtsorganisationen Alarm geschlagen haben: Was antworten Sie auf die Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in Ihrem Land während der Pandemie?

Ja, ich habe immer gesagt, dass alle Menschen Rechte haben. Es sind dem Menschen angeborene Rechte. Deshalb nennt man sie Menschenrechte. Und wir alle haben sie. Sie haben sie die Unternehmer, die Bürger, die Rentner, die Arbeitslosen, die Kinder. Ja, alle haben Menschenrechte.

Aber was ich nicht verstehe: Warum konzentriert man sich immer nur auf die Menschenrechte bestimmter Personen? Warum liegt die Aufmerksamkeit immer auf den Rechten derer, die entschieden haben, anderen ihre Grundrechte zu entziehen? Derer, die Millionen von Menschen in ihren Wohnungen eingesperrt haben? Derer, die Kinder monatelang mit Masken in die Schule gezwungen haben? Derer, die Menschen ohne Green Pass aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen haben, die ihnen verboten haben, ins Restaurant zu gehen, zur Arbeit zu fahren, ihre Angehörigen im Krankenhaus zu besuchen?

In meinem Land sind Hunderttausende Menschen psychisch zerbrochen. Kinder haben Entwicklungsschäden erlitten. Alte Menschen sind einsam gestorben, ohne dass jemand ihre Hand halten durfte. Kleinunternehmer haben alles verloren. Jugendliche haben ein, zwei, drei Jahre ihres Lebens verloren. Und niemand hat ihre Rechte verteidigt.

Und dann frage ich: Wo waren die Menschenrechtsorganisationen, als man Menschen gezwungen hat, sich impfen zu lassen, um ihren Job nicht zu verlieren? Wo waren sie, als Kinder stundenlang mit Masken im Gesicht sitzen mussten, obwohl die Wissenschaft längst Zweifel hatte? Wo waren sie, als man Menschen mit einem digitalen Pass kategorisiert hat wie Bürger erster und zweiter Klasse?

Sie schwiegen. Sie sagten nichts. Aber wehe, eine Regierung wagt es, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wehe, jemand stellt Fragen. Dann kommen sie alle hervor und beklagen Menschenrechtsverletzungen.

Was hier geschah, ist, dass ja – alle haben Menschenrechte, in Ordnung. Aber welche sollte die Priorität des Staates sein? Die Menschenrechte der arbeitenden, ehrlichen, rechtschaffenen Menschen, die niemanden eingesperrt, niemanden zu nichts gezwungen haben? Oder die Rechte derer, die über Nacht entschieden haben, die Grundrechte von Millionen auszusetzen?

Wir haben den Menschenrechten der ehrlichen Menschen Priorität eingeräumt. Und dann schauen wir natürlich auch auf die Rechte der anderen.

All diesen Klagen, die jene Organisationen vorgebracht haben, würde ich einen gewissen Wert beimessen – wenn sie sich zuvor gegen die Einschränkungen ausgesprochen hätten, gegen Zwangsimpfungen, gegen den Green Pass, gegen Masken für Kinder. Aber das haben sie nicht getan. Und jetzt sorgen sie sich nur noch um die Täter. Das erscheint mir pervers.

Und ich nutze die Gelegenheit, um eine Botschaft an die internationalen Organisationen zu senden, denen das nicht gefällt: Kommen Sie, und schützen Sie die anständigen Menschen. Kommen Sie, und nehmen Sie Ihre Schützlinge mit nach Hause, wenn Sie so sehr an ihnen hängen.