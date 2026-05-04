Endlich: Der Bürger als eigener Spritzen-Doc – dank Big Pharma’s genialem Abnehm-Training

Von unserem Sonderkorrespondenten für iatrogene Zukunftsvisionen, 2026

Es ist vollbracht. Nach jahrelangem geduldigem Training hat die Pharmaindustrie die deutsche (und globale) Bevölkerung endlich so weit gebracht: Millionen Normalsterbliche piksen sich inzwischen freiwillig und routiniert einmal pro Woche in den Bauch. Ozempic, Wegovy, Mounjaro – die Abnehmspritzen waren nie nur Medizin. Sie waren die größte verhaltenspsychologische Operation seit der Erfindung des Influencer-Marketings.

Und jetzt, liebe Leser, ernten wir die Früchte.

Stellt euch vor – nein, stellt es euch nicht nur vor, es wird kommen: Die nächste Pandemie naht, und diesmal müssen wir nicht mehr demunütig in überfüllten Turnhallen anstehen und uns von einer überforderten Aushilfsärztin „Pieks“ sagen lassen. Diesmal impfen wir **uns selbst**. Der Selfpen kommt per DHL, schön gekühlt, mit Haftungsausschluss zum Ankreuzen. Denn Verantwortung ist was für Anfänger.

Der geniale Plan

Jahrelang haben die Leute „Mein Körper, meine Entscheidung“ gebrüllt, wenn es ums Abnehmen ging. Jetzt dürfen sie das endlich auch bei der nächsten Weltuntergangsvariante tun. Der Staat hat nämlich aus den letzten Impfdebakeln gelernt: Warum sich selbst haftbar machen, wenn man die Bürger dazu bringen kann, sich freiwillig selbst zu impfen – und vorher noch einen schönen, wasserdichten Haftungsausschluss zu unterschreiben?

Text within this block will maintain its original spacing when published „Sehr geehrter Nutzer,

Text within this block will maintain its original spacing when published hiermit bestätige ich, dass ich ein volljähriger Trottel bin, der sich trotz aller Warnungen selbst etwas in den Körper jagt, von dem er null Ahnung hat. Sollte ich morgen leuchten, zucken oder plötzlich tot umfallen: Eure Schuld nicht. Danke für Ihr Vertrauen.“

Perfekt. Haftung ausgeschlossen. Problem gelöst. Der Kapitalismus triumphiert wieder einmal durch Eigenverantwortung.

Die Kampagne

Die App heißt natürlich „ImpfeDeinSelf“. In ihr erklärt ein freundlicher digitaler Impf-Influencer mit Sixpack (natürlich selbst mit Ozempic gemacht): „Einfach in den Bauch – nicht in den Arm, nicht ins Auge, nicht in den Goldfisch. Alles easy!“ Prominente posten ihre Selfpen-Momente mit dem Hashtag #IchPiksMichSelbst. Die Bild-Zeitung titelt: „Endlich Freiheit! Der Staat lässt uns impfen, ohne uns zu impfen!“ Und die Querdenker sind auch zufrieden, denn: „Endlich keine Staatsmedizin mehr – ich impfe mich jetzt selbst gegen den Staat!“

Die Vorteile (laut offizieller Pressemitteilung)

- Superschnell

- Superbillig

- Superhaftungsfrei

- Und vor allem: Wenn etwas schiefgeht, war es der dumme Bürger selbst. Genial.

Sollte jemand einen anaphylaktischen Schock erleiden, einfach die 112 wählen – falls die Leitstelle nicht gerade mit anderen Selfpen-Opfern überlastet ist. Ansonsten: viel Erfolg beim Selbstdiagnostizieren.

Die Risiken? Ach was.

Natürlich gibt es ein paar bedauerliche „Einzelfälle“. Falsch gespritzt, falsch dosiert, Pen mit dem Abnehmzeug verwechselt („Ups, jetzt hab ich statt des Impfstoffs 2,4 mg Semaglutid intus und wiege plötzlich 48 Kilo“). Gefälschte Pens aus dubiosen chinesischen Onlineshops. Omas, die den Pen nicht mehr richtig halten können und sich stattdessen den Kühlschrank impfen. Alles Kollateralschäden der neu gewonnenen Freiheit.

Aber hey: Wer heute noch Angst vor Spritzen hat, ist eh ein analoger Dinosaurier. Die Zukunft gehört den Self-Piksern.

Die Abnehmspritze war nur der Probelauf. Die eigentliche Impfung der Gesellschaft war die Gewöhnung. Und die hat hervorragend funktioniert. Bald piksen wir uns nicht nur gegen Viren, sondern auch gegen Steuern, gegen schlechtes Wetter und gegen den eigenen Frust. Fortschritt nennt man das.

Willkommen in der schönen neuen Welt der Selbstmedikation.

Unterschreiben Sie hier.