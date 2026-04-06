Ein Land im spirituellen Umbau

Hier ist der überarbeitete Artikel mit der korrekten Investitionssumme und dem neuen Abschnitt über Halal-Zertifikate:

Das stille Gebet der Demographie

Es war wohl nur eine Frage der Zeit. Die Schweiz, dieses kleine, ordentliche Land im Herzen Europas, bekannt für Pünktlichkeit, Neutralität und das stille Misstrauen gegenüber allem Fremden, unterzieht sich gerade einem stillen Wandel — und der Wandel betet fünfmal täglich.

Während die Kirchglocken von Zürich und Bern immer seltener läuten — weil die Pfarreien fusionieren, die Gottesdienste im Halbdunkel stattfinden und die Kirchenaustritte Jahr für Jahr neue Rekorde erreichen — baut die muslimische Gemeinschaft. Buchstäblich. In St. Gallen plant eine albanische Gemeinschaft ein Projekt für rund 15 Millionen Franken: eine Grossmoschee. Kein Hinterhof-Gebetszimmer über einem Coiffeursalon, sondern ein architektonisch durchdachtes Gotteshaus auf über 1000 Quadratmetern — mit Gebetsraum für Hunderte Gläubige, Cafeteria, Geschäftsräumen und Klassenzimmern. Schön, wie man hört. Beeindruckend sogar. Gemäss den Moscheeverantwortlichen soll der Neubau rund zehn Millionen Franken kosten, das Grundstück weitere fünf — damit dürfte die Moschee El-Hidaje zu den grössten der Deutschschweiz gehören. An einem Benefizanlass im Februar 2025 in Gossau SG wurde bereits die Marke von drei Millionen Franken an Spendengeldern geknackt.

Man muss neidlos anerkennen: Wer 15 Millionen Franken in seine Religion investiert, glaubt noch an etwas.

Die Frage, die dabei leise mitschwingt, lautet: Wo ist eigentlich das Christentum geblieben? Jene Religion, die den Schweizer Kalender prägte, die Feiertage schenkte, die Dorfkirche ins Zentrum stellte und den Bundesstaat mit dem weissen Kreuz auf rotem Grund versah — jenem Kreuz, das auch auf der Fahne prangt, die man bei jedem Nationalfeiertag schwenkt, ohne allzu genau nachzufragen, was es bedeutet?

Die Antwort ist ernüchternd: Sie verlässt still und leise das Gebäude — und zwar durch die Hintertür der Kirchenaustrittsformulare. Jedes Jahr kündigen Hunderttausende Schweizerinnen und Schweizer ihre Mitgliedschaft in der katholischen oder reformierten Kirche. Die Motive sind unterschiedlich: Glaubenszweifel, Kirchensteuern, Missbrauchsskandale, schlicht Gleichgültigkeit. Das Ergebnis ist dasselbe. Der institutionelle Rahmen des helvetischen Christentums erodiert — langsam, geräuschlos, unaufhaltsam.

Unterdessen wächst der Anteil der muslimischen Bevölkerung kontinuierlich. Im Jahr 2023 lebten in der Schweiz rund 445.000 Muslime — ihr Bevölkerungsanteil stieg seit 1970 von 0,2 auf sechs Prozent. Nicht durch Verschwörung, nicht durch geheime Pläne in Brüsseler Hinterzimmern, sondern durch Migration, durch Geburten, durch das schlichte demografische Faktum, dass Menschen, die an etwas glauben, ihre Religion weitergeben. Das ist kein Angriff. Das ist Biologie und Soziologie.

Die eigentliche Frage ist also nicht, warum die Muslime eine Moschee bauen wollen. Die Frage ist, warum die Christen ihre Kirchen verkaufen.

Halal made in Switzerland

Es gibt eine zweite, weniger sichtbare Dimension dieses Wandels — und sie trägt das Gütesiegel eines helvetischen Qualitätsmerkmals. Die Schweiz zertifiziert Halal.

Nicht irgendwo in einem Hinterhof, sondern mit dem für dieses Land typischen Anspruch auf Präzision und internationale Anerkennung. Die Halal Certification Services (HCS) mit Sitz in der Schweiz operiert seit 1987 und gehört zu den Pionieren der Branche — mit Kunden, die von Lebensmittelherstellern über Pharmaunternehmen bis zu Kosmetikproduzenten reichen. Zertifiziert wurden unter anderem Impfstoffe, Schmierstoffe und Aromen — darunter Produkte von Firmen wie Nestlé und Givaudan. Das Schweizer Qualitätsversprechen funktioniert offensichtlich auch auf Arabisch.

Allein in der DACH-Region zählt man rund 8 Millionen potenzielle Halal-Konsumenten. Das ist kein Nischenmarkt mehr — das ist ein struktureller Bestandteil der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. In der Schweiz steigt die Nachfrage nach halal-konformen Produkten kontinuierlich — und nicht nur Muslime legen beim Einkauf Wert auf Halal-Zertifikate: Auch Handelspartner in Ländern wie Indonesien, der Türkei, Malaysia oder Saudi-Arabien verlangen eine offiziell anerkannte Zertifizierung.

Das bedeutet: Schweizer Unternehmen — inklusive altehrwürdiger Industriebetriebe — lassen ihre Produktionsprozesse nach islamischem Recht prüfen, um auf globalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Wer in den Nahen Osten oder nach Südostasien exportieren will, kommt ohne Halal-Siegel zunehmend nicht mehr durch. Der freie Markt spricht eben auch Arabisch.

Für die einen ist das pragmatische Exportpolitik. Für die anderen ein stiller Kulturkommentar: Das Land, das 2009 per Volksabstimmung den Bau neuer Minarette verboten hat, stellt gleichzeitig Zertifikate aus, die islamische Reinheitsgebote für Schweizer Produkte bestätigen. Minarette nein — Halal-Siegel ja. Die helvetische Logik hat ihre eigene Konsistenz.

Es wäre zu billig, dies allein dem Zeitgeist zu überlassen. Etwas Tieferes ist im Gange: Ein kultureller Selbstverzicht, der sich als Toleranz verkleidet. Wer seine eigene Tradition nicht mehr für verteidigungswürdig hält, sollte sich nicht wundern, wenn andere ihre Überzeugungen mit mehr Nachdruck vertreten. Im religiösen Raum — wie im öffentlichen Diskurs überhaupt — füllt sich jedes Vakuum.

Die Schweiz wird also nicht halal-zertifiziert, weil Muslime zu aggressiv wären. Sie wird es, weil Christen zunehmend aufgehört haben, ihr eigenes Glaubenserbe ernst zu nehmen.

Das Kreuz auf der Flagge bleibt. Aber wer erinnert sich noch, wofür es steht?