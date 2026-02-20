WIRTSCHAFTSPOLITIK · SCHWEIZ · KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Die Schuldenbremse, einst gelobt als fiskalisches Wundermittel, erweist sich als Innovationsbremse. Während China und Amerika Hunderte von Milliarden in die Künstliche Intelligenz pumpen, spart sich die Schweiz ins Abseits. Das Ergebnis: Weltklasse-Forschung, die ins Ausland wandert, und Startups, die beim erstbesten Millionengebot verkauft werden. Ein Land gibt sein Gehirn weg.

Es gibt Momente in der Geschichte, in denen ein Land eine Weichenstellung verpasst – leise, fast unmerklich, aber mit unabänderlichen Folgen. Die Schweiz steht gerade an einem solchen Moment. Und sie schaut weg.

Die Rede ist von der Künstlichen Intelligenz, jenem technologischen Paradigmenwechsel, der die Weltwirtschaft in einem Tempo umwälzt, das selbst hartgesottene Ökonomen erschaudern lässt. Die USA investieren durch staatliche Programme und privates Risikokapital Hunderte von Milliarden Dollar. China hat «KI-Dominanz bis 2030» zur Staatsdoktrin erklärt und zieht mit gewaltigen Staatsausgaben nach. Europa hinkt hinterher – aber innerhalb Europas gibt es Länder, die wenigstens kämpfen. Und dann gibt es die Schweiz.

Die Schweiz, mit der ETH Zürich einer der weltweit renommiertesten Forschungsstätten für KI, mit einem Bildungssystem, das seinesgleichen sucht, mit Fachkräften, die auf jedem Kontinent begehrt sind – diese Schweiz wählt den Weg der fiskalischen Askese. Die Schuldenbremse, 2003 mit breiter Volksunterstützung eingeführt und seither geheiligt wie eine Verfassungsikone, zwingt den Bund, Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten. In normalen Zeiten eine vernünftige Regel. In einer Zeit tektonischer Technologieverschiebungen aber ist sie zur Fessel geworden.

Die heilige Kuh der Schweizer Finanzpolitik

Die Schuldenbremse ist das Herzstück der Schweizer Haushaltspolitik. Sie besagt im Kern: Der Bund darf strukturell keine Schulden machen. Konjunkturelle Schwankungen werden über ein Ausgleichskonto verrechnet, doch strategische Schulden für Zukunftsinvestitionen sind de facto tabu. Was klingt wie solide Haushaltsführung, ist in Wirklichkeit ein Dogma – und Dogmen sind bekanntlich schlechte Ratgeber in Zeiten des Wandels.

Man stelle sich vor, die Schweiz hätte in den 1990er-Jahren entschieden, keine Schulden für den Bau der NEAT, der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale, zu machen. Der Gotthard-Basistunnel – heute Symbol schweizerischer Ingenieurskunst und wirtschaftliches Rückgrat des Gütertransports durch Europa – wäre nie entstanden. Infrastrukturinvestitionen galten damals als legitime Ausnahme vom Spargebot. Warum gilt dies heute nicht für die digitale Infrastruktur, für KI-Forschung, für Rechenzentrums-Kapazitäten, für die Ausbildung der nächsten Generation von Datenwissenschaftlern?

Die Antwort ist politisch, nicht ökonomisch. Wer in Bern von «strategischen Schulden für Innovation» spricht, riskiert, als Schuldenmacher abgestempelt zu werden. Die SVP prangert es an, die FDP zuckt zusammen, und selbst die Mitte, einst Heimat des wirtschaftlichen Pragmatismus, traut sich nicht, das Tabu zu brechen. So bleibt die Schuldenbremse unangetastet, während die Welt an der Schweiz vorbeizieht.

Was in der Schweiz entsteht – und wohin es fliesst

Die Ironie ist schmerzhaft: Die Schweiz produziert Weltklasse-KI-Forschung. Die ETH Zürich belegt in internationalen Rankings regelmässig Spitzenplätze. Das «Swiss AI Lab» IDSIA in Lugano, gegründet von Jürgen Schmidhuber und Sepp Hochreiter, legte in den 1990er-Jahren mit der Entwicklung des LSTM-Algorithmus einen Grundstein für das moderne Deep Learning – jene Technologie, auf der heute ChatGPT, Googles Gemini und Metas Llama basieren. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist einer der bedeutendsten technologischen Beiträge der letzten Jahrzehnte.

Und was hat die Schweiz davon? Schmidhuber arbeitet heute für ein Forschungsinstitut in Saudi-Arabien. Die Technologie, die er mitentwickelt hat, bereichert amerikanische Technologiekonzerne um Billionen. Die Lizenzerträge fliessen nicht in die Schweiz. Das intellektuelle Kapital wurde exportiert – nicht durch Zwang, sondern durch Gleichgültigkeit.

Dieses Muster wiederholt sich auf Startup-Ebene mit beinahe mechanischer Regelmässigkeit. Ein junges Schweizer KI-Unternehmen entsteht, oft aus dem Umfeld der ETH oder der EPFL, oft mit Seed-Kapital aus staatlichen Innovationsförderprogrammen des Innosuisse. Es wächst, erregt internationales Aufsehen, und dann kommt das Angebot: Google, Microsoft, Salesforce, ein chinesischer Tech-Konzern. Der Kaufpreis liegt im zweistelligen Millionenbereich – für die Gründer ein Leben in finanzieller Freiheit. Sie verkaufen. Wer kann es ihnen verdenken?

Das Ergebnis: Die Technologie verlässt das Land. Die Arbeitsplätze folgen. Die Steuereinnahmen aus zukünftigen Gewinnen, die diese Technologie generieren wird – Milliarden, Abermilliarden – landen in Amerika, in China, in den Steueroasen des Silicon Valley. Die Schweiz hat die Saat finanziert und die Ernte anderen überlassen.

Das Versagen der öffentlichen Hand

Man könnte argumentieren: Der Staat ist nicht zuständig für unternehmerischen Erfolg. Das ist richtig – in einer Welt, in der die Spielregeln gleichmässig gelten. Doch die Spielregeln sind alles andere als gleichmässig.

DARPA, die US-Forschungsbehörde, hat mit staatlichen Mitteln das Internet, GPS und die Grundlagen des modernen Computers finanziert. Das chinesische Staatskapital fliesst in KI-Nationalchampions wie Baidu, Alibaba und Huawei. Südkorea hat mit staatlichem Rückenwind Samsung und LG zu globalen Technologieriesen gemacht. Deutschland ringt mühsam, aber immerhin erkennbar um eine Halbleiterstrategie. Frankreich wirbt mit «La French Tech» aktiv um KI-Investitionen und hat den Staat explizit als strategischen Investor positioniert.

Die Schweiz? Sie hat Innosuisse, ein Förderinstrument, das im internationalen Vergleich bescheiden dotiert ist und sich primär auf anwendungsnahe Forschungspartnerschaften konzentriert. Es gibt den ETH-Rat und die Schweizerische Nationalfonds-Förderung – beides wertvoll, beides unzureichend für den Massstab, der heute gefragt wäre. Und es gibt keine kohärente nationale KI-Strategie, die diesen Namen verdient.

Der Bundesrat hat zwar im Jahr 2019 eine «Strategie Künstliche Intelligenz» veröffentlicht. Wer sie liest, findet wohlformulierte Absichtserklärungen, sorgfältig verpackt in helvetisches Konjunktiv-Deutsch. Konkrete Ziele, messbare Verpflichtungen, substanzielle Finanzmittel? Fehlanzeige. Das Dokument liest sich wie eine Zusammenfassung dessen, was andere Länder bereits tun – ohne den Mut, es der Schweiz ebenso zuzumuten.

Das psychologische Problem: Zu klein, zu bescheiden, zu vorsichtig

Hinter dem wirtschaftspolitischen Versagen steckt ein psychologisches Problem. Die Schweiz leidet unter einer kollektiven Unterschätzung ihrer eigenen Kraft. «Wir sind zu klein für globale Technologiedominanz» – dieser Satz kursiert in Wirtschaftskreisen, in Bundesbern, in den Verwaltungsräten mittelständischer Unternehmen. Er ist falsch.

Israel hat eine Bevölkerung von neun Millionen Menschen und hat mit Waze, Mobileye und einer Vielzahl von KI-Sicherheitsunternehmen globale Massstäbe gesetzt. Waze wurde für über eine Milliarde Dollar an Google verkauft – auch das ein Exit, aber einer, der in Israel politische Debatten ausgelöst und zur Professionalisierung des Venture-Capital-Ökosystems beigetragen hat. Estland, ein Zwergstaat mit 1,3 Millionen Einwohnern, hat Skype hervorgebracht und gilt als digitale Demokratie-Vorzeigenation. Die Schweiz hat acht Millionen Einwohner, das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt, exzellente Bildungsinstitutionen und einen stabilen Rechtsstaat. Und sie traut sich nicht.

Diese Bescheidenheit ist nicht Tugend, sie ist Bequemlichkeit. Es ist bequem, keine ambitionierten Ziele zu setzen, weil man dann auch nicht scheitern kann. Es ist bequem, auf private Investoren zu warten, weil man dann keine politische Verantwortung für Misserfolge tragen muss. Es ist bequem, die Schuldenbremse als Naturgesetz zu behandeln, weil man dann nicht über Prioritäten streiten muss.

Aber Bequemlichkeit hat einen Preis. Und diesen Preis zahlt nicht die Generation der heute Amtierenden – sie zahlt ihn in den Ruhestand. Den Preis zahlen die Jungen: die Ingenieurinnen, die ihre besten Jahre in amerikanischen Tech-Konzernen verbringen, weil es in der Schweiz keine vergleichbaren Möglichkeiten gibt; die Steuerzahler, die in zwanzig Jahren die Konsequenzen einer deindustrialisierten, digitalisierten Wirtschaft tragen müssen, in der die Schlüsseltechnologien aus dem Ausland lizenziert werden; die KMUs, die mangels Zugang zu KI-Technologie «Made in Switzerland» gegenüber amerikanischen und chinesischen Konkurrenten ins Hintertreffen geraten.

Was jetzt zu tun wäre – und warum es nicht passiert

Die Lösungen sind bekannt. Sie erfordern keinen Nobelpreis in Volkswirtschaft, nur politischen Mut.

Erstens braucht es eine Anpassung der Schuldenbremse für strategische Investitionen. Nicht ihre Abschaffung – das wäre tatsächlich unverantwortlich. Aber eine Klausel, die Investitionen in definierte Zukunftstechnologien ähnlich behandelt wie Infrastrukturprojekte, also über längere Zeiträume abschreibbar und ausserhalb des strukturellen Saldos. Deutschland hat mit dem «Sondervermögen» für Infrastruktur und Verteidigung gezeigt, dass solche Konstruktionen möglich sind. Die Schweiz könnte einen «Innovationsfonds Digitale Souveränität» schaffen – zweckgebunden, transparent, parlamentarisch kontrolliert.

Zweitens braucht es eine aktive staatliche Beteiligungspolitik. Wenn ein Schweizer KI-Startup von einem ausländischen Konzern übernommen werden soll, sollte der Staat – ähnlich wie Frankreich oder Schweden – zumindest die Option haben, als Ankerinvestor einzusteigen, um Schlüsseltechnologien im Land zu halten. Das ist keine Verstaatlichung, das ist strategische Wirtschaftspolitik.

Drittens braucht es eine Reformierung des Risikokapitalmarktes. Die Schweiz hat zwar einige Venture-Capital-Fonds, aber im Vergleich zu Israel, den USA oder selbst zu Deutschland ist der Markt dünn. Staatlich ko-finanzierte Wagniskapitalfonds, die privates Kapital hebeln, haben in anderen Ländern funktioniert. Es gibt keinen Grund, warum sie in der Schweiz nicht funktionieren sollten.

Viertens braucht es eine ehrliche gesellschaftliche Debatte über Risikobereitschaft. Die Schweiz hat eine tiefe kulturelle Abneigung gegen Scheitern. Ein gescheiterter Unternehmer wird hierzulande oft argwöhnisch betrachtet; in Amerika trägt er seine Insolvenz wie eine Ehrenwunde. Diese Mentalität zu ändern, ist keine Aufgabe der Politik allein – aber die Politik kann Rahmenbedingungen schaffen, die Risikobereitschaft belohnen statt bestrafen.

Und dennoch: Nichts davon wird kurzfristig passieren. Denn in Bern fehlt die Dringlichkeit. Solange die Arbeitslosigkeit tief, der Franken stark und das Wirtschaftswachstum solide ist, gibt es keinen Leidensdruck. Der helvetische Pragmatismus, der in Krisenzeiten die Stärke des Landes war, erweist sich in Boom-Zeiten als Innovationsbremse. Warum das Bewährte hinterfragen, wenn es kurzfristig noch funktioniert?

Das Erbe, das wir verkaufen

Es gibt eine weitere Dimension dieses Versagens, die selten diskutiert wird: die kulturelle. Die grossen Schweizer Industriedynastien – die Roche, Nestlé, ABB, Swatch – wurden von Unternehmerpersönlichkeiten aufgebaut, die langfristig dachten. Generationen übergreifend. Die nicht beim erstbesten Übernahmeangebot verkauften, sondern die ihre Unternehmen als Lebenswerk und gesellschaftliche Verantwortung verstanden.

Diese Patron-Kultur stirbt aus. Die Nachkommen der grossen Industriellen verkaufen lieber und geniessen das Leben. Das ist ihr gutes Recht. Aber die Lücke, die sie hinterlassen, wird nicht gefüllt. Die neue Generation der Startup-Gründer denkt in Exitzyklen von fünf bis sieben Jahren. Die «Exit-Strategie» ist kein Betriebsunfall, sie ist der Businessplan. Und das System belohnt sie dafür.

Die Schweiz braucht eine neue Generation von Unternehmerpersönlichkeiten, die bereit sind, Weltkonzerne aus der Schweiz heraus aufzubauen – nicht um sie dann zu verkaufen, sondern um sie zu halten. Das braucht Zeit, Kapital, und ein gesellschaftliches Klima, das Ambition belohnt. Derzeit tut die Schweiz zu wenig auf allen drei Fronten.

Fazit: Nüchternheit statt Nostalgie

Die Schweiz ist kein Entwicklungsland. Sie ist nicht gescheitert. Aber sie ist dabei, eine strategische Chance zu verpassen, die sich nicht wiederholen wird. Die KI-Revolution wird die Weltwirtschaft in den nächsten zwanzig Jahren grundlegend umstrukturieren. Wer jetzt die Weichen stellt, wird die Gewinner stellen. Wer wartet, wird Lizenznehmer sein – abhängig von Technologien, die anderswo entwickelt wurden, anderswo kontrolliert werden, anderswo besteuert werden.

Es ist nicht zu spät. Die Forschungsbasis ist da. Die Talente sind da. Das Kapital – zumindest privat – ist da. Was fehlt, ist der politische Wille, die Schuldenbremse als das zu behandeln, was sie ist: ein nützliches Instrument, kein heiliges Gesetz. Was fehlt, ist die Bereitschaft, kurzfristige fiskalische Bequemlichkeit gegen langfristige technologische Souveränität einzutauschen.

Die Alternative ist absehbar: In zwanzig Jahren werden Schweizer Schulkinder KI-Tools nutzen, die in Amerika oder China entwickelt wurden, auf Servern laufen, die amerikanischen oder chinesischen Konzernen gehören, und Daten verarbeiten, über die die Schweiz keine Kontrolle hat. Sie werden in Unternehmen arbeiten, die für ihre KI-Lizenzen Milliardenbeträge ins Ausland überweisen. Und sie werden sich fragen, wie ein Land mit so vielen Ressourcen, so vielen klugen Köpfen, so viel Potenzial, diesen Moment hat vergehen lassen.

Die Antwort werden sie in den Archiven des Bundesrates finden: in wohlformulierten Strategiepapieren, sorgfältig gepflegten Ausgleichskonten und einer Schuldenbremse, die nie gebrochen wurde. Und im wirtschaftlichen Rückstand, der der Preis dieser Disziplin war.