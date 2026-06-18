Wie lange gibt es die Schweiz noch?

Die eigentliche Frage ist nicht, ob die Schweiz der Europäischen Union beitritt. Die eigentliche Frage lautet:

Wie lange gibt es die Schweiz überhaupt noch?

Viele Schweizer glauben, die Schweiz sei ein ewiger Zustand. Sie sei einfach da – wie die Alpen, die Seen oder das Matterhorn. Doch Staaten verschwinden. Reiche zerfallen. Kulturen lösen sich auf. Die Geschichte Europas ist voller Beispiele.

Auch die Schweiz ist nicht unsterblich.

Seit Jahrzehnten beobachten wir eine schleichende Entwicklung: Die politische Elite entfernt sich immer weiter von den Grundprinzipien, welche die Eidgenossenschaft erfolgreich gemacht haben. Neutralität wird relativiert. Direkte Demokratie wird umgangen. Internationale Verträge stehen immer häufiger über dem Volkswillen. Die nationale Souveränität wird Schritt für Schritt aufgegeben.

Dabei geschieht alles unter dem Vorwand von Fortschritt, Modernisierung und internationaler Zusammenarbeit.

Doch jede Macht in der Geschichte hat ihre Expansion mit wohlklingenden Worten begründet.

Die Schweiz war erfolgreich, weil sie anders war

Die Schweiz wurde nicht reich, weil sie sich angepasst hat.

Die Schweiz wurde erfolgreich, weil sie anders war.

Sie war neutral, als andere Kriege führten.

Sie war föderalistisch, als andere zentralisierten.

Sie vertraute ihren Bürgern, während andere Staaten ihren Bürgern misstrauten.

Sie setzte auf Eigenverantwortung statt auf Bevormundung.

Gerade diese Besonderheiten machten die Schweiz zu einem der erfolgreichsten Länder der Welt.

Heute wird genau dieses Erfolgsmodell Schritt für Schritt demontiert.

Der wahre Konflikt

Der wahre Konflikt verläuft nicht zwischen Links und Rechts.

Er verläuft zwischen zwei grundverschiedenen Vorstellungen der Zukunft.

Auf der einen Seite stehen jene, die eine Schweiz wollen, die in größere politische Strukturen eingebunden wird – mit international harmonisierten Gesetzen, supranationalen Gerichten und immer mehr zentraler Steuerung.

Auf der anderen Seite stehen jene, die an eine unabhängige Schweiz glauben – an Neutralität, direkte Demokratie und nationale Selbstbestimmung.

Diese beiden Vorstellungen werden immer schwieriger miteinander vereinbar.

Die politischen Spannungen zwischen Stadt und Land, zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen international orientierten Eliten und patriotisch denkenden Bürgern werden von Jahr zu Jahr sichtbarer.

Die Frage, die niemand stellen will

Vielleicht besteht die größte politische Illusion darin zu glauben, dass beide Lager dieselbe Zukunft wollen.

Was passiert, wenn ein bedeutender Teil der Bevölkerung weiterhin Neutralität, Souveränität und Selbstbestimmung verteidigen möchte, während ein anderer Teil die vollständige Integration in europäische Strukturen anstrebt?

Muss ein Land um jeden Preis zusammenbleiben?

Oder wäre es demokratischer, den verschiedenen Bevölkerungsteilen unterschiedliche Wege zu ermöglichen?

Diese Frage gilt heute als Tabu.

Doch viele historische Entwicklungen begannen genau mit solchen Tabus.

Helvetien

Bereits 2025 habe ich im Essay „HELVETIEN – Der Aufstand der freien Schweizer“ die Idee formuliert, dass sich jene Kantone und Regionen, die an den traditionellen Grundwerten der Eidgenossenschaft festhalten wollen, politisch neu organisieren könnten.

Damals war dies eine theoretische Überlegung.

Heute stellt sich die Frage mit neuer Dringlichkeit.

Nicht weil eine Trennung wünschenswert wäre.

Sondern weil die fortschreitende Entfremdung innerhalb der Schweiz immer offensichtlicher wird.

Die Schweiz wurde einst gegründet, um Freiheit zu bewahren.

Nicht um sie aufzugeben.

Die Entscheidung

Die kommenden Jahre werden entscheiden, welchen Weg die Schweiz einschlägt.

Es geht nicht um Parteien.

Es geht nicht um einzelne Abstimmungen.

Es geht um die Frage, ob die Schweiz weiterhin ein souveräner Sonderfall bleiben will oder ob sie sich in einer größeren politischen Struktur auflösen wird.

Jede Generation erhält eine historische Aufgabe.

Die Aufgabe unserer Generation könnte darin bestehen, zu entscheiden, ob die Schweiz ihre Eigenständigkeit bewahrt – oder ob sie nur noch eine Erinnerung wird.

Die Zukunft der Schweiz wird nicht in Brüssel entschieden.

Sie wird in den Köpfen der Schweizer entschieden.

Solange es noch Schweizer gibt, die Freiheit höher gewichten als Bequemlichkeit, ist die Geschichte der Schweiz nicht zu Ende.

Peter M. Ganz