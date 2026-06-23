von Nico Stino | Swissvox

Es gibt eine typisch schweizerische Art, Niederlagen zu verwalten: Man nennt sie «Herausforderungen», gründet eine Arbeitsgruppe, wartet auf den nächsten Bericht – und redet sich ein, die Substanz sei noch intakt. Die Substanz ist es. Noch. Aber die Zeit arbeitet nicht mehr für die Schweiz.

Wer heute nüchtern hinschaut, sieht ein Land, das in zwei seiner wichtigsten Exportindustrien – Finanz und Pharma – nicht mehr die Taktgeberin ist, sondern die Verwalterin eines Erbes. Singapur hat Zürich im Private Banking nicht nur eingeholt, sondern in entscheidenden Kategorien überholt: Regulierungsflexibilität, Nähe zu asiatischem Kapital, Kostenstruktur, digitale Infrastruktur. Das sagen keine Feinde der Schweiz – das sagen die Zahlen, und das sagen die Banker, die in den letzten zehn Jahren ihre Familien nach Orchard Road gezogen haben.

Im Pharma ist das Bild differenzierter, aber nicht tröstlicher. Roche und Novartis sind noch Weltklasse – in der Forschung, im Markenkapital, in der Pricing Power für Originalprodukte. Doch die Produktion, die Biosimilars, die Generika, die Lieferketten: das ist längst Asien. China, Indien, Südkorea. Die Schweiz hat Patente. Asien hat Fabriken. Wer langfristig gewinnt, ist keine philosophische Frage.

Was bleibt, ist real – aber es reicht nicht als Strategie

Man soll die Schweiz nicht kleinreden. Das wäre falsch und unehrlich. Die Präzisionstechnologie, die Spezialchemie, das Crypto Valley in Zug, die ETH und die EPFL – das sind keine sentimentalen Restbestände, das ist handfeste Substanz. Firmen wie Sika, Givaudan, Mettler-Toledo oder Endress+Hauser sind globale Nischenführer mit echter Pricing Power und Wissen, das sich nicht kopieren lässt wie ein Quellcode.

Das Crypto Valley ist dabei ein besonders interessanter Fall: Die Schweiz hat hier früh einen Rechtsrahmen geschaffen, den selbst die USA und die EU bis heute nicht repliziert haben. Das ist kein Zufall – das ist der alte schweizerische Reflex, nüchtern zu regulieren, wo andere moralisieren. Es funktioniert noch.

Aber: Diese Stärken sind strukturell defensiv. Sie verteidigen Positionen, die vor Jahrzehnten aufgebaut wurden. Die Frage, die niemand in Bern laut stellt, lautet: Wo baut die Schweiz heute die Positionen auf, von denen sie 2045 leben will?

Die Antwort, wenn man sie aus Parlamentsprotokollen, Budgetdebatten und Wirtschaftsgipfeln destilliert, ist beschämend simpel: Nirgends. Man verwaltet.

Das eigentliche Problem ist kein ökonomisches – es ist ein kulturelles

Die Schweiz leidet nicht an mangelndem Kapital. Sie leidet an mangelnder Risikobereitschaft in der Wirtschaftspolitik. An einem politischen System, das Konsens über Tempo stellt – was in stabilen Zeiten eine Tugend ist, in Umbruchphasen aber zur Lähmung wird.

Nehmen wir die Künstliche Intelligenz. Die ETH forscht auf Weltklasseniveau. Die EPFL produziert Talente, die in Zürich, London, San Francisco und Singapur landen – meistens nicht in der Schweiz. Warum? Weil das Ökosystem fehlt. Weil Risikokapital scheuer ist als in Israel oder in Schweden. Weil ein junges Unternehmen in Zug zwar einen eleganten Rechtsrahmen vorfindet, aber keinen hungrigen Heimatmarkt und keine staatliche Bereitschaft, als Erstabnehmer zu funktionieren.

Israel hat mit 9 Millionen Einwohnern mehr Tech-Unicorns hervorgebracht als die Schweiz je angestrebt hat. Das ist kein Naturgesetz. Das ist eine politische Entscheidung.

Neutralität ist ein Kapital – aber kein Geschäftsmodell

Es gibt eine weitere Stärke, die die Schweiz hat und die in einer Welt zunehmender Blockbildung wertvoller wird: ihre Neutralität. Genf als Sitz internationaler Organisationen, als Ort der Schiedsgerichtsbarkeit, als diskrete Plattform für Gespräche, die anderswo nicht stattfinden können – das ist knappes Gut in einer bipolaren Weltordnung.

Aber auch hier gilt: Neutralität ist kein Exportprodukt. Sie ist ein Kontext, in dem andere Dinge gedeihen können – wenn man sie bewusst bewirtschaftet. Die Schweiz hat das in der Vergangenheit gut gemacht. Ob sie es weiterhin tut, hängt davon ab, ob sie ihre aussenpolitische Identität gegen den Druck der EU, der USA und zunehmend auch Chinas verteidigen kann und will. Die Anzeichen sind gemischt.

Was jetzt nötig wäre

Kein Bericht. Keine Kommission. Keine «nationale Innovationsstrategie» in 47 Seiten mit Fussnoten.

Was nötig wäre: Eine ehrliche politische Debatte darüber, in welchen drei oder vier Feldern die Schweiz in zwanzig Jahren Weltklasse sein will – und die Bereitschaft, dafür Ressourcen zu bündeln, Risiken einzugehen und Prioritäten zu setzen, die zwangsläufig bedeuten, andere Dinge nicht zu priorisieren.

Das ist unbequem in einem Konsensdemokratiesystem. Es bedeutet Verlierer zu benennen, bevor sie sich selbst als solche erkennen. Es bedeutet, den Mut aufzubringen, den die Schweiz wirtschaftlich über Generationen hinweg hatte – und den sie in der politischen Zukunftsgestaltung vermissen lässt.

Die Substanz ist da. Die Zeit auch – aber nicht mehr unbegrenzt.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal auf Substack.