Von Nico Stino

Als Herzog Karl der Kühne von Burgund im Januar 1477 tot und halb von Wölfen zerfressen in einem zugefrorenen Teich bei Nancy gefunden wurde, war er der reichste Fürst Europas gewesen. Getötet hatten ihn keine Ritter, sondern Bauern aus den Alpen. Wie aus einer zerstrittenen Ansammlung von Bergtälern die gefürchtetste Infanterie des Kontinents wurde – und warum halbe Königshäuser Europas am Ende dafür bezahlten, dass diese Bauern sie in Ruhe liessen, ist eine Geschichte, die weit vor der Eidgenossenschaft beginnt.

Von den Helvetiern zum Rütlischwur

Vor über 2000 Jahren siedelte auf dem Gebiet der heutigen Schweiz der keltische Stamm der Helvetier. Ihr Versuch, 58 vor Christus nach Westen abzuwandern, endete in der Niederlage gegen Julius Caesar. Rom prägte dem Land seinen Namen auf – Helvetia, bis heute auf jeder Schweizer Münze zu lesen – und hielt die Alpen vier Jahrhunderte lang, mit Strassen über unmögliche Pässe und Städten in Genf, Basel und Zürich.

Nach dem Zerfall Roms zerfiel auch die sprachliche Einheit: Germanische Stämme im Norden, Burgunder im Westen – eine Teilung, die bis heute in vier Landessprachen nachwirkt. Um das Jahr 1000 gehörte das Gebiet nominell dem Heiligen Römischen Reich, doch in den abgelegenen Talschaften geschah etwas Ungewöhnliches: Die Menschen regierten sich selbst. Kein König, kein Bischof, kein Vogt – nur Hirten und Bauern, die ihre eigenen Richter wählten und Versammlungen auf offenen Wiesen abhielten.

Die Habsburger, damals noch regionale Adlige mit einer kleinen Burg nördlich der Waldstätte, wollten diese Selbstverwaltung beenden. Sie schickten fremde Richter, erhöhten Abgaben, verschärften ihren Griff Jahr für Jahr. Als 1291 der erste habsburgische Kaiser starb, nutzten die Talschaften den Moment. Werner Stauffacher aus Schwyz, Walter Fürst aus Uri und Arnold von Melchtal aus Unterwalden schworen einen Bund, der in dieser Form im mittelalterlichen Europa ohne Beispiel war: gegenseitiger Beistand bei Angriffen, keine fremden Richter, keine Herrschaft ausser dem Kaiser – und selbst dieser nur, solange er sie in Ruhe liess. Der Bundesbrief vom August 1291 existiert bis heute. Eine Staatsgründung war das nicht. Es waren drei Talschaften, die lieber gemeinsam sterben wollten, als getrennt zu dienen.

Morgarten, Sempach und der Aufstieg zur Söldnermacht

Was folgte, war eine Serie von Schlachten, die Europas Machtverständnis verschob. Bei Morgarten 1315 vernichteten 1500 Eidgenossen ohne Pferde, Rüstung oder militärische Ausbildung ein habsburgisches Heer von 8000 Mann – mit heruntergerollten Felsbrocken und Hellebarden. Europa erklärte es sich mit dem Gelände. Doch der Bund wuchs: Luzern, Zürich, Bern, Glarus, Zug schlossen sich an, aus drei wurden acht Orte.

Bei Sempach 1386 fiel Herzog Leopold III. von Habsburg selbst auf dem Feld, seine Rüstung und sein Banner zerstört. Zwei Jahre später bei Näfels verloren die Habsburger erneut – und gaben auf. Das Muster war für ganz Europa sichtbar geworden: Disziplin, Formation, eine Kriegsführung, die keinen Adel mehr brauchte. Wer sie nicht anheuerte, verlor gegen sie.

Frankreich, der Papst, Venedig, Spanien – innert einer Generation unterhielt jede grosse Armee Europas ein Kerncorps eidgenössischer Pikeniere. Um 1490 zahlte Frankreich allein für 6000 Schweizer Söldner im Dauerauftrag; ganze Täler finanzierten sich über diese Verträge. Als Karl der Kühne von Burgund 1474 die Eidgenossenschaft ein Exempel statuieren wollte, verlor er innert 15 Monaten drei Schlachten – bei Grandson seine berühmte Schatzkammer samt dem Diamanten Sancy, bei Murten 12’000 Mann an einem Nachmittag, bei Nancy schliesslich sein Leben. 1499 besiegelte der Friede von Basel die faktische Loslösung vom Heiligen Römischen Reich.

Die Grenzen des Söldnerruhms zeigten sich 1515 bei Marignano: Gegen Kanonen und deutsche Landsknechte, die das eidgenössische System fünfzig Jahre lang studiert hatten, starben 10’000 Schweizer in zwei Tagen. Ein Jahr später besiegelte der «Ewige Friede» mit Frankreich eine neue Rolle – nicht mehr als Gegner, sondern als bezahlte Streitmacht. Als 1527 kaiserliche Truppen Rom plünderten, hielten 189 Schweizergardisten auf den Stufen des Petersdoms die Stellung; 147 starben. Die 42 Überlebenden bildeten den Kern jener Garde, die den Papst bis heute schützt.

Kappel: Der Erfindung der Schweizer Formel

Der eigentliche Bruch kam nicht von aussen, sondern von innen. 1519 begann Huldrych Zwingli in Zürich, das Evangelium auf Deutsch statt auf Latein zu predigen. Innert sechs Jahren hatte Zürich die Messe abgeschafft, Bern, Basel, Schaffhausen und St. Gallen folgten. Die katholisch gebliebenen Urkantone sahen zu, wie der Bund entlang einer konfessionellen Bruchlinie zerriss.

Der erste Kappelerkrieg 1529 endete, bevor er begann: Während die Anführer tagelang verhandelten, kochten Soldaten beider Seiten an der Kantonsgrenze gemeinsam eine Suppe – die Katholiken brachten Milch, die Protestanten Brot. Die «Kappeler Milchsuppe» ist bis heute fester Bestandteil des nationalen Selbstverständnisses. Der zweite Kappelerkrieg 1531 endete anders: Zwingli selbst fiel mit dem Zürcher Banner in der Hand, sein Leichnam wurde gevierteilt und verbrannt.

Sechs Wochen später einigte man sich im Zweiten Landfrieden von Kappel auf ein Prinzip, das damals in Europa niemand sonst formulierte: Jeder Kanton behält seinen Glauben, keiner zwingt dem anderen den seinen auf. Diese Formel – den Streit im Inneren leben lassen, statt ihn zu gewinnen – wurde zur Wurzel sowohl des Schweizer Föderalismus als auch der Neutralität. Nicht Partei ergreifen auf Bundesebene; die Kantone ihre eigenen Konflikte austragen oder eben nicht austragen lassen.

Die lange Ruhe – und ihr abruptes Ende

270 Jahre lang blieb die Eidgenossenschaft aus den grossen Kriegen Europas heraus, auch aus dem Dreissigjährigen Krieg vor der eigenen Haustür. 1648 anerkannte der Westfälische Friede die faktisch längst bestehende Unabhängigkeit formell. Genf wurde zum Bankenplatz, der Jura zur Uhrmacherregion.

Am 10. August 1792 endete der 276 Jahre alte Ewige Friede mit Frankreich abrupt: Revolutionäre Truppen massakrierten rund 600 Schweizergardisten vor den Tuilerien in Paris, obwohl diese ihre Waffen auf königlichen Befehl niedergelegt hatten. Sechs Jahre später löste Napoleon die alte Eidgenossenschaft auf und schuf die französisch gelenkte Helvetische Republik – ein Experiment, das nicht funktionierte. 1803 räumte selbst Napoleon ein, die Schweiz sei «von Natur aus föderal», und stellte die Kantone wieder her. 1815 erklärte der Wiener Kongress die dauernde Neutralität der Schweiz völkerrechtlich verbindlich – bis heute in Kraft, seit 211 Jahren.

Bürgerkrieg, Bundesstaat, humanitäre Rolle

1847 versuchten sieben katholische Kantone im Sonderbundskrieg, sich abzuspalten. General Guillaume-Henri Dufour beendete den Konflikt in 25 Tagen mit weniger als hundert Toten und liess die verwundeten Gegner wie eigene Soldaten behandeln. Ein Jahr später erhielt die Schweiz ihre erste moderne Bundesverfassung – nach 557 Jahren ein gemeinsames Zentrum bei erhaltener kantonaler Vielfalt.

1863 gründete der Genfer Geschäftsmann Henri Dunant, erschüttert von den unbehandelten Verwundeten von Solferino, das Rote Kreuz. Die Neutralität wandelte sich damit von blosser Kriegsvermeidung zu einer humanitären Plattform. Die Schweiz blieb in beiden Weltkriegen aussen vor – nicht ohne Preis: Geschäfte Schweizer Banken mit Nazi-Deutschland und die Zurückweisung jüdischer Flüchtlinge an der Grenze hinterliessen Flecken, an deren Aufarbeitung das Land noch Jahrzehnte später arbeitete.

Heute beherbergt Genf die UNO in Europa, die WHO, das Rote Kreuz und die WTO. 26 Kantone, vier Sprachen, eine Neutralität, die seit über zwei Jahrhunderten hält. Aus drei Alpentälern, die 1291 einen Eid schworen, wurde ein Land, an das sich die übrige Welt wendet, um ihre Streitigkeiten zu klären – ein Prinzip, das am Fusse des Rigi in einer Suppe aus Milch und Brot geboren wurde.