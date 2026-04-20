Von Nico Stino / Swissvox

Es gibt Sätze, die man nicht gerne hört – und die man erst recht nicht gerne glaubt, wenn man in der Schweiz lebt. Fedpol-Direktorin Eva Wildi-Cortés hat in einem Interview mit der NZZ einen solchen Satz gesagt: Die organisierte Kriminalität in der Schweiz gleiche einem Eisberg. Was sichtbar wird – Verhaftungen, Beschlagnahmungen, Einzeldelikte – sei nur die Spitze. Der eigentliche Körper liegt unter der Oberfläche. Tief. Und wächst.

Hunderte Organisationen – mitten unter uns

Laut dem aktuellen Jahresbericht von Fedpol sind es hunderte krimineller Organisationen, die in Europa aktiv sind und dabei auch auf Schweizer Boden operieren. Darunter: italienische Mafia-Strukturen, albanische Netzwerke, nigerianische Gruppen und die sogenannte Mocro-Mafia – jenes berüchtigte Geflecht aus marokkanisch-niederländischen Drogengangs, das in den letzten Jahren europaweit mit aufsehenerregenden Morden für Schlagzeilen sorgte.

Ihre Tätigkeitsfelder: Drogenhandel, Menschenhandel, illegales Glücksspiel. Die Schweiz ist dabei nicht bloss ein Transitland. Sie ist Markt. Und vor allem: Finanzplatz.

Die Ironie der Stabilität

Was die Schweiz so attraktiv für kriminelle Netzwerke macht, ist ausgerechnet das, worauf das Land so stolz ist: politische Stabilität, wirtschaftliche Verlässlichkeit, diskrete Finanzstrukturen. Ein «sicherer Hafen», wie Wildi-Cortés es formuliert. Für Verbrechersyndikate bedeutet das: maximale Gewinne bei minimaler Aufmerksamkeit. Geldwäsche lässt sich hier elegant abwickeln. Illegale Gelder fliessen in legale Wirtschaftsstrukturen – und verschwinden im grossen Rauschen des Finanzplatzes.

Der Fall, der dies jüngst besonders plastisch illustrierte: Ermittler stellten umfangreiche Vermögenswerte sicher, die über Strohmänner eines russischen Oligarchen gehalten worden waren – ein Paradebeispiel für die systematische Umgehung von Sanktionen.

Graubünden: Die Mafia wohnt nebenan

Dass das kein abstraktes Problem ist, zeigt ein aktueller Fall aus den Graubündner Bergen. Im Zusammenhang mit einer internationalen Drogenoperation wurden Personen verhaftet, die in Roveredo gemeldet waren – also legal im Kanton ansässig. Aufenthaltsbewilligungen, ordentlich ausgestellt. Der Graubündner Grossrat beschäftigt sich nun damit: Nationalratsmitglied Samuele Censi (FDP) hat dem Kanton eine Reihe kritischer Fragen gestellt.

Die Mafia wohnt also nicht nur in Sizilien oder Neapel. Sie wohnt in Graubünden. Möglicherweise auch nebenan.

Geldwäsche und Terrorfinanzierung im Aufwärtstrend

Besonders beunruhigend: Die Meldungen über Geldwäsche und Terrorfinanzierung nehmen zu. Fedpol führt das auf strengere Kontrollen und ein gewachsenes Bewusstsein bei Finanzintermediären zurück. Das klingt zunächst nach einer Erfolgsgeschichte. Ist es aber nicht. Denn es bedeutet: Das Phänomen war immer da – man sieht es jetzt nur besser. Die eigentliche Dunkelziffer bleibt weiterhin im Dunkeln.

Ein nationaler Aktionsplan – aber mit Hindernissen

Die Bundesbehörden reagieren. Geplant ist eine nationale Strategie gegen organisierte Kriminalität mit konkretem Aktionsplan. Internationale Kooperation soll ausgebaut werden – denn Mafiastrukturen kennen keine Grenzen, auch wenn Strafverfolgungsbehörden das leider oft tun.

Genau da liegt das Problem: Rechtliche und administrative Hürden bremsen die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden. Und solange diese Barrieren bestehen, bleibt die Schweiz genau das, was sie nicht sein sollte – ein bevorzugter Operationsraum für organisierte Verbrecherbanden.

Was auf dem Spiel steht

Wildi-Cortés ist deutlich. Wenn die Schweiz nicht entschieden eingreift, droht ihr dasselbe Schicksal wie anderen europäischen Ländern: eine Eskalation der Gewalt. Was heute noch diskret läuft, kann morgen schiessen.

Es geht also nicht nur um Drogen und schmutziges Geld. Es geht um die Integrität des Rechtsstaats. Es geht um die Unversehrtheit der Demokratie. Und es geht um die Frage, welche Art von Stabilität die Schweiz wirklich pflegen will: die echte – oder die, die sich gut verkaufen lässt, während im Verborgenen ganz andere Geschäfte gemacht werden.

Die Schweiz als Mafia-Paradies ist keine Übertreibung. Es ist eine Warnung. Die Frage ist, ob der politische Wille vorhanden ist, sie ernst zu nehmen.

Quellen: Tio.ch / NZZ / Fedpol-Jahresbericht