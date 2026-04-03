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Wie helvetisches Unternehmertum den transatlantischen Sklavenhandel mitfinanzierte – und warum die Aufarbeitung erst beginnt

Redaktion Swissvox · 3. April 2026

Die Schweiz hatte keine Kolonien. Das ist wahr. Sie war deshalb nicht am Kolonialismus beteiligt – das hingegen ist eine bequeme Legende. Ein Historikergespräch im Schweizer Radio hat diese Woche die alte Erzählung erneut aufgebrochen: Schweizer Kaufleute, Textilhändler und Industrieunternehmer profitierten direkt vom Dreieckshandel, der Millionen Menschen versklavte. Die Frage ist nicht ob, sondern wie tief.

Der Dreieckshandel und die Helvetier

Es war ein Wirtschaftssystem von brutaler Effizienz. Ab dem 16. Jahrhundert bildete sich zwischen Europa, Afrika und Amerika ein transatlantisches Handelsnetz heraus, das auf einer einzigen Prämisse basierte: Menschenleben sind handelbare Waren. Europäische Industriegüter reisten nach Westafrika, wo sie gegen versklavte Menschen eingetauscht wurden. Diese wurden unter unmenschlichen Bedingungen in die Karibik und nach Lateinamerika verschifft, um dort auf Plantagen Baumwolle, Kaffee, Tabak und Zucker für den europäischen Markt zu produzieren.

Die Schweiz sass nicht am Rand dieses Systems – sie war mittendrin. Christof Dejung, Professor für Neueste allgemeine Geschichte an der Universität Bern, Schweizerische Industriegüter wurden nach Afrika gebracht und dort gegen Sklaven getauscht. Textilien aus dem Zürcher Oberland, Baumwollstoffe aus Basel, Metallwaren aus der Ostschweiz – all das floss in jenes Tauschsystem ein, das Menschen zur Handelsware machte.

«Es war ein Dreieckshandel: Europäische und auch schweizerische Industriegüter wurden nach Afrika gebracht und dort in Sklaven umgetauscht.» – Prof. Christof Dejung, Universität Bern

Dejung betont, dass man dabei nicht nur die Erfolgsgeschichten kennt. Für Schweizer Unternehmer, die in der Karibik oder in Lateinamerika tätig waren, war es eine risikoreiche Angelegenheit. Doch das Risiko war kalkuliert – und der Profit reell. Die Namen dieser Händlerfamilien zieren heute noch Strassen, Schulen und Stiftungen.

25 Jahre verlorene Zeit

Bis vor 20 oder 25 Jahren, so Dejung, war die Schweizer Verstrickung in den Kolonialismus ein absolutes Nischenthema. Die offizielle Lesart war simpel: keine Kolonien, keine koloniale Schuld. Es war eine Selbstabsolution, die weder historisch haltbar noch intellektuell ehrlich war – aber politisch überaus bequem.

Erst in den letzten Jahren hat sich das Bild gewandelt. Universitäten lancierten Forschungsprojekte, Kantone begannen mit regionalen Aufarbeitungsinitiativen. Baselland etwa hat die kolonialen Verstrickungen seiner Kaufmannseliten systematisch untersucht. Genf forscht zur Rolle seiner Bankiersfamilien. Zürich steht erst am Anfang.

Doch der Rückstand ist enorm. Länder wie Grossbritannien, die Niederlande oder Frankreich diskutieren seit Jahrzehnten öffentlich über ihre Kolonialverbrechen – mit allen politischen Verwerfungen, die das mit sich bringt. Die Schweiz debattiert noch, ob sie überhaupt mitdiskutieren muss.

Entschädigung: Gerechte Forderung oder leeres Symbol?

International wächst der Druck auf ehemals am Sklavenhandel beteiligte Staaten, finanzielle Wiedergutmachung zu leisten. Die Karibikstaaten, zusammengeschlossen in der CARICOM, fordern seit Jahren Reparationszahlungen von europäischen Regierungen. Auch innerhalb Europas – besonders in Grossbritannien und den Niederlanden – ist die Reparationsdebatte keine Randerscheinung mehr.

Dejung zeigt sich skeptisch: Entschädigungen seien ein heiss umstrittenes Thema, weil unklar sei, wer für ein Phänomen entschädigt werden soll, das Jahrhunderte zurückliege. Es sei nicht eindeutig, wer die Begünstigten wären.

Eine legitime Skepsis – aber auch eine gefährlich bequeme. Die Frage, wer konkret zu entschädigen ist, darf nicht als Ausrede dienen, um die grundsätzliche Verantwortung zu umgehen. Andere Formen der Wiedergutmachung – Entwicklungsgelder, gezielte Bildungsinvestitionen in postkoloniale Gesellschaften, Rückgabe von in Schweizer Museen lagernden Kulturgütern – werden in der Debatte oft gar nicht erst erwähnt.

«Man muss sich bewusst werden, dass globale Wirtschaft, globaler Kapitalismus, Welthandel auch immer mit Gewalt oder Zwang verknüpft sein kann.» – Prof. Christof Dejung

Vom Sklavenhandel zur Lieferkette: die Kontinuität der Ausbeutung

Dejungs wichtigster Punkt ist kein historischer, sondern ein struktureller: Der globale Kapitalismus, der sich aus dem Kolonialismus heraus entwickelt hat, perpetuiert bis heute Mechanismen der Ausbeutung. Wer heute ein Smartphone benutzt, trägt Kobalt aus dem Kongo am Handgelenk. Wer billige Textilien kauft, finanziert Arbeitsbedingungen, die an Sklaverei grenzen. Wer Schokolade isst, profitiert von Kakaoplantagen, auf denen teils Kindersklavenarbeit dokumentiert ist.

Die Schweiz ist als Sitz multinationaler Rohstoffkonzerne – Glencore, Trafigura, Vitol – in diesem System keine neutrale Partei. Sie ist Drehscheibe. Die Bemühungen um ein verbindliches Schweizer Lieferkettengesetz, welche die Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen 2020 lancierte, scheiterten – auch am Widerstand der Wirtschaftslobby.

Dejungs Appell, Strukturen und gesetzliche Regelungen zu schaffen, um zu verhindern, dass durch den Welthandel Menschen zu Schaden kommen, klingt nach der Abstimmungsniederlage von 2020 wie eine verpasste Chance. Oder eine noch offene Rechnung.

Swissvox-Einschätzung

Die Auseinandersetzung mit der Schweizer Verstrickung im Sklavenhandel ist überfällig. Dass sie nun langsam Fahrt aufnimmt, ist zu begrüssen. Dass sie hauptsächlich an Universitäten stattfindet und kaum politische Konsequenzen hat, ist symptomatisch für ein Land, das seinen Selbstmythos – neutral, unschuldig, sauber – mit grosser Sorgfalt pflegt.

Doch die Geschichte lässt sich nicht wegpflegen. Schweizer Textilgüter wurden gegen Menschen getauscht. Schweizer Kapital floss in Plantagen, auf denen Versklavte arbeiteten. Schweizer Bankiers finanzierten Handelsrouten, die auf Menschenhandel bassierten. Das ist nicht Anklage, das ist Dokumentation.

Die ehrliche Aufarbeitung beginnt nicht mit Entschädigungsdebatten, sondern mit einer schlichten Bereitschaft: hinzusehen. Und anschliessend zu handeln – sei es durch verbindliche Unternehmensverantwortung, Restitution von Kulturgütern oder schlicht die Umbenennung von Strassen, deren Namen auf Blut gebaut sind.

Die Schweizer Demokratie hat das Werkzeug dafür. Was fehlt, ist der politische Wille.

Quellen & Kontext

Interview mit Prof. Christof Dejung (Uni Bern) CARICOM Reparations Commission; Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen (Schweiz, 2020); Baselbieter Kolonialbericht (2024).

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