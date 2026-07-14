Fünf Milliarden Franken, ein Verteidigungsminister mit Dringlichkeitsgefühl — und ein Bundesrat, der lieber bremst als beschleunigt. Am 24. Juni informierte Martin Pfister die Öffentlichkeit sachlich und kollegial darüber, dass die Schweiz mittelfristig ein zweites Luftabwehrsystem anschaffen wolle. Was er nicht sagte: Er selbst wollte viel weiter gehen — und wurde von seinen eigenen Kolleginnen und Kollegen ausgebremst.

Was Pfister wirklich wollte

Ein Entwurfspapier, das SRF gestützt auf das Öffentlichkeitsprinzip erstritten hat, zeigt das eigentliche Ausmass der Pläne. Die Schweiz verfüge, so das VBS, über keinen nennenswerten Schutz vor Angriffen aus der Distanz. Ein «dringlicher Bedarf» bestehe. Pfister wollte deshalb eine Sonderarmeebotschaft über fünf Milliarden Franken direkt in die erste Parlamentssitzung nach den Sommerferien einbringen — mit Entscheid im Eilverfahren bereits im Dezember. Ein Teil des Geldes hätte noch dieses Jahr fliessen sollen, finanziert über unerwartet hohe Gewinnsteuereinnahmen, um beim Hersteller Produktionsplätze ab 2027 zu sichern.

Das ist kein gemütliches Prüfverfahren. Das ist ein Verteidigungsminister im Sprint.

Die Bremser im Kollegium

Die übrigen Departemente wollten von diesem Tempo nichts wissen. Statt der Sonderbotschaft gab es nur den Auftrag, mit Herstellern aus Frankreich, Südkorea und Israel Gespräche aufzunehmen — ohne Zeitplan, ohne Zusage. Generalsekretärinnen und Generalsekretäre der anderen Departemente sollen bereits in der Woche vor der Sitzung kritische Signale ans VBS geschickt haben. Pfister zog seine Pläne zurück, bevor es zur Abstimmung kam.

Vor den Medien blieb entsprechend nur ein Satz übrig, der so wenig verspricht wie möglich: «Wir wollen zumindest mittelfristig ein zweites System beschaffen.» srf Kollegialprinzip als Bremsklotz — das ist in Bern keine Neuheit, aber selten so sichtbar wie hier.

Patriot als teurer Anker

Der Grund für die Zurückhaltung liegt auch im bereits laufenden Patriot-Geschäft. Ein Ausstieg würde die Schweiz 500 Millionen bis eine Milliarde Franken kosten. Zugleich drohen sich die Beschaffungskosten für Patriot je nach US-Option von ursprünglich zwei auf bis zu 6,3 Milliarden Franken zu verdreifachen. Die «beste» US-Option käme auf 3,7 Milliarden. Eine Hoffnung bleibt: Falls Deutschland eine ursprünglich für die Schweiz bestimmte Lieferung abtritt, würden die Mehrkosten tiefer ausfallen.

Wer sich in einem solchen finanziellen Korsett bewegt, hat wenig Spielraum für ein zweites Grossprojekt im Hauruck-Verfahren. Das erklärt die Vorsicht des Kollegiums — auch wenn es die Dringlichkeitsrhetorik des eigenen Ministers konterkariert.

Die Rhetorik der Dringlichkeit

Pfister begründete sein Tempo mit der veränderten Bedrohungslage, der gestiegenen russischen Rüstungsproduktion und einem drohenden «Verwundbarkeitsfenster» in den nächsten Jahren. Dazu komme die Unsicherheit über das künftige US-Engagement in Europa. Alles nachvollziehbare Argumente — und doch reichten sie nicht, um die Kollegen zu überzeugen. Was genau sie ihm entgegenhielten, ist nicht bekannt geworden.

Bemerkenswert ist die Doppelbödigkeit der Situation: Der Bundesrat lehnt das Eiltempo ab, ist aber grundsätzlich bereit, die nötigen Milliarden zu sprechen — am selben 24. Juni beschloss er eine Mehrwertsteuererhöhung, die unter anderem der Luftverteidigung zugutekommen soll. Man will zahlen. Nur nicht so schnell, wie der eigene Verteidigungsminister es für nötig hält.

Einordnung

Die Russen kommen, heisst es im VBS-Papier zwischen den Zeilen — und vielleicht stimmt das sogar, als Touristen und Immobilien Käufer. Nur zeigt dieser Fall vor allem eines: In der Schweizer Konsensmaschinerie zählt am Ende nicht die Dringlichkeit einer Bedrohung, sondern die Verdaulichkeit des Tempos für sieben gleichberechtigte Departemente. Pfister hat das Feld nicht verloren — er hat lediglich gelernt, wie viel Bremse das eigene Kollegium noch hat.