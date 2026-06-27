Yves Kugelmann, Verleger des jüdischen Wochenmagazins Tachles, über Israels Kriegskurs, demokratische Erosion und die wachsende Isolation eines Landes am Scheideweg

Von Nico Stino

Es ist nicht alltäglich, dass ein jüdischer Medienmacher aus Basel derart klare Worte über Israel findet. Yves Kugelmann, Verleger der Jüdischen Media AG und Herausgeber von Tachles – dem letzten unabhängigen jüdischen Presseverlag Europas – spart im vorliegenden Gespräch nicht mit Kritik. Nicht an Israel als Idee, als Geschichte, als Heimstätte. Sondern an der Regierung, die das Land seit 2022 regiert und es, so Kugelmann, in eine Richtung treibt, aus der die Rückkehr schwierig werden könnte.

Ein Verlag im Überlebenskampf – und trotzdem unabhängig

Kugelmann ist Basler, Journalist, Unternehmer. 2008 übernahm er im Rahmen eines Management-Buyouts die volle Kontrolle über die Jüdische Media AG, die 2001 als Fusionsprodukt zweier älterer Verlagshäuser entstand – ursprünglich je zur Hälfte im Besitz der Basler Zeitung und einer Unternehmerfamilie. Seither führt er das Unternehmen allein, verantwortet gleichzeitig Inhalt und Finanzen.

Ein Balanceakt, den Kugelmann nüchtern beschreibt: «Das Gute ist, wenn man auf Journalismus kommt, dann ist es Geist und Geld – und nicht Geld und Geist.» Ein schöner Satz, der aber nicht über die strukturelle Misere hinwegtäuscht. Jüdische Medien können in der Schweiz niemals die kritische Abonnentenmasse von 30’000 bis 50’000 erreichen, die laut Forschung des Instituts für Publizistikwissenschaft der Universität Zürich für ein funktionierendes Printgeschäftsmodell notwendig ist. Tachles kämpft – und überlebt dennoch, als letztes seiner Art in Europa.

Eine Regierung jenseits bekannter Massstäbe

Der Kern des Gesprächs liegt anderswo: bei Israel und seiner aktuellen Regierung. Kugelmann, der das Land in jeder Dekade anders betrachtet haben will, ist heute schonungslos. «Mit dieser Regierung hat es einen grundlegenden Wandel in Israel gegeben – gesellschaftspolitisch, politisch, aussenpolitisch. Alles.»

Seine Diagnose: Die Regierung Netanjahu ist rechtsextrem. Nicht nur im europäischen Sinne – sondern, wie Kugelmann festhält, noch deutlich weiter rechts als das, was man hierzulande aus rechtsextremen Parteiprogrammen kennt. Einige Mitglieder des Kabinetts bezeichneten sich, so der Verleger, selbst als faschistisch. «Im Kontext der jüdischen Narrative, der jüdischen Geschichte, ist das eine Grenzüberschreitung, die sich viele nicht haben vorstellen können oder wollen.»

Was treibt diese Regierung? Kugelmann sieht eine Kumulation von Faktoren: Demografischen Wandel durch Masseneinwanderung von Menschen ohne Demokratieerfahrung – russische Juden, Juden aus arabischen Ländern, eine wachsende orthodoxe Minderheit, die bald zur Mehrheit werden könnte. Dazu eine politische Klasse, die diese Realität nicht integriert, sondern instrumentalisiert hat.

Netanjahu: Wandel einer politischen Figur

Benjamin Netanjahu ist für Kugelmann keine eindimensionale Figur. Als israelischer UNO-Botschafter in New York war er ein hervorragender Kommunikator, später ein respektierter Wirtschafts- und Finanzminister. Die ideologische Wende kam laut Kugelmann bereits Mitte der 1990er-Jahre – noch vor dem Mord an Yitzhak Rabin. Familiäre Einflüsse, persönliche Entwicklungen, Koalitionszwänge: all das habe den Mann verändert.

Der 7. Oktober 2023 habe ihn nochmals radikalisiert. «Unmittelbar danach war er sehr schwach», sagt Kugelmann. Dann folgte eine psychologische Transformation, die in der Ausweitung der Kriegshandlungen mündete: Gaza, Libanon, Westjordanland, Syrien, schliesslich Iran. Ob das ein langfristiger Plan war oder sich der Appetit mit dem Essen entwickelte – Kugelmann lässt die Frage bewusst offen. Klar sei aber: «Es fehlt ein politischer Plan für danach. Und genau darum fährt es immer wieder an.»

Der Iran-Krieg: Ein strategisches Desaster

Kugelmanns schärfste Einschätzung betrifft den Angriff auf den Iran. Für ihn war dieser Feldzug ideologisch motiviert – ein jahrzehntealtes Netanjahu-Programm, das im günstigen Fenster der Trump-Administration umgesetzt wurde. Das Resultat sei verheerend: Die atomare Bedrohung wurde nicht nachhaltig beseitigt, das Mullah-Regime nicht gestürzt, und die regionale Hegemonialstellung des Iran wurde nicht geschwächt – im Gegenteil. «Iran ist heute der Hegemonialmeister in der Region und bestimmt selbst das Diktat der Verhandlungen mit den Amerikanern.»

Die Financial Times brachte es laut Kugelmann in einem langen Artikel auf den Punkt: Hamas kontrolliert noch immer rund 40 Prozent des Gaza-Streifens, und Israel hat sich durch sein Vorgehen weiter international isoliert. Der Schuss sei hinten rausgegangen.

Amerika wendet sich ab – ein historischer Bruch

Besonders beunruhigend findet Kugelmann die Verschiebung in der amerikanischen Politik. Israel-Unterstützung war in den USA nie eine parteipolitische Frage – Demokraten wie Republikaner standen hinter dem jüdischen Staat. Das gehört, so der Verleger, der Vergangenheit an.

Heute erleben wir eine Spaltung: Die Demokraten haben sich angesichts der Kriegsführung teilweise distanziert. Und nun vollzieht sich dieselbe Entwicklung auch bei den Republikanern – getrieben von Tucker Carlson, J.D. Vance und den Ideologen hinter der MAGA-Bewegung. J.D. Vance’ Warnung auf dem Bürgenstock – man solle aufpassen, was man über Amerika sage, denn man sei Israels letzter Freund – spricht Bände. AIPAC, die mächtige Israel-Lobby in Washington, verliert an Wirkungskraft, weil die neuen Player andere Agenden verfolgen.

Kugelmann erinnert daran, dass hinter der MAGA-Bewegung kein monolithisches Israel-freundliches Programm steckt, sondern ein ideologisches Konglomerat aus Libertären, White-Supremacy-Elementen, religiöser Endzeiterwartung und realpolitischem Isolationismus. «Tucker Carlson und Steven Bannon waren nie grosse Freunde der Juden.»

Vertreibung im Westjordanland: Das verschwiegene Programm

Einen Punkt hebt Kugelmann besonders hervor, der in der Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit erhalte: die systematische Vertreibung von Palästinensern, Beduinen, christlichen Arabern und teils auch jüdischen Israelis im Westjordanland. «Seit ungefähr neun bis zehn Monaten finden solche Aktionen statt – unter den Augen der Behörden, unter den Augen des Militärs, und ohne grossen politischen Widerstand.»

Das sei, so Kugelmann, das Programm dieser Regierung. Vergleichbar mit dem, was die AfD in Deutschland «Remigration» nenne. Eine Zweistaatenlösung in diesem Kontext zu fordern, sei «fast schon zynisch» – nicht weil sie falsch wäre, sondern weil die Realität längst daran vorbeimarschiert sei.

Die Wahlen im Herbst: Offener Ausgang

Im Oktober stehen in Israel Wahlen an. Die Opposition – Lapid, Eisenkot, Bennett – hat sich positioniert. Doch Kugelmann warnt vor voreiligen Hoffnungen. Netanjahu sei ein begnadeter Wahlkämpfer. Und die israelische Parteienlandschaft kenne keine echten ideologischen Gräben wie etwa in Deutschland zwischen CDU und SPD. «Es ist alles ein bisschen Likud» – ein gemeinsames Grundverständnis von permanenter Existenzbedrohung, das echte Alternative verhindert.

Und selbst wenn die Regierung abgewählt würde: Israel müsse sich danach international und innenpolitisch völlig neu aufstellen. «Das wird sowieso nochmal ganz challenging sein.»

Einordnung

Yves Kugelmanns Analyse ist das Gegenteil einer reflexhaften Israel-Kritik aus postkolonialer Schablone. Sie kommt von innen – von einem jüdischen Publizisten, der das Land kennt, liebt und gerade deshalb nicht schweigt. Seine Sorge gilt nicht der Existenz Israels, sondern seiner Qualität: ob es dem liberalen, demokratischen Versprechen seiner Gründergeneration noch gerecht werden kann.

Die Antwort, die er implizit gibt, ist unbequem: Im Moment nicht. Und die Zeit für eine Korrektur wird knapper.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.