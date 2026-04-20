Ein psychologischer Befund zur kollektiven Unterwerfung

Vorbemerkung: Was wirklich krank war

Die Schweiz im Jahr 2020. Ein Virus mit einer Infektionssterblichkeitsrate, die je nach Altersgruppe und Komorbiditäten dramatisch variierte – und eine politisch-mediale Reaktion, die diese Differenzierung systematisch ignorierte. Was folgte, war kein Gesundheitsnotstand im klassischen Sinne. Es war ein psychologisches Experiment an einer ganzen Bevölkerung – durchgeführt mit staatlichen Mitteln, medialer Infrastruktur und einer erschreckenden Bereitschaft des Schweizer Bürgers, sich zu unterwerfen.

Die eigentliche Frage lautet nicht: War das Virus gefährlich? Die Frage lautet: Warum haben so viele intelligente Menschen aufgehört zu denken?

I. Die Angstmaschine: Kognitive Überflutung als Herrschaftstechnik

Aus neuropsychologischer Sicht ist das, was während der Pandemie in der Schweiz stattfand, präzise beschreibbar: Fear Flooding – die systematische Überflutung des limbischen Systems mit Angstsignalen, bis der präfrontale Kortex, der Sitz des kritischen Denkens, schlicht abschaltet.

Täglich neue Todeszahlen. Kurven, die nach oben zeigten. Fallzahlen ohne Kontext. Keine Angabe der Altersstruktur. Keine Differenzierung zwischen an und mit Corona Verstorbenen. Kein Vergleich mit Grippewellen vergangener Jahre.

Dies war keine journalistische Unachtsamkeit. Dies war epistemische Sabotage.

Der Mensch unter chronischem Stress verliert seine Fähigkeit zur Risikoabwägung. Er greift nach Autorität. Er will geführt werden. Und genau hier beginnt das eigentliche Problem: Der Schweizer Staat wusste das – und nutzte es.

II. Staatsgeld als Meinungskauf: Das Schweizer Mediensystem im Ausnahmezustand

Die Zahlen sind bekannt und wurden kaum diskutiert: Im Jahr 2020 beliefen sich die Subventionen für die Medienbranche ausserhalb der SRG auf knapp 440 Millionen Franken. Flankierend zu allgemeinen Wirtschaftshilfen genehmigte das Parlament zusätzlich rund 78 Millionen Franken speziell für die Medienbranche – davon wurden 2020 knapp 48 Millionen Franken ausbezahlt. ￼

Das floss in eine Medienlandschaft, die ohnehin schon zu erheblichen Teilen von wenigen Konzernen – TX Group, CH Media, Ringier – kontrolliert wurde. Das Resultat war vorhersehbar:

• Kritische Stimmen aus Virologie, Epidemiologie und Verfassungsrecht wurden systematisch marginalisiert oder pathologisiert.

• Regierungskonforme Narrative wurden als „wissenschaftlicher Konsens” verkauft, obwohl innerhalb der Wissenschaft erheblicher Dissens herrschte.

• Alternative Medien – darunter Swissvox – wurden in den Ruch der „Verschwörungstheorie” gedrängt, nicht weil ihre Inhalte falsch waren, sondern weil ihre Existenz das Monopol der Angstproduktion bedrohte.

Besonders aufschlussreich ist das, was hinter den Kulissen kommuniziert wurde: Ringier-Chef Marc Walder wies seine Mitarbeiter in einer internen Sitzung darauf hin, dass seine Zeitungen die Pandemie und deren Bekämpfung nicht grundsätzlich in Frage stellen sollten. ￼ Dies ist keine Verschwörungstheorie. Das ist ein dokumentierter Beleg für redaktionelle Gleichschaltung auf Anweisung der Verlagsführung.

Niemand befiehlt Zensur. Doch wenn Medien wissen, dass Millionen an Subventionen jährlich fließen, verschiebt sich die redaktionelle Haltung automatisch. Kritische Töne werden seltener, offizielle Narrative dominieren. So entsteht Selbstzensur aus wirtschaftlicher Vernunft – nicht aus journalistischer Überzeugung. ￼

III. Das Paradox der Weltwoche: Kontrollierte Opposition als Systemstabilisator

Hier wird die Analyse unbequem – auch für jene, die glauben, die kritische Seite sei frei von Interessenkonflikten.

Die Weltwoche unter Roger Köppel positionierte sich während der Pandemie als eine der wenigen großen Stimmen der Massnahmenkritik. Köppel wurde zur Symbolfigur des Widerstands. SVP-Nationalrat und Chefredaktor in Personalunion – ein Modell, das bereits strukturelle Fragen aufwirft. Doch die entscheidende Frage ist eine andere:

Hat die Weltwoche Staatsgeld genommen?

Die Antwort lautet: Ja.

Die Weltwoche erhielt als «Regional- und Lokalpresse» zwischen Oktober 2020 und September 2021 indirekte Presseförderung in der Grössenordnung von 360’000 Franken. Hinzu kamen seit Juni 2020 rund 178’556 Franken Corona-Nothilfe. ￼ Gesamttotal: knapp 540’000 Franken aus der Staatskasse – während das Blatt eben diesen Staat lautstark kritisierte.

Aus psychologischer und medienwissenschaftlicher Sicht ist das kein Widerspruch. Es ist ein klassisches Muster kontrollierter Opposition:

Was ist kontrollierte Opposition? Ein Akteur, der echte Kritik formuliert, aber innerhalb der vom System tolerierten Grenzen bleibt. Er kanalisiert den Unmut der Bevölkerung, verhindert dadurch radikaleren Widerstand und legitimiert das System paradoxerweise durch seine bloße Existenz: „Siehst du? Kritik ist möglich. Das System ist offen.”

Die Weltwoche kritisierte Maßnahmen. Sie kritisierte selten die Staatsfinanzierung von Medien als System – obwohl sie selbst Teil davon war. Allein die vier grössten Verlage verdienten im letzten Corona-Jahr operativ 275 Millionen Franken – und erhielten trotzdem 77,5 Millionen Franken Corona-Entschädigung vom Bundesrat. ￼ Dass die Weltwoche diese Zahl publizierte und gleichzeitig selbst am Subventionstopf trank, ist das Wesen kontrollierter Opposition: Man benennt das System, gehört ihm aber an.

Dies bedeutet nicht, dass Köppels Kritik falsch war. Sie war oft zutreffend. Aber sie war systemkonform genug, um toleriert zu werden – und subventioniert.

IV. Die Pandemie im Kopf der Politiker: Pathologie der Macht

Hier wird es psychologisch noch unbequemer.

Man muss die Hypothese ernsthaft prüfen: Haben die Schweizer Behörden – BAG, Bundesrat, Kantonsregierungen – tatsächlich selbst geglaubt, was sie sagten?

Die kognitive Verhaltenspsychologie kennt das Phänomen der Confirmation Bias Loops in institutionellen Settings: Einmal auf einen Kurs verpflichtet, werden Entscheidungsträger unfähig, gegenteilige Evidenz zu integrieren. Die psychologischen Kosten des Zuggebens übersteigen die rationalen Kosten des Beharrens auf Irrtum.

Hinzu kommt: Krisenmacht ist für Politiker ein psychoaktiver Stoff. Die Kompetenzkompetenzen, die im Zuge des Covid-Gesetzes angehäuft wurden, die Verordnungen am Parlament vorbei, die wöchentlichen Pressekonferenzen mit hypnotischer Regelmäßigkeit – dies erzeugte in der politischen Klasse einen Rauschzustand, den man nüchtern als institutionelle Hybris bezeichnen muss.

Die Pandemie fand, zumindest teilweise, tatsächlich in den Köpfen der Entscheidungsträger statt. Nicht als Lüge. Als psychologische Realitätsverdichtung, genährt von Expertenkreisen, die ihrerseits in Förderabhängigkeit zum Staat standen.

V. Das Schweizer Stockholm-Syndrom: Liebe zur eigenen Einschränkung

Die Bevölkerung wurde durch staatliche Maßnahmen in ihrer Bewegungsfreiheit, ihrer sozialen Existenz, ihrer wirtschaftlichen Grundlage beschränkt. Logische Reaktion wäre Widerstand. Tatsächliche Reaktion bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung: Identifikation mit dem Aggressor, also dem Staat.

Symptome dieses kollektiven Stockholm-Syndroms:

1. Dankbarkeit für Erleichterungen – Jede kleine Lockerung wurde als Geste der Großzügigkeit wahrgenommen, nicht als Rückgabe gestohlener Freiheiten.

2. Feindseligkeit gegen Kritiker – Wer Maßnahmen hinterfragte, wurde nicht als Verteidiger von Grundrechten gesehen, sondern als Bedrohung der Gruppenidentität. Die Ungeimpften als neue Sündenbockklasse – ein klassisches Symptom kollektiver Regression.

3. Rationalisierung der Einschränkungen – „Wir machen das füreinander” – ein Slogan, der psychologisch präzise das Stockholm-Muster abbildet: Die Unterwerfung wird in Tugend ummünzt.

4. Anhaltende Abhängigkeit – Auch nach dem Ende der Maßnahmen blieb bei einem Teil der Bevölkerung eine tiefe Verunsicherung zurück. Die Autorität des Staates als Schutzinstanz war internalisiert worden.

VI. Der Staatsgläubige als anthropologischer Typ

Der Staatsgläubige ist kein dummes Wesen. Er ist oft hochgebildet, sozial engagiert, moralisch motiviert. Gerade das macht ihn anfällig.

Bildung, die nicht Denken, sondern Anpassung trainiert, erzeugt Menschen mit hoher kognitiver Kapazität und zugleich tiefer institutioneller Abhängigkeit. Man weiß viel. Aber man hat nie gelernt, den Wissenslieferanten selbst zu befragen.

Der Staatsgläubige vertraut nicht blind. Er vertraut strukturell. Das BAG ist zuständig, also wird es wissen. Die NZZ schreibt es, also stimmt es. Dieser Typ von Vertrauen ist sozial effizient – und politisch katastrophal.

Was ihn vom Staatsfeind unterscheidet, ist keine Frage der Intelligenz. Es ist eine Frage der Erfahrung mit institutionellem Verrat. Wer nie erlebt hat, dass eine Behörde lügt, kann es sich schlicht nicht vorstellen.

VII. Was bleibt: Das unaufgearbeitete Trauma

Keiner der Verantwortlichen wurde zur Rechenschaft gezogen. Das Covid-Gesetz wurde in der Volksabstimmung bestätigt – unter anderem, weil die Gegenkampagne mit einem Bruchteil der staatlich gesponserten Befürwortermedien kämpfte.

Kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Keine seriöse Aufarbeitung der Grundrechtsverletzungen. Keine Entschuldigung gegenüber den Hunderttausenden, die ihre Arbeit verloren, ihre sozialen Kontakte, ihre psychische Gesundheit.

Aus trauma-psychologischer Sicht hat die Schweiz eine kollektive Dissoziation gewählt: Das Geschehene wird nicht integriert, sondern verdrängt. Die kognitive Dissonanz zwischen dem Vertrauen in staatliche Institutionen und der Erkenntnis, dass diese Institutionen versagt haben, wird durch Vergessen aufgelöst – nicht durch Aufarbeitung.

Das ist gefährlich. Nicht wegen der vergangenen Pandemie. Sondern weil das nächste Mal kommt.

Schluss: Die Frage, die niemand stellen will

Das eigentliche Schweizer Medienproblem ist nicht, dass die TX Group Staatsgeld nahm und regierungskonform berichtete. Das ist schlimm, aber erklärbar.

Das eigentliche Problem ist subtiler: Auch die «kritischen» Medien saßen am Tisch. Die Weltwoche kritisierte laut – und kassierte leise. Das Resultat war eine Schweizer Öffentlichkeit, die glaubte, zwischen zwei Polen wählen zu können: den staatstreuen Mainstreammedien und der staatsfinanzierten Opposition.

Echte Unabhängigkeit – finanziert ausschließlich durch das Vertrauen der Leserschaft, ohne Subvention, ohne Staatsgeld, ohne Förderlogik – war und ist strukturell marginalisiert.

Das ist kein Zufall. Das ist Systemdesign.

Und das Stockholm-Syndrom läuft noch.

Dieser Bericht ist als psychologisch-analytische Meinungskolumne konzipiert und erhebt keinen klinisch-diagnostischen Anspruch auf Einzelpersonen.