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Wie deutsche Zahlungsdienstleister nach dem grössten Finanzskandal der Bundesrepublik weiter im Visier der Behörden stehen – und warum die Lehren aus dem Fall Wirecard offenbar nicht gezogen wurden.

Swissvox-Redaktion | April 2026

Als das FBI im März 2020 den Deutschen Ruben Weigand auf dem Flughafen von Los Angeles festnahm, hätte bei den deutschen Finanzaufsichtsbehörden sämtliches Porzellan zerspringen müssen. Stattdessen läuteten allenfalls leise Alarmglocken – und verstummten wieder. Fünf Jahre später stecken Payone, Unzer und weitere deutsche Zahlungsdienstleister tief in Ermittlungen, die erschreckend an Wirecard erinnern: zwielichtige Kundennetzwerke, verschleierte Hochrisikogeschäfte, lahmende Aufsicht.

Ein Déjà-vu mit anderen Akteuren

Die Geschichte wiederholt sich nicht, heisst es. In der deutschen Finanzbranche scheint man davon nichts gehört zu haben. Während der Wirecard-Prozess gegen Ex-CEO Markus Braun in München noch läuft und Jan Marsalek – der flüchtige COO, Geheimdienstmann und mutmassliche Hauptarchitekt des 1,9-Milliarden-Euro-Betrugs – weiterhin unauffindbar bleibt, offenbart ein neuer Ermittlungskomplex, dass strukturelle Schwächen der deutschen Finanzaufsicht BaFin keineswegs beseitigt sind.

Laut übereinstimmenden Berichten des Spiegel, des EIC-Netzwerks europäischer Investigativjournalisten sowie des Handelsblatts haben mehrere grosse deutsche Zahlungsdienstleister über Jahre hinweg Zahlungen für dubiose Hochrisikokunden abgewickelt: Pornoseiten, betrügerische Abonnementdienste, Fake-Shops, online Glückspielanbieter ohne Lizenz. Zentrale Figur in diesem Netzwerk: Ruben Weigand, selbst Deutscher, 2021 in New York wegen Verschwörung zum Bankenbetrug zu 15 Monaten Haft verurteilt.

«Die BaFin hätte früher eingreifen müssen. Man hat wieder einmal zu lange weggeschaut.»

Payone: Das Sparkassen-Kind mit schmutzigen Händen

Payone wickelt täglich Millionen von Kartenzahlungen ab – bei Aldi, Rewe, Galeria und hunderten weiteren Händlern. Das Unternehmen steht zu 60 Prozent im Eigentum von Worldline, dem grossen französischen Zahlungsabwickler, und zu 40 Prozent beim Deutschen Sparkassenverlag. Die Sparkassen-Beteiligung galt lange als Qualitätssiegel.

Dieses Bild ist inzwischen gründlich beschädigt. Recherchen des Spiegel und seiner Partner enthüllten im Juni 2025, dass Payone über Jahre Zahlungen für mehr als 300 Erotik- und Datingplattformen abgewickelt hatte, die Weigand über seine Beratungsfirma vermittelt hatte. Allein im Jahr 2019 generierten Weigands Kunden über 50 Millionen Euro an Transaktionsvolumen – und damit einen überproportionalen Anteil am Hochrisikogewinn des Unternehmens.

Ein Gutachten der Wirtschaftsprüfer von Mazars, im Auftrag der BaFin erstellt, kommt zu einem vernichtenden Urteil: Payone habe zwar Risikoeinschätzungen vorgenommen, aber keine vertiefte Analyse durchgeführt – insbesondere aus der Perspektive der Geldwäscheprävention. Im September 2023 veröffentlichte die BaFin öffentlich: Das Unternehmen habe bei der Umsetzung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz schwerwiegende Mängel gezeigt. Sie untersagte Payone, für rund 450 Hochrisikokunden weiterhin Zahlungen abzuwickeln.

Doch selbst dieser harte Schritt verpuffte weitgehend. Interne Unterlagen zeigen, dass ein Teil der problematischen Händler – darunter Schweizer Unternehmen, die fragwürdige Dating- und Affären-Portale betreiben – lediglich zu anderen Worldline-Töchtern verschoben wurde. Ein Schalentausch ohne Substanz. Im Januar 2025 verhängte die BaFin einen neuen Bescheid: Payone muss erhöhtes Eigenkapital vorhalten. Zusätzlich entsandte die Behörde einen Sonderbeauftragten – dieselbe Massnahme, die sie zuvor bei der Neobank N26 und dem Fintech Solaris angewandt hatte, wo die Prüfer jeweils länger blieben als geplant und immer neue Probleme fanden. Im November 2025 folgte ein rechtskräftiges Bussgeld von 95'000 Euro.

Unzer: Wenn der Gründer bürgt

Noch pikanter sind die Umstände rund um den Zahlungsdienstleister Unzer, 2020 aus der Fusion mehrerer Fintech-Unternehmen entstanden. Auch hier stand Weigand im Mittelpunkt. Laut US-amerikanischen Gerichtsdokumenten hatte Unzer-Gründer Mirko Hüllemann sich bereit erklärt, Weigands Kaution zu hinterlegen. Hüllemann ist inzwischen aus dem Management zurückgetreten. Die BaFin leitete eine Sonderprüfung ein und verhängte in der Folge ein Neukundenverbot – dieselbe Strafmassnahme, die einst N26 zeitweise lähmte.

Die Parallelen zu Wirecard drängen sich auf: Auch dort hatte die BaFin zu lange gezögert, bevor sie handelte. Auch dort hatte die Behörde nach eigener Aussage auf Unregelmäßigkeiten bei Margen in bestimmten Geschäftsbereichen nicht reagiert. Diese Lehre – ungewöhnliche Margenanomalie als Frühwarnsignal – hat die Behörde nun ausdrücklich als Prüfkriterium bei Zahlungsdienstleistern eingeführt. Ob sie es konsequent anwendet, bleibt fraglich.

Die Architektur des Versagens

Was diese Fälle strukturell verbindet, geht tiefer als individuelle Compliance-Versäumnisse. Es ist die Architektur des Hochrisikogeschäfts selbst: Ein kleiner Prozentsatz der Kunden – bei Payone 2019 nur zwei Prozent der Kundschaft – generierte fast 14 Prozent der Bruttomargen im Kartengeschäft. Die wirtschaftlichen Anreize, solche Kunden zu halten, überwiegen intern die Compliance-Risiken. Solange die Strafe kleiner ist als der Profit, rechnet sich Wegschauen.

Dazu kommen strukturelle Konstruktionsfehler multinationaler Zahlungsabwickler-Konglomerate. Worldline betreibt über Dutzende Tochtergesellschaften in Europa. Interne Dokumente zeigen, dass Mitarbeiter angewiesen wurden, die Existenz sogenannter "Master Merchant"-Strukturen nicht offenzulegen – Schattennetzwerke, die Tausende von Webseiten unter wenigen formalen Vertragspartnern bündeln. Diese Konstruktionen ermöglichen es, problematische Händler nach Regulierungseingriffen einfach von einer Tochter zur nächsten zu verschieben.

«Solange die Strafe kleiner ist als der Profit, rechnet sich das Wegschauen.»

Die Aufsicht: Reformiert, aber noch immer anfällig

Die BaFin wurde nach dem Wirecard-Debakel tatsächlich reformiert. Interne Aktienhandelsregeln für Mitarbeiter wurden verschärft, nachdem bei mindestens 42 Beschäftigten Verstösse gegen Compliance-Richtlinien im Zusammenhang mit Wirecard-Aktien festgestellt worden waren. Neue Kompetenzen zur Bilanzkontrolle wurden geschaffen. Mark Branson, zuvor bei der Schweizer Finma tätig, übernahm als neuer Präsident.

Doch die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA hält in einem Bericht von 2024 fest: Die BaFin sei als Aufsichtsbehörde noch immer nicht vollständig vor politischer Einflussnahme aus dem Finanzministerium geschützt. Das strukturelle Problem besteht also fort. Zudem läuft auf europäischer Ebene die Einführung des PSD3-Regulierungspakets: Nach der politischen Einigung von November 2025 soll das Paket aus neuer Zahlungsdiensterichtlinie und unmittelbar geltendem EU-Regelwerk im ersten Halbjahr 2026 formell in Kraft treten – mit schärferer Haftung bei Betrugsfällen, verbesserter Transaktionsüberwachung und einem verpflichtenden Datenaustausch zwischen Zahlungsdienstleistern.

Ob diese Reformen ausreichen, um das nächste Wirecard zu verhindern, wird man erst im Nachhinein wissen. Die Geschichte der deutschen Finanzaufsicht legt nahe: wahrscheinlich nicht.

Wirecard: Der Prozess läuft noch immer

Während all dies geschieht, sitzt Markus Braun weiterhin in Untersuchungshaft. Der Ausgang seines Verfahrens – Deutschlands aufwendigstes Strafverfahren der Nachkriegszeit – bleibt offen. Eine Verurteilung würde angesichts der aussergewöhnlichen Schwere des Betrugs eine langjährige Haftstrafe bedeuten. Jan Marsalek, der Schlüsselzeuge und mutmassliche Haupttäter, ist seit seiner Flucht im Juni 2020 verschwunden – mutmasslich in Russland.

Im Januar 2026 verurteilte ein Gericht in Singapur zwei weitere Beteiligte zu langjährigen Haftstrafen wegen Urkundenfälschung: Sie hatten die gefälschten Bestätigungsschreiben ausgestellt, die vorgaben, 1,1 Milliarden Euro lägen auf asiatischen Treuhandkonten – das Fundament des ganzen Betrugs.

Haftungsansprüche der Anleger gegen die BaFin selbst hat der Bundesgerichtshof im Januar 2024 in letzter Instanz abgewiesen. Schadensersatzklagen gegen Wirtschaftsprüfer EY scheiterten im Februar 2025 vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht. Die tausenden Kleinanleger, die ihr Geld verloren haben, stehen am Ende weitgehend mit leeren Händen da.

Einschätzung der Redaktion

Der Wirecard-Komplex ist nicht abgeschlossen – er hat Ableger. Die Fälle Payone, Unzer und Worldline sind keine isolierten Compliance-Pannen, sondern Symptome eines Systems, das ökonomische Anreize, regulatorische Blindheit und politischen Einfluss auf die Aufsicht auf unheilvolle Weise kombiniert. Dass Teile des Hochrisikokundenstamms von Wirecard nahtlos zu Payone wechselten und dort jahrelang weitergeschützt wurden, ist kein Zufall – es ist das Ergebnis struktureller Fehlanreize, die durch BaFin-Reformen allein nicht zu beseitigen sind.

Die neue europäische Zahlungsregulierung PSD3/PSR bietet die Chance zu einem echten Neustart. Ob die Behörden den politischen Willen haben, ihn zu nutzen, bleibt abzuwarten.

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