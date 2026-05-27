Warum Grossmächte in Kriege gleiten, die niemand gewollt hat – und was das für die Schweiz bedeutet

Der Sommer 1914 war warm. Die drei Männer, die den Krieg hätten stoppen können, waren Cousins. Georg V. von Grossbritannien, Wilhelm II. von Deutschland, Nikolaus II. von Russland – alle Enkel oder Schwiegersöhne Königin Victorias. Sie schrieben sich auf Englisch, unterschrieben mit Kindheitsnamen. Nicky. Willy. In den letzten Julitagen schickten sie sich Telegramm um Telegramm, persönlich, verzweifelt, bittend.

Die Maschine interessierte sich nicht dafür, dass sie Familie waren.

Der amerikanische Historiker Odd Arne Westad hat ein Leben damit verbracht zu untersuchen, wie Grossmächte in Katastrophen gleiten. Sein Befund ist präzise und unbequem: Die Männer an der Spitze waren 1914 weder dumm noch machtlos. Sie waren in einer Struktur gefangen, die ihre persönlichen Beziehungen irrelevant machte. Diese Struktur – so Westads Kernthese – setzt sich gerade wieder zusammen.

Zwei Mechanismen, ein Ergebnis

Was den Ersten Weltkrieg auslöste, waren nicht die Bündnisse. Die Bündnisse verhinderten den Krieg nicht – das ist der entscheidende Unterschied.

Was die eigentliche Arbeit übernahm, waren zwei gleichzeitig laufende Mechanismen.

Der erste: der Kult des Angriffs. Die Militärplanung ganz Europas war 1914 auf Eisenbahnfahrpläne reduziert. Jeder Generalstab war überzeugt, dass der Sieg demjenigen gehört, der zuerst und schnell zuschlägt. Das Ergebnis war eine radikale Verdichtung des verfügbaren Zeitfensters für Diplomatie – bis kaum mehr eines übrig blieb. Eine Struktur kann mit vorsichtigen Menschen gefüllt sein und trotzdem auf Krieg zutreiben, wenn sie Geschwindigkeit belohnt und Zögern bestraft.

Der zweite Mechanismus war stiller und gefährlicher: die Verschmelzung der Beschwerden. Die Grossmächte hatten aufgehört, ihre Konflikte als separate Probleme zu behandeln. Wirtschaftsrivalität, Kolonialfriktionen, ein diplomatischer Affront auf dem Balkan – alles war zu einer einzigen Wahrnehmung verschmolzen: Die anderen wollen uns vernichten. Sobald ein Staatsführer das glaubt, wird jede einzelne Handlung des Rivalen zum Beweis einer bereits feststehenden Schlussfolgerung. Nichts kann mehr beruhigend wirken, weil der Rahmen keine Beruhigung mehr zulässt.

Dieselbe Maschine, heute

Beide Mechanismen sind im Verhältnis zwischen Washington und Peking bereits wieder in Betrieb.

Die Verschmelzung der Beschwerden ist kein Zukunftsrisiko mehr – sie ist der aktuelle Betriebszustand. In Washington werden Chinas Industriesubventionen, sein Flottenaufbau, seine Technologiepolitik und sein Verhalten gegenüber Taiwan nicht mehr als separate Politikfragen behandelt. Sie werden als ein einziges Projekt gelesen. In Peking werden amerikanische Zölle, Exportkontrollen, Allianzbildung im Pazifik und Waffenlieferungen an Taiwan ebenfalls als ein einziges Projekt gelesen: Eindämmung, die gezielte Verhinderung des chinesischen Aufstiegs. Jede Hauptstadt hat ihre Geschichte bereits geschrieben. Jede liest nun jeden Akt der anderen als weitere Zeile darin.

Der Kult des Angriffs hat eine zeitgemässe Form angenommen: Raketen mit Flugzeiten von Minuten, Cyberwaffen, die ihren Wert verlieren, sobald sie offengelegt werden, und ein Taiwan-Szenario, das die Volksbefreiungsarmee darauf ausrichtet, in den ersten zwei bis drei Wochen zu entscheiden – bevor Hilfe von aussen eintreffen kann. Die Technologie wäre für die Männer, die den Schlieffen-Plan entwarfen, unkenntlich. Die Logik nicht.

Was noch fehlt, ist der Auslöser. Und die Entscheidungen. Das ist der einzige Spielraum, in dem die Katastrophe noch abwendbar ist.

Was das für die Schweiz bedeutet

Die Schweiz ist nicht Taiwan. Aber sie ist auch nicht ausserhalb dieser Struktur.

Ein Krieg zwischen den USA und China wäre kein regionaler Konflikt. Er wäre systemisch: globale Lieferketten zerrissen, Finanzmärkte in Schockstarre, internationale Institutionen lahmgelegt. Eine exportabhängige, rohstoffarme Volkswirtschaft wie die Schweiz wäre existenziell betroffen – unabhängig davon, welche Seite «gewinnt».

Dazu kommt eine strukturelle Schwäche, die Westad für das heutige System beschreibt und die direkt auf die Schweizer Neutralitätsdebatte trifft: Der Staat, der einst als verlässlicher Anker des internationalen Systems galt, verhält sich zunehmend unberechenbar gegenüber seinen eigenen Bündnisverpflichtungen. Kein Land wisse mehr genau, was Washington in einer Krise tatsächlich tun werde. 1914 war es das Zögern Londons, das die Situation eskalieren liess. Ein Jahrhundert später hat dieselbe strategische Ambiguität dieselbe destabilisierende Wirkung – bloss sitzt sie diesmal dort, wo früher Verlässlichkeit sass.

Für die Schweiz bedeutet das: Die traditionelle Neutralitätspolitik, die stillschweigend auf einem stabilen westlichen Sicherheitsrahmen aufgebaut war, kalkuliert mit Voraussetzungen, die zunehmend fraglich werden. Der Rückzug auf «Neutralität» als Antwort auf strukturelle Instabilität ist kein Rezept – es ist eine Verdrängungsleistung.

Die Maschine braucht keinen Schurken

Das eigentlich Unbehagliche an Westads Analyse ist, was sie über die Beruhigungsfunktion von Schuldzuweisungen sagt. Ein Krieg braucht keinen Bösewicht. Er braucht nur genügend fähige, verängstigte Menschen, die jeweils rational handeln – innerhalb einer Struktur, die ihre Zeit verdichtet und ihre Ängste verschmilzt. Die Katastrophe ist die Summe. Niemand an der Spitze muss sie wählen. Man muss sie nur, einzeln, nicht verhindern.

Die Schweizer Aussenpolitik täte gut daran, diese Logik zu internalisieren. Nicht als Fatalismus – sondern als Disziplin. Die Disziplin, Probleme auseinanderzuhalten, die die Angst zusammenschmelzen will. Zu verstehen, dass es nicht die Rivalität selbst ist, die gefährlich ist, sondern die Ungeduld.

Die Maschine läuft. Sie fragt nicht, ob man bereit ist.