Die letzte Melodie: Wie Musik im Sterben Trost und Frieden spendet
Wenn Worte nicht mehr reichen, können Klänge eine Brücke sein – in der Sterbebegleitung wird Musik zur Sprache des Trostes.
Es ist eine Stille, die anders ist als alle anderen. Eine Stille, die sich in den Räumen ausbreitet, in denen ein Mensch Abschied vom Leben nimmt. In diesen Momenten, in denen Worte oft versagen, greifen Palliativpfleger, Angehörige und Therapeuten zu einem uralten und doch so modernen Werkzeug: der Musik. Sie wird zur Begleiterin auf dem letzten Weg, e…