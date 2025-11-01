Es ist eine Stille, die anders ist als alle anderen. Eine Stille, die sich in den Räumen ausbreitet, in denen ein Mensch Abschied vom Leben nimmt. In diesen Momenten, in denen Worte oft versagen, greifen Palliativpfleger, Angehörige und Therapeuten zu einem uralten und doch so modernen Werkzeug: der Musik. Sie wird zur Begleiterin auf dem letzten Weg, e…