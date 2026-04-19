SWISSVOX | Geopolitik

Von Nico Stino

Die USA haben die erste Runde des Krieges gegen Iran klar verloren. Sollte Trump eine zweite Runde anordnen, droht eine Katastrophe — für Amerika, seine Verbündeten und die globale Energieversorgung.

Fast vierzig Tage lang führten die Vereinigten Staaten und Israel eine umfassende Luftkampagne gegen Iran durch. Das erklärte Ziel: Regime Change in Teheran, Zerstörung der iranischen Verteidigungskapazitäten, Unterwerfung eines Landes, das man offenkundig für beherrschbar hielt. Das Ergebnis: ein vollständiges Scheitern aller strategischen Ziele.

Die iranische Führung hat nicht nur standgehalten — sie hat sich politisch gefestigt. Anstatt gegen die Islamische Republik aufzubegehren, stellte sich die Bevölkerung hinter ihr Regime. Das ist das klassische Muster, das jeder Militärplaner kennt, und das dennoch ignoriert wurde: ein Angriff von aussen stärkt den inneren Zusammenhalt. Gleichzeitig bewies Iran, dass seine Fähigkeit zur Gegenwehr nicht nur ungebrochen ist, sondern durch neue Waffensysteme der nächsten Generation sogar ausgebaut wurde — Systeme, die alle eingesetzten Raketenabwehrsysteme überwanden und militärische Infrastruktur im Wert von Dutzenden Milliarden Dollar vernichteten.

Regionalexperten hatten seit Jahren gewarnt: Ein existenzieller Konflikt mit Iran ist kein chirurgischer Eingriff. Iran besitzt die Mittel, den Persischen Golf zu destabilisieren, die Meerenge von Hormuz zu sperren und die Energieinfrastruktur der Golfstaaten zu treffen — mit weltweiten wirtschaftlichen Konsequenzen. Diese Warnungen wurden gehört. Sie wurden ignoriert. Man setzte darauf, schnell genug zu siegen, bevor Iran diese Drohungen in die Tat umsetzen konnte.

Man hat sich geirrt.

Ein Waffenstillstand, der keiner ist

Der gegenwärtige Waffenstillstand wurde geschlossen, um Verhandlungen Raum zu geben. Iran sitzt am Tisch mit einer Haltung, die von der Realität geleitet wird: pragmatische Positionen, klare rote Linien, keine Illusionen über den Ausgang des Konflikts. Die USA hingegen sitzen am Tisch mit einem Präsidenten, der ein politisches Überlebensproblem hat.

Donald Trump hatte seinen Wählern versprochen, Amerika aus kostspieligen, endlosen Militärabenteuern herauszuhalten. Der Krieg gegen Iran hat dieses Versprechen als Lüge entlarvt. Mit den Midterm-Wahlen am Horizont, einer möglichen Verschiebung der Mehrheit im Kongress zugunsten der Demokraten und dem Gespenst eines Amtsenthebungsverfahrens im Raum, verhandelt Trump nicht über Geopolitik — er verhandelt über sein politisches Überleben.

Das ist kein Rahmen, in dem ernsthafte Diplomatie gedeihen kann.

Die Forderungen, die Iran nie akzeptieren wird

Die amerikanische Verhandlungsposition liest sich wie eine Kapitulationsforderung an eine Nation, die gerade nicht kapituliert hat: vollständiger Verzicht auf Urananreicherung, Einschränkung des Raketenprogramms — jener Raketen, die Iran den militärischen Vorteil verschafft haben —, Abbruch der Beziehungen zur Hisbollah und zur Ansarallah-Bewegung im Jemen.

All dies sind die Instrumente, mit denen Iran die Koalition aus USA, Israel und arabischen Golfstaaten in die Knie gezwungen hat. Zu verlangen, dass Iran sie aufgibt, ist keine Verhandlungsposition. Es ist eine politische Geste für das heimische Publikum in Washington.

Entsprechend reagiert Teheran: Die Strasse von Hormuz bleibt unter iranischer Kontrolle. Die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Und Trump treibt sich durch seine eigene Rhetorik in eine Ecke, aus der es keinen eleganten Ausweg gibt.

Was eine zweite Runde bedeuten würde

Sollten die USA die Bombardierungen wiederaufnehmen, steht Iran diesmal nicht mehr vor der Frage des Eskalationsmanagements. Die Führung in Teheran hat klar signalisiert: Im Falle einer Wiederaufnahme der Angriffe wird direkt das Maximum eingesetzt. Das bedeutet Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens, Kuwaits und Bahrains — aber auch auf Meerwasserentsalzungsanlagen und Kraftwerke.

Ohne Wasser, ohne Strom, in der Hitze des Golfes im Sommer: Dubai, Abu Dhabi, Kuwait-Stadt, Riad, Manama würden unbewohnbar. Was in Jahrzehnten aufgebaut wurde — die architektonischen Monumente der Petrodollar-Zivilisation — verwandelte sich in Geisterstädte. Und Israel, so die iranische Drohung, würde ähnliches widerfahren: die kritische Infrastruktur, die den modernen Staat am Leben erhält, würde zerstört.

Das alles ist kein Geheimnis. Es sind bekannte Szenarien, die in Planungsdokumenten der Region seit Jahren existieren. Die Frage ist nicht, ob Iran dazu in der Lage ist. Die Frage ist, ob Washington dazu in der Lage ist, diese Realität zu akzeptieren.

Einstein und die Definition von Wahnsinn

Albert Einstein wird der Satz zugeschrieben: Wahnsinn ist, immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die USA und Israel haben Iran mit dem vollen Gewicht ihrer Luftstreitkräfte angegriffen — und verloren. Eine zweite Runde würde Iran nicht mit weniger, sondern mit mehr treffen: entschlossener, schneller, mit dem erklärten Ziel, den Gegner nicht zu schwächen, sondern zu erledigen.

Trump und sein Team haben nicht verstanden, womit sie es zu tun haben. Das ist das eigentliche Sicherheitsrisiko — nicht Teherans Raketen, sondern Washingtons Selbstüberschätzung.

Die Konsequenzen der Inkompetenz sind real. Die Bevölkerungen der USA und ihrer Verbündeten könnten sie schon bald in Echtzeit erfahren.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal für investigativen Journalismus und geopolitische Analyse.