Die Katze im Sack

Wer den Bilateralen III zustimmt, kauft eine Katze im Sack – mit Tausenden neuen Bürokratenstellen, die niemand genau beziffern kann. Das ist die zentrale Botschaft eines Notars und Anwalts, der die Botschaft des Bundesrates vom 13. März 2026 zum Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz–EU» genau gelesen hat.

2000 Seiten Vertragswerk, ein Büchlein als Bedienungsanleitung

Das eigentliche Vertragspaket der Bilateralen III umfasst rund 2000 Seiten – eine Menge Papier, die kaum mehr in einen Aktenkoffer passt. Die Botschaft des Bundesrates ist dabei nur die Bedienungsanleitung dazu, keine vollständige Übersicht. Bemerkenswert: Ausgerechnet jene politische Kraft, die sich traditionell für weniger Staat, weniger Bürokratie und mehr Freiheit stark macht, drängt am vehementesten auf die Zustimmung zu diesem Paket.

11,8 neue Stellen allein im Gesundheitsabkommen

Schon ein Blick in die bundesrätliche Botschaft zeigt das Ausmass der neuen Verwaltung. Allein für die Umsetzung und Überwachung des Gesundheitsabkommens – eines von mehreren Teilabkommen – sind 11,8 zusätzliche Vollzeitstellen vorgesehen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs: Es handelt sich um direkte Stellen in der Zentralverwaltung für die unmittelbare Anwendung, ohne die indirekten Stellen bei den Rechtsanwendern an der Front mitzuzählen.

MRA: Ein Abkommen, dessen Bürokratiekosten der Bundesrat selbst nicht beziffern kann

Noch eindrücklicher ist das sogenannte MRA – das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung technischer Handelshemmnisse. Hier räumt der Bundesrat selbst ein, dass er die Zahl der neu zu schaffenden Stellen aktuell nicht beziffern kann. Was er aber sehr wohl beziffert: Das MRA betrifft 20 Produktebereiche, 13 Bundesgesetze und 51 Verordnungen, die in die Zuständigkeit von 12 verschiedenen Bundesämtern und Verwaltungseinheiten fallen.

Wer einem Abkommen zustimmt, dessen bürokratische Folgekosten nicht einmal die Verwaltung selbst kennt, stimmt einer Black Box zu – mit allen Konsequenzen für Bundesverwaltung, Rechtsanwälte und letztlich die Bürgerinnen und Bürger an der Front.

Schlussbetrachtung

Die Zahlen, die der Bundesrat selbst liefert, sprechen eine deutliche Sprache: ein Vertragswerk von beispielloser Komplexität, verbunden mit einem garantierten Ausbau der Bundesverwaltung – während die tatsächlichen Kosten in weiten Teilen im Dunkeln bleiben. Wer für «weniger Staat» wirbt und gleichzeitig zu diesem Paket Ja sagt, muss sich diesen Widerspruch erklären lassen.

— Nico Stino