Schweizer Forscher haben entdeckt, dass Rentner zehnmal so reich sind wie Erwerbstätige. Eine bahnbrechende Erkenntnis – wäre da nicht das kleine Problem, dass die Rechnung schlicht falsch ist. Ein Bericht über den akademischen Eifer, den Zeitgeist zu bedienen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind Wissenschaftler an einer renommierten Schweizer Universität. Die Welt erwartet von Ihnen bahnbrechende Erkenntnisse. Und dann — Eureka! — finden Sie heraus, dass ältere Menschen mehr Geld haben als jüngere. Eine Entdeckung von der Tragweite des Urknalls, mindestens aber von der Bedeutung der Entdeckung des Rades. Die Menschheit wird es Ihnen danken.

Genau das ist vier Forschern der Universität Lausanne, der ETH und der EPFL gelungen. Marius Brülhart, Andreas Fuster, Isabel Z. Martinez und Falone Moseka haben in ihrer Studie “Vermögen und Erbschaften in der Schweiz des 21. Jahrhunderts” festgestellt, was jeder Erstklässler instinktiv ahnt: Wer sein ganzes Leben gearbeitet und gespart hat, besitzt am Ende davon mehr als jemand, der gerade erst damit angefangen hat. Nobelpreis, bitte.

Der Fund des Jahrhunderts: Alte Menschen haben Geld

Die Zahlen sind eindrücklich. Haushalte über 65 Jahre besässen in Bern im Jahr 2021 rund 250’100 Franken, während Haushalte unter 65 nur auf 27’500 Franken kämen. Faktor zehn! Die Schlagzeilen schrieben sich von selbst. Die Boomer rauben uns die Zukunft. Die Alten sitzen auf Bergen von Gold während die Jungen darben. Endlich haben wir Zahlen!

Nur eine winzige, geradezu lächerlich kleinliche Frage stellt sich dabei: Woher kommen diese Zahlen überhaupt? Die Antwort ist so banal wie vernichtend: aus den Steuerregistern. Und wer die Schweizer Steuergesetzgebung auch nur ansatzweise kennt, ahnt bereits, wo das Problem liegt. Wer es nicht kennt, darf sich jetzt entspannt zurücklehnen und einen kurzen Ausflug in die Welt der helvetischen Vorsorgesysteme unternehmen.

Das Geheimnis der verschwundenen Milliarden

Die Schweiz hat ein sogenanntes Drei-Säulen-System der Altersvorsorge. Die erste Säule ist die AHV, die zweite die Pensionskasse und die dritte die private Vorsorge, kurz 3a oder 3b. Diese dritte Säule ist steuerlich privilegiert: Wer Geld einzahlt, kann es vom steuerbaren Einkommen abziehen. Das heisst umgekehrt: Das Geld ist zwar vorhanden, taucht aber in keiner Steuerstatistik auf — bis zu dem Moment, in dem man es bezieht. Und wann bezieht man es? Richtig: bei der Pensionierung.

Im Jahr 2024 schlummerten in der Schweizer Säule 3a insgesamt 151 Milliarden Franken. Einhunderteinundfünfzig Milliarden. Diese gehören den Erwerbstätigen — den angeblich so armen, so ausgeplünderten Erwerbstätigen, die laut Studie nur einen Bruchteil des Rentner-Vermögens besitzen. Aber in der Steuerstatistik? Verschwunden. Inexistent. Als hätte jemand diese Milliarden unsichtbar gemacht.

Ähnliches gilt für die zweite Säule, die Pensionskasse. Immer mehr Rentner beziehen ihr Pensionskassenguthaben nicht als monatliche Rente, sondern als Einmalkapital. Laut Bundesamt für Statistik taten dies 2024 sage und schreibe 45 Prozent aller frisch Pensionierten vollständig, weitere 19 Prozent zumindest teilweise. Insgesamt also fast zwei Drittel. Das durchschnittliche Kapitalbezug pro Person: 280’210 Franken. Und dieser Betrag taucht — Überraschung! — im Jahr der Pensionierung plötzlich in der Steuerstatistik auf, als hätte der Rentner über Nacht eine kleine Goldmine entdeckt.

Wenn Wissenschaft und Zeitgeist eine Zweckehe eingehen

Man muss den Forschern zugute halten, dass ihr Fehler methodisch zumindest konsistent ist. Sie interessieren sich, wie Mitautor Brülhart auf Anfrage von Infosperber freimütig einräumte, ausschliesslich für “vererbbare Vermögen”. Bezogene Guthaben aus der zweiten und dritten Säule fallen darunter. Rentenansprüche hingegen nicht. Was bedeutet das in der Praxis? Beim Vermögen der Erwerbstätigen fehlen die Gelder der zweiten und dritten Säule vollständig. Beim Vermögen der Rentner sind dieselben Gelder — soweit bezogen — enthalten. Das ist kein Vergleich von Äpfeln mit Birnen mehr. Das ist ein Vergleich von Äpfeln mit Fahrradspeichen.

Doch die Studie kommt zur rechten Zeit. Der Zeitgeist braucht Feinde. Und was gibt es Bequemeres als den reichen alten Mann, der auf seinem Barvermögen sitzt, während die Jugend in überteuerten Wohnungen darbt? Der “Boomer” ist zur Projektionsfläche für sämtliche gesellschaftliche Frustrationen geworden — eine Funktion, die er mit der Würde trägt, die man von jemandem erwartet, der die 70er-Krise, den Strukturwandel und die Einführung des Internets überlebt hat: stoisch.

Die Gerontokratie-Panik und ihre medialen Heizer

Seit dem Ja zur 13. AHV-Rente im März 2024 hat sich in Schweizer Redaktionsstuben ein eigentümliches Phänomen verbreitet: die Alten-Schelte als publizistischer Reflex. Die Politologin Rahel Freiburghaus erfreute, gemeinsam mit den Tamedia-Zeitungen, die Öffentlichkeit mit der These von der heraufziehenden “Gerontokratie” — der Herrschaft der Alten. Als hätte man das Wort “Demokratie” neu buchstabiert und dabei einen Buchstaben vergessen.

Die Idee, älteren Menschen das Stimm- und Wahlrecht zu entziehen oder einzuschränken, ist nicht neu. Mundartrocker Polo Hofer hatte sie im letzten Jahrhundert schon. Damals galt sie als skurril. Heute wird sie von Politologen in Fachzeitschriften debattiert und von Redaktionen zumindest wohlwollend referiert. Der Fortschritt ist manchmal ein Kreisverkehr.

Das Muster ist dabei stets dasselbe: Eine Abstimmung geht nicht in die gewünschte Richtung. Die Analyse zeigt, dass ältere Menschen anders stimmten als jüngere. Also muss ihre Entscheidung delegitimiert werden. Nicht etwa, weil ihre Argumente falsch wären — das wäre zu aufwendig zu zeigen —, sondern weil sie alt sind und, wie man nun wissenschaftlich bewiesen hat, auch noch reich. Doppelt verwerflich.

Die Logik des Lebensweges als Skandal

Natürlich haben ältere Menschen im Durchschnitt mehr Vermögen als jüngere. Das ist keine Verschwörung, kein Ergebnis intergenerationeller Raubgier, sondern schlicht die Folge eines gelebten Lebens. Wer mit 25 ins Berufsleben einsteigt, hat andere finanzielle Prioritäten als wer mit 65 auf eine Lebensleistung zurückblickt. Wohnungseinrichtung, Kinderkosten, Hypotheken, Ausbildung — diese Ausgaben fallen in den produktiven Jahren an. Das Vermögen bildet sich später, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Hypothek getilgt ist.

Hinzu kommt — und dieser Punkt verdient besondere Erwähnung — dass das Vermögen der Rentner nicht spurlos in ein schwarzes Loch verschwindet. Es wird vererbt. An die Kinder. An die Enkel. An exakt jene Generation, deren finanzielle Not man beklagt. Man könnte das als eine Art organischen Umverteilungsmechanismus betrachten. Man könnte es auch schlicht “Familie” nennen.

Was wirklich gemessen werden sollte

Wenn man ernsthaft wissen möchte, wie es um die Vermögensverteilung zwischen den Generationen steht, müsste man zunächst sämtliche Vorsorgegelder der Erwerbstätigen einrechnen — die 151 Milliarden in der dritten Säule, die Pensionskassenguthaben, die AHV-Ansprüche. Man müsste dann die zukünftigen Rentenleistungen kapitalisieren und dem Vermögen der Rentner gegenüberstellen. Man müsste, mit anderen Worten, sorgfältig und vollständig rechnen.

Das ist mühsam. Es liefert möglicherweise unbequeme Ergebnisse. Es passt schlechter in eine Schlagzeile. Und es dient dem Narrativ vom parasitären Boomer überhaupt nicht. Kein Wunder also, dass es unterblieben ist.

Stattdessen vergleicht man Steuerstatistiken — die für Erwerbstätige systematisch unvollständig sind — mit denselben Steuerstatistiken für Rentner, wo die Gelder plötzlich auftauchen. Das Ergebnis ist so vorhersehbar wie methodisch unhaltbar. Aber es hat den unschätzbaren Vorteil, genau das zu bestätigen, was man bestätigt haben möchte.

Ein bescheidenes Plädoyer für die Arithmetik

Man sollte nicht zu hart mit den Forschern ins Gericht gehen. Sie haben, wie sie selbst einräumen, ein spezifisches Erkenntnisinteresse: vererbbare Vermögen. Das ist ein legitimes Forschungsfeld. Das Problem entsteht dort, wo aus dieser begrenzten Untersuchung weitreichende gesellschaftspolitische Schlüsse gezogen werden — von anderen, wohlgemerkt, aber mit dem Segen der akademischen Autorität.

Eine Studie, die Äpfel mit Fahrradspeichen vergleicht und daraus folgert, Äpfel seien grösser als Fahrradspeichen, hat technisch gesehen recht. Nur sagt sie nichts Sinnvolles über Äpfel aus. Und nichts Sinnvolles über Fahrradspeichen. Sie sagt nur etwas über die Fragestellung aus, die jemand mit einer sehr bestimmten Antwort im Kopf formuliert hat.

Die Rentner-Hatz geht also weiter. Bewaffnet mit Steuerstatistiken, durchgeführt von renommierten Forschungsinstitutionen, begleitet von wohlwollenden Medienberichten und befeuert von einem Zeitgeist, der dringend Sündenböcke sucht. Der ältere Herr am Stammtisch, der sein Leben lang gearbeitet, AHV-Beiträge geleistet und in die Pensionskasse eingezahlt hat, erfährt aus der Zeitung, dass er zehnmal so reich ist wie sein jüngerer Nachbar. Und wundert sich.

Vielleicht sollte er sich weniger wundern und mehr fragen, wessen Interessen es dient, wenn eine Gesellschaft beginnt, ihre ältesten Mitglieder als Problem zu betrachten. Die Antwort dürfte unbequemer sein als jede Steuerstatistik.