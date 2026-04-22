Ein Vortrag, der nachdenklich macht. Und der zeigt, warum die Neutralitätsdebatte längst keine Frage der politischen Lager mehr ist.

Von Nico Stino

Es war ein ungewöhnlicher Abend im Zürcher Volkshaus. Die Veranstalter: Linksbündig, ein Zusammenschluss linker Dissidenten, die sich während der Corona-Krise formiert haben. Der Gast: Pascal Lottaz, Professor an der Universität Kyoto, Leiter des Forschungsprojekts Neutrality Studies – und bekennender Sozialdemokrat. Das Thema: Die Neutralitätsinitiative. Jene Initiative, die in Bundesbern routinemässig als «SVP-Projekt» abgestempelt wird.

Doch wer Pascal Lottaz zuhört, merkt schnell: Die Sache ist komplizierter. Und wichtiger.

Eine Initiative, die falsch eingeordnet wird

Lottaz stellt von Beginn an klar, was ihn stört: Die reflexartige Ablehnung der Neutralitätsinitiative durch die Sozialdemokratische Partei. «Es stimmt einfach nicht, dass es eine rechte Initiative ist», sagt er. Zwar habe Christoph Blocher die Idee 2022 ins Spiel gebracht – aber ausgearbeitet wurde sie von einem unabhängigen Komitee, zu dem auch der linke Denker und Forschungsleiter Rene Rocca gehört.

Gemeinsam mit Professor Wolf Linder und Verena Tobler hat Lottaz den Verein Neutralität für Frieden und Ausgleich gegründet, um sichtbar zu machen: Es gibt auch links der Mitte Menschen, die diese Initiative unterstützen. Nicht aus Trotz. Nicht aus Naivität. Sondern aus politischer Überzeugung.

Was die Initiative konkret vorschlägt

Der Text der Neutralitätsinitiative – künftiger Verfassungsartikel 54a – enthält vier Absätze:

Die Schweiz erklärt ihre Neutralität als immerwährend und bewaffnet. Sie tritt keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis bei – mit Ausnahme einer Zusammenarbeit für den Fall eines direkten militärischen Angriffs auf die Schweiz. Sie beteiligt sich nicht an militärischen Auseinandersetzungen zwischen Drittstaaten. Und sie verhängt keine Sanktionen gegen kriegführende Staaten – mit Ausnahme von UNO-Verpflichtungen und Massnahmen zur Verhinderung der Umgehung fremder Sanktionen.

Für Lottaz sind zwei Elemente zentral: Erstens würde die Schweiz erstmals in der Verfassung definieren, was sie unter Neutralität versteht. Bisher steht das Wort an zwei Stellen in der Verfassung – ohne jede inhaltliche Konkretisierung. Zweitens würde die Schweiz ihre Neutralität nicht mehr nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich verstehen – also den Schritt von der differenziellen zur integralen Neutralität vollziehen.

Neutralität als soziologisches Phänomen

Lottaz nähert sich dem Thema ungewöhnlich: nicht über das Völkerrecht, sondern über die Soziologie. Der neutrale Staat, so seine These, steht nicht «zwischen» zwei Kriegsparteien – er steht ausserhalb des Konflikts und unterhält Beziehungen zu beiden Seiten gleichzeitig. Neutrale Staaten bilden Dreiecksbeziehungen.

Das klingt abstrakt, hat aber eine konkrete Konsequenz: Wer Sanktionen verhängt, verlässt dieses Dreieck. Wer einer Kriegspartei wirtschaftlich schadet, signalisiert der anderen Seite, dass er kein neutraler Vermittler mehr ist. Damit ist die Glaubwürdigkeit weg – und mit ihr die Voraussetzung für Friedensvermittlung.

Sein Thukydides-Zitat bringt es auf den Punkt: «Freund mit dir und Feind mit keinem.» Das ist das Grundprinzip. Nicht Gleichgültigkeit. Nicht moralisches Schweigen. Sondern der Versuch, mit allen im Gespräch zu bleiben.

Was die Zahlen sagen – und was sie verbergen

Lottaz zitiert ausgiebig aus der ETH-Studie Sicherheit, die seit 1990 jährlich erhoben wird. Das Ergebnis für 2024: 91 Prozent der Schweizer Bevölkerung befürworten den Erhalt der Neutralität. Ein Wert, der selbst nach dem kurzen Einbruch infolge des Ukraine-Kriegs 2022 wieder auf Rekordhöhe liegt.

Doch die gleichen Befragten: 30 Prozent befürworten auch einen NATO-Beitritt. Rechnet man die 9 Prozent ab, die explizit gegen Neutralität sind, bleiben immer noch 21 Prozent, die gleichzeitig Neutralität und NATO-Mitgliedschaft wollen.

«Wir können lachen», sagt Lottaz. Oder wir können verstehen, dass viele Menschen unter «Neutralität» etwas völlig anderes verstehen. Die 91 Prozent sind kein Konsens über Inhalte – sie sind ein Konsens über einen Begriff, den jede und jeder anders füllt. Genau das macht die Initiative so bedeutsam: Sie zwingt zur inhaltlichen Klärung.

Der Eisberg, den niemand sehen will

Der brisanteste Teil von Lottaz’ Vortrag ist nicht die Initiative selbst – sondern die Bestandsaufnahme dessen, was ohne sie in Bern längst beschlossen wird.

Er zitiert eine Reihe von offiziellen Berichten des Bundesrates und des VBS:

Der sicherheitspolitische Zusatzbericht 2022 hält fest, die Schweiz solle die Option haben, ihre Verteidigung «zusammen mit anderen Staaten zu organisieren».

Der Bericht «Verteidigungsfähigkeit und Kooperationen» von Januar 2024 geht weiter: Die Schweiz solle am Projekt Federated Mission Networking teilnehmen, dessen Ziel es ist, «die Führungs- und Kommunikationssysteme der Streitkräfte in ein einziges multinationales Führungssystem zu integrieren». Und dann dieser Satz, den Lottaz wörtlich vorliest: Die NATO spreche von Day Zero Connectivity – einer Fähigkeit, «über die die Schweiz im Bedarfsfall verfügen muss».

Muss. Nicht «könnte». Nicht «sollte». Muss.

Was das bedeutet: Das gesamte militärische Dispositiv der Schweiz soll so gestaltet werden, dass es im Bedarfsfall unter NATO-Kommando gebracht werden kann. Das steht in einem offiziellen Bundesratsbericht. Öffentlich zugänglich. Kein Geheimnis.

Dazu kommt die sicherheitspolitische Strategie 2026, die laut Lottaz bereits vor ihrer formellen Verabschiedung ins Militär weitergegeben wird. «Vertrauen ist gut», sagt er, «Verfassung ist besser.»

Das Muster erinnert an Finnland und Schweden: Beide Länder nannten sich jahrzehntelang «bündnisfrei», ohne die Neutralität in der Verfassung verankert zu haben. Schritt für Schritt kooperierte man enger mit der NATO – bis 2023 der Beitritt folgte. Ohne Volksabstimmung.

«Wenn wir unser gesamtes Militärdispositiv so gestalten, dass es von der NATO kommandiert werden kann, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es eines Tages tatsächlich auch kommandiert wird», sagt Lottaz. «Sonst braucht man es nicht vorzubereiten.»

Sieben linke Argumente für die Neutralitätsinitiative

Lottaz trägt sein eigentliches Argumentarium in sieben Punkten vor – und richtet es explizit an die Linke.

1. Neutralität ist ein Friedensinstrument. Sanktionen zerstören die Glaubwürdigkeit eines Vermittlers. Wer einer Kriegspartei wirtschaftlich schadet, kann nicht gleichzeitig Vermittler sein. Die Schweiz hat diese Glaubwürdigkeit in den letzten Jahren aktiv beschädigt.

2. Neutralität ist Bedingung für die Guten Dienste. Friedensverhandlungen brauchen Vertrauen. Nicht in die Kriegsparteien – sondern in den Vermittler. Schweizer Diplomaten vertreten heute die russischen Interessen in Georgien und die georgischen in Russland. Das ist nur möglich, weil die Schweiz noch immer als halbwegs neutral gilt. Dieses Kapital ist nicht selbstverständlich.

3. Neutralität ist Solidarität mit den Schwachen. Lottaz zitiert eine Dezember-2025-Studie im renommierten Medizinjournal The Lancet: Wirtschaftssanktionen der USA und EU haben zwischen 1971 und 2021 zu schätzungsweise 500’000 Toten pro Jahr geführt – weil sanktionierten Ländern der Zugang zu Medikamenten und Zahlungsverkehr abgeschnitten wurde. «Wirtschaftssanktionen töten», sagt Lottaz. «Das ist unsolidarisch.» Und: Als linke, solidaritätsbezogene Menschen müsste das eigentlich genügen, um dem Sanktionsregime mit grösster Skepsis zu begegnen.

Er macht das konkret: Die Schweizerin Nathalie Jamb und der ehemalige Schweizer Offizier Jacques Bo wurden 2024 von der EU sanktioniert. Jamb kann nicht mehr in die Schweiz zurückfliegen, weil ihr der Überflug über EU-Gebiet verboten ist. Bo ist in Belgien faktisch eingesperrt. Die Schweiz hat offiziell nur ein «Protestbriefchen» geschickt.

4. Neutralität bricht mit dem kolonialen Kapitalismus. Wer die internationale Politik mit marxistischer Brille betrachtet, erkennt: Ein kapitalistisches System ist strukturell expansiv und kolonial. Sanktionen sind das moderne Instrument dieses Kolonialismus – ein Werkzeug des Westens, um unliebsame Regierungen zu schwächen. «Die Sanktionen sind ein Herrschaftsinstrument des kolonialen Westens», sagt Lottaz. Nicht zufällig unterstützen die Tessiner Kommunisten und die Basler PDA die Neutralitätsinitiative.

5. Neutralität ist von der UNO anerkannt. Seit 2017 ist der 12. Dezember der offizielle Tag der Neutralität, anerkannt von der UNO. Die Vereinten Nationen beschreiben Neutralität als «von entscheidender Bedeutung», damit die UNO «das Vertrauen und die Zusammenarbeit aller gewinnen und aufrechterhalten kann». Das Argument, die UNO-Charta habe die Neutralität überholt, ist schlicht falsch.

6. Neutralität schützt vor Allianztfang. Finnland und Schweden zeigen, wie es geht: ohne Volksabstimmung, Schritt für Schritt. Die Schweiz hat das Wort «Neutralität» immerhin in der Verfassung – aber ohne Definition ist es wertlos. Die Initiative gibt der Neutralität Inhalt und schützt so vor dem schleichenden Aushöhlen durch Exekutive und Verwaltung.

7. Neutralität dient der multipolaren Welt. Der Grossteil des globalen Südens – Malaysia, Indien, Indonesien, Brasilien, grosse Teile Afrikas und Südostasiens – lehnt unilaterale Sanktionen ab. Die Schweiz könnte in dieser multipolaren Welt eine Brückenbauerin sein. Stattdessen macht sie mit bei einem Sanktionsregime, das der Rest der Welt als westlichen Imperialismus wahrnimmt.

Die Gretchenfrage

Lottaz stellt dem Publikum eine ehrliche Frage, die er die «Schweizer Gretchenfrage der Moderne» nennt: Wie weit soll die Kooperation mit der NATO gehen?

Die Antwort der ehemaligen Verteidigungsministerin Amherd war klar: «Ein NATO-Beitritt ist ausgeschlossen.» Aber gleichzeitig nimmt der Chef der Schweizer Armee an NATO-Treffen teil, der Bundesrat beschliesst den Beitritt zur European Sky Shield Initiative, und Amherd selbst sitzt historisch erstmals dem North Atlantic Council bei.

Vertrauen ist gut. Verfassung ist besser.

Was die Initiative nicht verbietet

Im Gespräch mit der Moderatorin von Linksbündig werden auch die Grenzen des Textes diskutiert. Das Wort «bewaffnet» in der Verfassung bereitet dem linken Teil des Saals Sorgen – bedeutet das eine Verfassungspflicht zur Armee? Lottaz beruhigt: Im Text steht «bewaffnet», nicht «militärisch». Eine Initiative zur Abschaffung der Armee bliebe möglich – eine zivile Grenzsicherung wäre mit dem Begriff «bewaffnet» vereinbar.

Zur Frage der Sanktionen präzisiert er: «Smart Sanctions» – also gezielte Sanktionen gegen Oligarchen statt ganze Volkswirtschaften – hält er für «Window Dressing». Das Grundprinzip der Sanktionslogik, nämlich einer Volkswirtschaft Schaden zuzufügen, um die Bevölkerung zur Revolte zu bewegen, bleibt dasselbe, unabhängig davon, wie präzise man zielt. Und: Warum Russland sanktionieren, aber nicht Israel? Warum den Iran, aber nicht die USA, wenn sie Venezuela bedrohen? Diese Selektivität macht das ganze Instrumentarium unglaubwürdig.

Zur Frage des Internationalen Strafgerichtshofs: Ein Haftbefehl gegen Putin oder Netanjahu würde sich nicht mit der Neutralitätsinitiative beissen. Denn das römische Statut betrifft Individuen – nicht Staaten. Die Schweiz könnte weiterhin am ICC teilnehmen.

Schluss: Zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik

Lottaz schliesst mit einem Zitat seines Mitstreiters, des Politikwissenschaftlers Wolf Linder:

«Neutralität verlangt von seinen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Emotionen und staatspolitischer Vernunft zu unterscheiden. Es ist eine Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik, die sich auf die Formel bringen lässt: Ja zur humanitären Solidarität mit Kriegsopfern beider Seiten – Nein zur politischen Solidarität mit einem der kriegführenden Staaten.»

Das ist keine Neutralität der Gleichgültigkeit. Es ist eine Neutralität der Verantwortung.

Der Eisberg ist real. Das Wasser ist kalt. Und es wird Zeit, ihn ernstzunehmen – bevor die «verzugslose Umsetzung» vollzogen ist.

Der Vortrag von Pascal Lottaz ist auf der Homepage von Linksbündig (linksbündig.ch) abrufbar. Die Neutralitätsinitiative (Geschäft der Bundesräte) wird voraussichtlich 2027 zur Volksabstimmung kommen. Weitere Argumente: neutralitaet-fuer-frieden.ch