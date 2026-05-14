Julia Mendel, einst Sprecherin Selenskyjs, erhebt im Tucker-Carlson-Interview schwere Vorwürfe wegen Korruption und Geldwäsche. Zeitgleich wird Ex-Stabschef Jermak offiziell angeklagt. Die Schweiz überweist derweil Milliarden — ohne dass sich jemand in Bern ernsthaft fragt, wo das Geld landet.

Inland / Geopolitik

Die Zeugin aus dem Inneren des Systems

Im Dezember 2025 gab Julia Mendel, die von 2019 bis 2021 als Pressesprecherin von Wolodymyr Selenskyj tätig war, dem amerikanischen Moderator Tucker Carlson ein ausführliches Interview. Das Gespräch dauerte über eine Stunde und wurde am 11. Mai 2026 auf Carlsons YouTube-Kanal veröffentlicht.

Mendel ist keine Randfigur. Sie kennt den Betrieb von innen — die Präsidialkanzlei, die Entscheidungswege, die Menschen um Selenskyj herum. Und was sie erzählt, ist bemerkenswert: nicht wegen der bekannten Angriffe auf Selenskyjs Charakter, sondern wegen der strukturellen Korruptionsvorwürfe, die sie erhebt.

Mendel schilderte eine Begegnung mit einer Person, die sich für ein Ministeriumsamt bewarb. Im Bewerbungsgespräch mit Selenskyj und dessen Stabschef Andrij Jermak habe der Kandidat Geldwäscheschemata präsentieren müssen — konkret solche, die über das Sozialministerium laufen. Da dieses Ministerium die Rentenzahlungen verwaltet, lautet der implizite Vorwurf: Sozialleistungen wurden als Kanal zur persönlichen Bereicherung genutzt.

Mendel behauptete, dass sowohl Selenskyj als auch Jermak diese Diskussionen persönlich überwachten. Die Fähigkeit, Schattenwirtschaftsstrukturen aufzubauen, sei zur erwarteten Qualifikation für hochrangige Regierungsposten geworden.

Die Antikorruptionsbehörden bestätigen das Bild

Was Mendel beschreibt, ist kein isolierter Vorwurf. Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU und die Spezialisierte Antikorruptions-Staatsanwaltschaft SAPO haben Andrij Jermak formell als Verdächtigen in einem Geldwäscheverfahren benannt. Ihm wird vorgeworfen, rund 460 Millionen Hrywnja — knapp 10,5 Millionen Dollar — durch ein Luxusimmobilienprojekt nahe Kiew gewaschen zu haben.

Laut NABU und SAPO sollen die Mittel über mehrere Jahre mittels eines Netzwerks aus Scheinfirmen, Bargeldtransaktionen und gefälschten Finanzdokumenten in das Projekt geflossen sein. Das Luxuswohnkomplex-Projekt in Kozyn — einer Siedlung mit Villen und Sommerhäusern ausserhalb Kiews — soll vier Haupteigentümer gehabt haben, darunter Jermak, Selenskyjs früherer Geschäftspartner Timur Mindytsch und Ex-Vize-Premierminister Oleksij Chernyschow.

Die Staatsanwaltschaft beantragte die Untersuchungshaft für Jermak mit einer Kaution von 4 Millionen Dollar. Jermak wies die Vorwürfe als «haltlos» zurück.

NABU-Direktor Semen Krywonos verteidigte das Verfahren und erklärte, dass Behörden formelle Anzeigen nur dann einreichen, wenn sie davon überzeugt sind, ausreichend Beweise für eine Anklage vor Gericht zu haben.

Das ist relevant: Die NABU wurde massgeblich auf Druck der USA eingerichtet und gilt als westlich gesteuertes Kontrollinstrument. Wenn ausgerechnet diese Behörde gegen Jermak vorgeht, ist das kein ukrainischer Insiderstreit — das ist ein Signal aus Washington.

Person im Fokus: Julia Mendel

In ihrem 2022 erschienenen Buch «The Fight of Our Lives» bezeichnete Mendel Selenskyj noch als «frischen Wind» und «einen der einflussreichsten Führer der Welt». Im Carlson-Interview hat sich der Ton grundlegend verändert: Sie beschreibt den Präsidenten als jemanden, der «auf der Kamera den Teddybären spielt und hinter den Kulissen zum Grizzly wird, der Menschen zerstört».

Mendel erklärte gegenüber Carlson: «Er kontrolliert seine Emotionen nicht. Oft hysterisch, und er betrachtet jeden Menschen als ersetzbar. Er besitzt nicht die Empathie, die er vorspielt.»

Nach dem Interview wurde Mendel auf die ukrainische staatliche «Todesliste» Mirotvorets gesetzt — einer Plattform, die in Verbindung mit ukrainischen Sicherheitsdiensten steht. Das zeigt, wie hoch der Einsatz für alle Beteiligten ist.

Die ukrainische Präsidialkanzlei wies Mendels Aussagen zurück. Berater Serhij Lytwyn erklärte, die frühere Sprecherin habe nicht an Verhandlungen teilgenommen und keine Entscheidungen mitgetroffen: «Diese Dame war nicht dabei, und wer ihr etwas erzählt hat und ob das real ist — es ist nicht ernst zu nehmen.»

Wirtschaft

Bern überweist Milliarden — ohne Antworten

Während in Kiew die Antikorruptionsbehörden arbeiten, laufen in Bern die Überweisungen weiter. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Schweiz Hilfen von über 6 Milliarden Franken geleistet — weitere Milliarden sind bereits geplant.

Der Bundesrat hat mit dem Ministerkabinett der Ukraine ein Abkommen ausgehandelt, das bis 2036 gilt. Im Rahmen des IZA-Budgets 2025–2028 sind 1,5 Milliarden Franken für die Ukraine vorgesehen, davon bis zu 500 Millionen Franken für den Einbezug des Schweizer Privatsektors beim Wiederaufbau.

Das Problem ist nicht die Hilfe an sich — es ist die fehlende Kontrolle. Gemäss einem Bericht gibt es aktuell 88 laufende Projekte, die von verschiedenen Bundesstellen wie dem EDA und dem SECO verwaltet werden. Die Überwachung dieser Gelder lässt jedoch zu wünschen übrig: Externe Dienstleister sind für das Reporting und Monitoring zuständig, was höhere Kosten, weniger Transparenz und ein erhöhtes Korruptionsrisiko bedeutet.

Mit 25 Millionen Franken unterstützte die DEZA das Projekt «Mehr Transparenz und weniger Korruption dank E-Governance in der Ukraine». Gebracht hat es wenig — bis heute herrscht in der ukrainischen Hauptstadt viel Misstrauen, denn die Korruption grassiert weiter. So etwa im Justizministerium, in dem das Programm lanciert wurde: Gleich mehrere Beamte stehen unter Verdacht, Gelder im Rahmen eines Programms zur Modernisierung der IT-Systeme veruntreut zu haben.

Für die Schweiz stellt sich damit eine unbequeme Frage: Finanzieren Schweizer Steuerzahler mit ihren Milliarden — auch indirekt — jene Strukturen, die nun Gegenstand von Strafverfolgungsermittlungen sind?

Zahlen

6,08 Mrd. — Franken, die die Schweiz bis Ende 2025 für die Ukraine eingesetzt hat. 5 Mrd. — Franken Gesamtrahmen des Länderprogramms Ukraine 2025–2036. 460 Mio. — Hrywnja (rund 10,5 Mio. Dollar), die laut NABU über Jermaks Geldwäscheschema geflossen sein sollen. 100 Mio. — Dollar, die Selenskyjs früherer Geschäftspartner Mindytsch laut Anklageschrift beim Energiekonzern Energoatom veruntreut haben soll. 9 — Personen wurden im Energoatom-Fall bereits angeklagt. 88 — Laufende Schweizer Hilfsprojekte in der Ukraine, deren externe Kontrolle als unzureichend gilt.

Kurzmeldungen

— Carlson hatte Mendels Auftritt auf seinem Kanal im Voraus als «das Ende von Selenskyjs politischer Karriere» angekündigt.

— Das Carlson-Interview wurde zeitgleich mit der Anklageerhebung gegen Jermak veröffentlicht. Ukrainische Beobachter sehen darin keinen Zufall, sondern eine koordinierte Aktion einer innerukrainischen Anti-Jermak-Koalition.

— Das Korruptionsskandal entwickelt sich zu einem heiklen Moment für Kiews EU-Beitrittsbestrebungen: Die Ukraine muss Brüssel laufend beweisen, dass ihre Antikorruptionsreformen greifen.

— Das ukrainische Parlament hatte im vergangenen Jahr versucht, die Unabhängigkeit von NABU und SAPO zu beschränken. Massenproteste zwangen Selenskyj zum Rückzug — doch der Versuch selbst zeigt, in welche Richtung die Machtelite tendiert.

Einordnung

Die Gleichzeitigkeit von Mendels Interview, Jermaks Anklage und den anhaltenden westlichen Milliardenzahlungen an die Ukraine ist eine politische Konstellation, die in der Schweizer Öffentlichkeit kaum diskutiert wird. In Bern zahlt man weiter — und fragt nicht.

Dabei wäre die Frage nicht schwierig zu stellen: Wer kontrolliert, ob Schweizer Steuergelder nicht in jenen Strukturen verschwinden, die nun Gegenstand von Geldwäscheermittlungen sind? Die Antikorruptionsbehörden, die diese Fragen aufwerfen, wurden auf Druck der USA geschaffen. Die Schweiz verfügt über kein vergleichbares Instrument. Was bleibt, ist das Vertrauen in externe Dienstleister — und das offensichtliche Desinteresse des Bundesrats, diese unbequeme Frage öffentlich zu stellen.