Das Land belegt Jahr für Jahr Platz eins im Global Innovation Index – und versteht trotzdem nicht, warum kein Schweizer OpenAI gegründet hat.

Jedes Jahr dasselbe Ritual. Die Weltorganisation für geistiges Eigentum veröffentlicht ihren Global Innovation Index, und die Schweiz thront wieder auf Platz eins. Die Politiker gratulieren sich gegenseitig, die Wirtschaftsverbände verschicken Medienmitteilungen, und das Narrativ der «innovativsten Nation der Welt» wird für weitere zwölf Monate zementiert.

Nur: Das Narrativ stimmt nicht. Oder zumindest: Es stimmt nicht so, wie man es versteht.

Patente sind keine Produkte

Der Global Innovation Index misst zu einem erheblichen Teil Patentanmeldungen. Und da ist die Schweiz tatsächlich Weltklasse – dank Roche, Novartis, Nestlé, ABB. Konzerne, die seit Jahrzehnten existieren, Milliarden in Forschungsabteilungen investieren und deren Innovationsoutput sich in Laborprotokollen und Schutzrechtsregistern niederschlägt.

Das ist echte Forschungsleistung. Aber es ist nicht dasselbe wie Innovation im Sinne des 21. Jahrhunderts.

OpenAI entstand in einem Wohnzimmer in San Francisco. Google in einer Garage in Menlo Park. Facebook in einem Studentenwohnheim in Cambridge. Keiner dieser Gründer hatte eine abgeschlossene Ausbildung, als er seine Firma gründete. Keiner wartete auf ein Diplom. Keiner fragte, ob das erlaubt sei.

In der Schweiz wäre das nicht passiert. Und das hat Gründe.

Wer bezahlt, bestimmt das Ranking

Bevor man den Global Innovation Index als objektives Messinstrument akzeptiert, lohnt sich eine simple Frage: Wer finanziert ihn eigentlich?

Der Index wird von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) herausgegeben – einer UN-Unterorganisation, deren Kerngeschäft der Schutz von Patenten und Urheberrechten ist. Die WIPO hat also ein institutionelles Interesse daran, Patentanmeldungen als zentralen Innovationsindikator zu etablieren. Wer viele Patente anmeldet, gilt als innovativ. Wer innovativ gilt, bestätigt die Relevanz der WIPO.

Das ist kein Zufall. Das ist Systemlogik.

Hinzu kommen die Kofinanziers und Partner des Index: Grosskonzerne, Universitäten, nationale Innovationsagenturen – Institutionen, die selbst von einem hohen Ranking profitieren. Die Schweiz landet regelmässig auf Platz eins, weil die Kriterien so gewählt sind, dass die Schweiz auf Platz eins landet. Patentintensive Pharmaindustrie? Zählt. Anzahl Nobelpreisträger pro Kopf? Zählt. Anzahl Startups, die in zehn Jahren zu Weltkonzernen wurden? Zählt deutlich weniger.

Ein Ranking, das misst, was die Auftraggeber gut können, ist kein Ranking. Es ist Werbung.

Die Schweiz kauft diese Werbung gerne – weil sie ihr Selbstbild bestätigt. Und weil niemand unangenehme Fragen stellt, solange die Goldmedaille glänzt.

Das Schulsystem als Selbstvertrauenskiller

Wer in der Schweiz aufwächst, lernt früh, dass Ordnung und Hierarchie wichtiger sind als Originalität. Das Schulsystem – kantonalisiert, traditionsbewusst, diplomorientiert – hat über Generationen eine ganz bestimmte Persönlichkeit produziert: zuverlässig, fleissig, regelkonform.

Was es nicht produziert hat, ist den Gründer, der mit zwanzig Jahren alles auf eine Karte setzt.

Das Schweizer Bildungswesen belohnt Konformität. Der beste Schüler ist nicht der kreativste, sondern der disziplinierteste. Wer den Lehrplan am genauesten abbildet, bekommt das beste Zeugnis. Wer querdenkt, gilt als schwierig. Und dieses Muster wiederholt sich auf der Universität, in der Verwaltung, in der Unternehmenskultur.

Das Resultat: Eine Gesellschaft, die an Zertifikate glaubt wie andere Kulturen an Götter. Das Diplom als Existenzberechtigung. Das Zertifikat als Ausweis der Kompetenz. Was jemand wirklich kann, ist zweitrangig – solange der Papierweg stimmt.

Der Offizier als Karriereausweis

Dabei war es früher noch schlimmer. Wer in der Schweiz des 20. Jahrhunderts wirtschaftlich aufsteigen wollte, brauchte nicht zwingend eine gute Idee – er brauchte einen Rang. Der Militärgrad war über Jahrzehnte ein inoffizieller, aber allgemein verstandener Karriereausweis. Wer Hauptmann oder Oberst war, hatte bewiesen, dass er in eine Hierarchie passte, Befehle gab und entgegennahm, und das System respektierte. Das öffnete Türen in Verwaltung, Wirtschaft und Politik.

Was dieser Mechanismus belohnte, war nicht Leistung im unternehmerischen Sinne. Es war Systemkonformität in Uniform. Wer die richtigen Übungen absolvierte, die richtigen Vorgesetzten kannte und die richtige Haltung einnahm, sammelte Abzeichen und Beförderungen – und tauschte diese später gegen gesellschaftliches Ansehen ein.

Ein parasitäres Prinzip: Wer am lautesten marchierte, wurde am meisten respektiert. Wer still in seiner Garage bastelte, galt bestenfalls als Sonderling.

Dieser Reflex – Status durch Zugehörigkeit statt durch Schöpfung – hat sich ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Die Uniform ist verschwunden, aber die Logik dahinter lebt weiter: im Diplom, im Titel, im Zertifikat.

Das Venture-Capital-Problem ist ein Vertrauensproblem

Die Schweiz hat zu wenig Risikokapital. Das ist bekannt, wird beklagt, und regelmässig in Studien dokumentiert. Aber die eigentliche Ursache wird selten benannt: Risikokapital setzt Risikobereitschaft voraus – und die fehlt strukturell.

Venture Capital fliesst dorthin, wo Menschen bereit sind, auf unfertige Ideen zu wetten. Wo Gründer überzeugt genug sind, um zu überzeugen. Wo Investoren glauben, dass aus einer Garage ein Konzern werden kann.

Dieses Vertrauen – in sich selbst, in andere, in das Unfertige – ist in der Schweiz kulturell nicht verankert. Der Schweizer Investor denkt in Sicherheiten. Er will Businesspläne, Referenzen, Garantien. Er will wissen, dass jemand schon mal erfolgreich war, bevor er sein Geld gibt. Das ist das genaue Gegenteil dessen, was Silicon Valley gross gemacht hat.

Das Problem ist also nicht primär finanzieller Natur. Es ist ein Mentalitätsproblem. Und Mentalitätsprobleme wurzeln in Erziehung.

Die enge Struktur als Komfortfalle

Die Schweiz ist ein Land, in dem vieles funktioniert. Der Zug kommt pünktlich. Die Verwaltung ist kompetent. Die Infrastruktur ist exzellent. Das Leben ist sicher, geordnet, angenehm.

Das ist kein Nachteil. Aber es ist eine Falle.

Wer in Komfort lebt, braucht keinen Ausbruch. Die grössten technologischen Revolutionen entstanden nicht in reichen, stabilen Gesellschaften – sie entstanden aus Hunger, Frustration, dem Willen, etwas zu beweisen. Elon Musk kam aus Südafrika. Andy Grove, der Intel-Mitgründer, floh als Jugendlicher aus Ungarn. Sam Altman wuchs im Mittleren Westen der USA auf und brach Stanford ab.

In der Schweiz gibt es keine existenzielle Not, die zum Aufbruch zwingt. Es gibt Strukturen, die einen halten – und manchmal auch gefangen halten.

Der Schweizer gründet eine GmbH, wenn der Businessplan steht, die Finanzierung gesichert und der Steuerberater konsultiert ist. Der amerikanische Gründer verschickt den ersten Pitch, bevor er überhaupt weiss, was er genau baut.

Was wirklich fehlt

Die Schweiz hat Kapital. Sie hat Infrastruktur. Sie hat gut ausgebildete Menschen. Sie hat politische Stabilität und einen funktionierenden Rechtsstaat.

Was sie nicht hat: eine Kultur des produktiven Scheiterns.

In den USA ist ein gescheitertes Startup ein Lernprozess. In der Schweiz ist es eine Niederlage, über die man nicht spricht. Wer hier scheitert, verliert nicht nur Geld – er verliert Status. Und Status ist in einer diplom- und hierarchiegläubigen Gesellschaft das Kostbarste, was man besitzt.

Solange Scheitern als Schande gilt, wird niemand grosse Wetten eingehen. Solange Diplome mehr zählen als Ideen, werden die besten Ideen woanders umgesetzt. Und solange das Schulsystem Originalität bestraft und Konformität belohnt, wird die Schweiz weiterhin Patente anmelden – und beobachten, wie andere die Welt verändern.

Einordnung

Die Statistik lügt nicht: Die Schweiz ist Weltmeisterin im Patentieren. Aber zwischen einem Patent und einer Weltfirma liegt das, was man nicht in Registern findet: Vertrauen in das Unmögliche, Bereitschaft zum Scheitern, und der Mut, ohne Zertifikat loszugehen.

Das lässt sich nicht mit einem Förderprogramm lösen. Das ist eine Kulturfrage. Und Kulturen ändern sich langsamer als Förderprogramme.