von Nico Stino | Swissvox

Sie sortieren Ihre Plastikflaschen. Sie trennen PET von PP. Sie fühlen sich gut dabei. Und irgendwo in einem Dorf in Indonesien spielen Kinder neben Bergen westlichen Kunststoffabfalls — Abfall, der mit dem Versprechen dorthin gelangte, er werde «recycelt».

Das ist keine Übertreibung. Das ist das Ergebnis einer der grössten Industrielügen der Nachkriegsgeschichte.

«Recycle or be banned» — Das Kalkül der 1980er Jahre

Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre geriet die Kunststoffindustrie unter massiven Druck. Die Öffentlichkeit war zunehmend besorgt über Plastikmüll — als Littering, in Flüssen, in Meeren. Politiker diskutierten Verbote für Einwegverpackungen, Einkaufstaschen, Plastikflaschen.

Die Industrie stand vor dem, was sie intern selbst als Existenzkrise bezeichnete: «recycle or be banned» — recyceln oder verboten werden.

Was die Branche in den 1980er Jahren zum Umdenken bewog, war kein technologischer Durchbruch und keine Antwort auf die wirtschaftlichen Hürden des Plastikrecyclings. Vielmehr begann die Plastikindustrie, die Machbarkeit des Recyclings direkt als Reaktion auf den Druck durch die Öffentlichkeit zu vermarkten. ￼

Das Ergebnis: Die Society of Plastics Industry (SPI) gründete die Plastics Recycling Foundation, brachte Petrochemiekonzerne und Abfüller zusammen — und lancierte eine Kampagne, die das Recycling als industrielles Bekenntnis verkaufte. ￼

Das Problem dabei: Die grössten Öl- und Gaskonzerne — Exxon, Chevron, Dow, DuPont und ihre Lobbyorganisationen — gaben Dutzende Millionen Dollar für diese Werbung aus und liessen sie über Jahre laufen. Dabei wurden die Vorteile eines Produkts beworben, das grösstenteils deponiert, verbrannt oder ins Meer gespült wurde. ￼

Die Dokumente lügen nicht — die Industrie schon

Der eigentliche Skandal liegt nicht in der Werbung. Er liegt darin, was die Industrie gleichzeitig intern wusste und dokumentierte.

Ein internes Dokument des Branchenverbands Vinyl Institute aus dem Jahr 1986 hielt fest, dass Recycling «keine dauerhafte Lösung für das Abfallproblem mit Kunststoffen» darstellen könne, da es lediglich den Zeitpunkt der Entsorgung hinausverschiebe. 1989 erklärte der Gründungsdirektor des Vinyl Institute auf einer Branchenkonferenz: «Recycling kann nicht auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden und löst das Feststoffabfallproblem nicht.» ￼

Trotz dieses Wissens lancierte die Society of Plastics Industry 1984 die Plastics Recycling Foundation und startete eine Kampagne, die das industrielle Engagement fürs Recycling in den Vordergrund stellte. ￼

1994, auf dem Höhepunkt der Recyclingsymbolik, brachte ein Exxon-Mitarbeiter die Haltung des Konzerns in einem internen Meeting auf den Punkt: «Wir stehen zu den Aktivitäten rund um das Plastikrecycling, aber nicht zu den Ergebnissen.» ￼

Das sind keine Interpretationen. Das sind Belege aus Primärquellen — heute archiviert bei der Columbia University, der New York University und der University of California, San Francisco.

Das «Chasing Arrows»-Symbol: Eine bewusste Täuschung

Kennen Sie das universelle Recyclingsymbol — drei Pfeile im Dreieck, eine Zahl in der Mitte? Die Industrie begann 1989 damit, dieses Symbol auf fast allen Plastikprodukten zu platzieren und drängte in nahezu 40 Bundesstaaten auf entsprechende gesetzliche Pflichten. ￼

Die Absicht dahinter war präzise kalkuliert. Ein Vertreter der Recyclingbranche beschrieb den Effekt später so: «Auf einmal schaut der Konsument auf seine Softdrink-Flasche und dann auf seinen Joghurtbecher, sieht auf beiden das Symbol und denkt: Oh, die haben beide ein Symbol. Na gut, dann kommen die wohl beide in die Tonne.» ￼

Das Ergebnis: Recyclingbehälter füllten sich mit Material, das niemand kaufen wollte. Recyclingunternehmen überall berichteten dasselbe — volle Container, keine Abnehmer, keine Märkte.

Die Zahlen: 70 Jahre Lüge in Statistiken

Seit 1950 hat die Menschheit mehr als acht Milliarden Tonnen Plastik produziert — davon landete mehr als die Hälfte direkt auf Deponien. Lediglich etwa 9 Prozent wurden je recycelt. ￼

Der US-amerikanische Recyclinganteil bei Kunststoffen liegt heute bei etwa 5 bis 6 Prozent. Er hat nie die 10-Prozent-Schwelle überschritten. ￼

Technisch und wirtschaftlich kommen als recyclingfähig nur zwei Typen ernsthaft in Frage: PET-Flaschen (Kunststoff Nr. 1) und HDPE-Behälter (Kunststoff Nr. 2). Schon 1991 kam die US-Umweltbehörde EPA nach zehnjähriger Überprüfung zum Schluss, dass nur diese beiden Typen für hochwertige Folgeanwendungen geeignet seien. ￼

Alle anderen Kunststofftypen — und das ist die grosse Mehrheit — sind wirtschaftlich nicht verwertbar. Die Industrie wusste das. Und hat jahrzehntelang das Gegenteil beworben.

Der Export der Schuld: Von der Recyclingtonne nach Indonesien

Als China 2017 den Import von 24 Abfallkategorien — darunter Kunststoffe — verbot, brach das globale Recyclingsystem zusammen. Das globale Plastikhandelsvolumen halbierte sich seither. An Chinas Stelle traten andere Länder: Malaysia, Vietnam, Indonesien, die Philippinen und die Türkei. ￼

Die britischen Exporte von Plastikmüll in Entwicklungsländer stiegen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 84 Prozent, mit Indonesien und Malaysia als Hauptempfänger. ￼

Grossbritannien exportiert rund 600’000 Tonnen Plastikmüll jährlich — damit ist es der drittgrösste Abfallexporteur weltweit. Mehr als die Hälfte des britischen Plastikmülls wird ins Ausland verschickt, oft in Länder mit schwach regulierten oder schlecht funktionierenden Entsorgungsprozessen. ￼

Was passiert dort? In Indonesien, wo 2024 insgesamt 262’900 Tonnen Plastikmüll importiert wurden, berichten Anwohner von offenen Mülldeponien und Abfallverbrennung auf Feldern. Produkte aus der EU, Australien, Grossbritannien und Japan sind identifizierbar — das Material kommt als «Recyclinggut» an und landet im Nirgendwo. ￼

«Fraud» — und die Konsequenzen

Im Februar 2024 veröffentlichte das Climate Integrity Project den Bericht «The Fraud of Plastic Recycling» — gestützt auf interne Dokumente, die belegen, dass die Plastikindustrie seit Langem wusste, dass Einwegkunststoffe im Wesentlichen nicht recycelbar sind. Der aktuelle Recyclinganteil in den USA liegt bei 5 bis 6 Prozent. ￼

Im September 2024 reichten der kalifornische Generalstaatsanwalt und vier Umweltorganisationen Klagen gegen ExxonMobil ein — wegen einer «50-jährigen Täuschungskampagne», die Regulierung abgewehrt und Gewinne maximiert habe, während eine Flutwelle giftiger Plastikpollution die Welt überschwemmte. ￼

Die Klägerinnen fordern Vergleiche nach dem Muster der Tabak- und Opioid-Industrie: Rechenschaft, Schadenersatz, strukturelle Veränderungen.

Was das für uns bedeutet

Das Plastikproblem wurde nicht durch fehlende Technologie erschaffen. Es wurde durch eine kalkulierte, dokumentierte, jahrzehntelange Desinformationskampagne erschaffen — finanziert von denselben Öl- und Petrochemiekonzernen, die gleichzeitig wussten, dass ihr Produkt das Versprechen der Recycelbarkeit nie würde einhalten können.

Die Folgekosten wurden externalisiert: an Steuerzahlende, die für kommunale Entsorgung aufkommen. An Entwicklungsländer, die als Deponien westlichen Konsums fungieren. An künftige Generationen, die Mikroplastik in Blut, Gehirn und Trinkwasser vorfinden werden.

Das Sortieren von Plastikflaschen ist nicht die Lösung. Es war nie als Lösung gedacht. Es war das Ziel der Kampagne — das Schuldgefühl individualisieren, die Verantwortung der Industrie unsichtbar machen.

Die Dokumente liegen auf dem Tisch. Die Frage ist, ob die Justiz — und die Politik — den Mut aufbringt, sie als das zu behandeln, was sie sind: Beweise für einen der grössten Umweltbetrügereien der Industriegeschichte.

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