Die geopolitische Bruchlinie am Mekong
Eine umfassende strategische Analyse des eskalierenden Konflikts zwischen Thailand und Kambodscha im Dezember 2025
Humanitäre Bedarfsanalyse: Zivilbevölkerung im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha
Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat eine schwere humanitäre Krise ausgelöst, die durch eine massive Vertreibung der Zivilbevölkerung gekennzeichnet ist. Während Schlagzeilen von einem Massenexodus von über 500.000 Menschen berichten, konzentri…