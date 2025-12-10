Humanitäre Bedarfsanalyse: Zivilbevölkerung im Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha

Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat eine schwere humanitäre Krise ausgelöst, die durch eine massive Vertreibung der Zivilbevölkerung gekennzeichnet ist. Während Schlagzeilen von einem Massenexodus von über 500.000 Menschen berichten, konzentri…