Swissvox Artikel | Analyse Von Nico Stino

Die AHV-Gelder liegen bei einer US-Depotbank. Bundesbern hat das Risiko erkannt – und trotzdem beschlossen, es zu ignorieren. Eine Analyse über finanzielle Abhängigkeit, geopolitische Naivität und den stillen Machtverlust der Schweiz.

Es gibt Entscheide, die man erst dann versteht, wenn das Schlimmste bereits eingetreten ist. Der Wechsel der AHV-Ausgleichsfonds von der UBS zur US-Depotbank State Street im Sommer 2024 könnte einer dieser Entscheide sein. Nicht weil das Schlimmste bereits eingetroffen wäre – sondern weil die Schweiz systematisch die Bedingungen schafft, unter denen es eintreten kann.

46.1 Milliarden Franken. Das ist das Vermögen der Schweizer Sozialversicherungen AHV, IV und Erwerbsersatzordnung, verwaltet von der Bundesanstalt Compenswiss mit Sitz in Genf. Seit Juli 2024 liegt das Depotmandat nicht mehr bei der UBS – die während 27 Jahren diese Funktion zuverlässig erfüllte – sondern bei State Street, einem der grössten Finanzinstitute der Vereinigten Staaten.

Der Entscheid wurde mit technischen Vorteilen und einem günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis begründet. Was dabei grosszügig ausgeblendet wurde: State Street untersteht US-amerikanischem Recht. Und die USA setzen ihr Recht seit Jahrzehnten auch exterritorial durch.

Das Szenario ist nicht hypothetisch

Das Einfrieren von Vermögenswerten durch Washington ist kein theoretisches Schreckensbild aus dem Kalten Krieg. Es ist gelebte Praxis. Als Russland die Ukraine angriff, wurden russische Auslandsvermögen in westlichen Ländern koordiniert eingefroren – über Nacht, auf Anweisung der US-Regierung, durchgesetzt von amerikanischen Finanzinstituten weltweit, auch über ihre europäischen Tochtergesellschaften.

Genau dasselbe Szenario ist für die Schweiz denkbar, sollte Washington beschliessen, Druck auszuüben. SVP-Nationalrat Thomas Matter, Banker und einer der beharrlichsten Kritiker des Entscheids, brachte es auf den Punkt: «Die amerikanische Ober-Depotbank kann diese Wertschriften im Krisenfall blockieren.» Er fügte an, was viele denken, aber wenige sagen: Das Risiko sei mit der Verschärfung der geopolitischen Krisen gestiegen.

Kein Aufschrei in Bern. Keine Notmassnahme. Stattdessen: eine parlamentarische Motion, die knapp scheiterte.

Das Parlament hat abgestimmt – und verloren

Im März 2025 lehnte der Nationalrat mit 98 zu 89 Stimmen bei 8 Enthaltungen eine Motion ab, die den Bundesrat aufgefordert hätte, das Depotmandat bei der nächsten Gelegenheit wieder an eine Schweizer Bank zu vergeben. SP, FDP, Grüne und GLP stimmten gegen den Vorstoss. Die Begründung: Die Wahl der Depotbank liege im Kompetenzbereich von Compenswiss. Der Bundesrat sei nicht zuständig. Das Risiko sei gering.

Das Argument klingt nach Formalismus. Es ist es auch. Hinter der technischen Zuständigkeitsdebatte verbirgt sich eine politische Feigheit: Niemand möchte den Entscheid von Compenswiss öffentlich als Fehler bezeichnen. Niemand möchte das Verhältnis zu Washington belasten. Und niemand möchte die Kosten einer vorzeitigen Vertragsauflösung tragen – der laufende Fünfjahresvertrag mit State Street ist laut Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider ohne erhebliche finanzielle Einbussen nicht kündbar.

Das Ergebnis dieser Interessenabwägung: Die AHV-Gelder bleiben, wo sie sind.

Knapp 30 Prozent der Gelder liegen in den USA

Erschwerend kommt hinzu, dass die Frage der Depotbank nur ein Teil des Problems darstellt. Gemäss Compenswiss sind knapp 30 Prozent der AHV-Vermögen in amerikanischen Wertpapieren angelegt – rund 10 bis 14 Milliarden Franken. Diese Gelder befinden sich physisch auf US-amerikanischem Territorium, unabhängig davon, welche Bank die Verwahrung übernimmt.

Selbst wenn die Schweiz das Depotmandat morgen zur UBS zurückverlegte, blieben diese Beträge im Zugriff Washingtons. Das räumte auch die Gegenseite im Nationalrat ein: «Auch eine Schweizer Bank würde US-Sanktionen rigoros umsetzen», argumentierte die GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy. Was sie damit ungewollt bestätigte: Das Grundproblem ist nicht die Depotbank. Das Grundproblem ist die strukturelle Abhängigkeit der Schweizer Vorsorgegelder vom amerikanischen Finanzrecht.

Die SNB hat die Konsequenzen bereits vor Jahren gezogen

Bemerkenswert ist, was die Schweizerische Nationalbank in dieser Frage bereits längst entschieden hat. Sie hält von ihren 1040 Tonnen Gold 70 Prozent in der Schweiz, 20 Prozent in London und 10 Prozent in Kanada. Kein einziges Gramm lagert in den USA. Die Nationalbank handelte «wohl wissend, welche Erfahrungen die Schweiz mit den USA gemacht hat», wie Matter in seiner Interpellation festhielt.

Diese strategische Weitsicht bleibt bei Compenswiss und dem Bundesrat bislang ohne Echo.

Trump als geopolitischer Ernstfall

Das alles wäre theoretisch erträglicher, lebte man in einer Welt mit verlässlichen amerikanischen Präsidenten. Diese Welt existiert seit Januar 2025 nicht mehr.

Donald Trump verhängte im August 2025 im Alleingang Strafzölle von 39 Prozent auf Schweizer Importe. Erst nach zähen Verhandlungen und dem Versprechen, bis 2028 Direktinvestitionen von 200 Milliarden Dollar in den USA zu tätigen, wurde der Satz auf 15 Prozent gesenkt. Im April 2026 folgte die nächste Runde: neue Section-232-Zölle auf Pharmaprodukte von bis zu 15 Prozent. Der Oberste Gerichtshof der USA erklärte die ursprünglichen Zölle für verfassungswidrig – worauf Trump binnen Tagen eine neue Rechtsgrundlage schuf.

Das Muster ist eindeutig: Washington behandelt seine Verbündeten als Verhandlungsmasse. Wirtschaftlichen Druck setzt die Trump-Administration systematisch und ohne Ankündigung ein. Der Schritt vom Handelsdruck zum Finanzdruck – also zur gezielten Blockierung von Vermögenswerten als Druckmittel – ist in dieser Logik keine Frage des Ob, sondern des Wann.

BlackRock, Vanguard und die stille Durchdringung

Die AHV ist nicht die einzige Flanke. Über den Umweg der Vermögensverwaltung sind amerikanische Asset Manager – allen voran BlackRock, Vanguard und State Street – tief in der Schweizer Wirtschaft verankert. BlackRock hält im Durchschnitt rund 5.8 Prozent aller börsenkotierten Schweizer Unternehmen und ist in 35 der 47 Unternehmen des SMI Expanded investiert. Dazu verwaltet BlackRock in der Schweiz rund 210 Milliarden Franken im Auftrag von Pensionskassen und Banken.

Der Einfluss ist nicht primär proprietärer Natur – BlackRock besitzt diese Werte treuhänderisch für seine Kunden. Aber als Stimmrechtsträger auf Generalversammlungen übt das Unternehmen realen Einfluss auf Strategie und Führung aus. Und die «Big Three» – BlackRock, Vanguard, State Street – verwalten gemeinsam 2025 ein Kapital von 27.3 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Das BIP der gesamten EU.

Die Durchdringung ist keine Verschwörung. Sie ist das Ergebnis des passiven Indexfonds-Booms und der Globalisierung der Kapitalmärkte. Aber sie schafft Abhängigkeiten, die in einer Welt, in der Wirtschaft als geopolitisches Instrument eingesetzt wird, eine neue Qualität gewinnen.

Was die Schweiz tun müsste – und nicht tut

Die SNB hat es vorgemacht: strategische Diversifikation, klare geografische Grenzen für systemrelevante Vermögenswerte, institutionelle Unabhängigkeit von fremden Rechtssystemen.

Für die AHV-Gelder würde das konkret bedeuten: Das Depotmandat gehört zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu einer Schweizer Bank zurück. Der Anteil an in den USA angelegten Wertpapieren sollte systematisch reduziert werden. Und für systemrelevante Sozialversicherungsvermögen bräuchte es einen gesetzlichen Rahmen, der eine Auslagerung an Finanzinstitute unter fremdem Rechtszwang grundsätzlich untersagt.

Stattdessen hat das Parlament 2025 das Gegenteil entschieden. Mit 98 zu 89 Stimmen hat der Nationalrat die Gelegenheit verpasst, die Kontrolle über 46 Milliarden Franken Volksvermögen zurückzugewinnen.

Bilanz

Die Schweiz proklamiert ihre Neutralität als Staatsräson. Sie schützt ihre Goldreserven mit Bedacht vor dem Zugriff fremder Mächte. Und sie übergibt gleichzeitig das Alterskapital von Millionen Schweizerinnen und Schweizern einer US-Depotbank – in einer Zeit, in der Washington Wirtschaftsdruck als erste Sprache der Aussenpolitik einsetzt.

Das ist kein Versehen. Das ist eine politische Entscheidung. Und sie hat einen Namen: stille Kapitulation der Souveränität, bezahlt mit dem Rentenkapital der Bevölkerung.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox (swissvox.news), einem unabhängigen Schweizer Medienportal auf Substack.