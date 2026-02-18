Sara Aduse wurde mit sieben Jahren genitalverstümmelt. Heute kehrt sie nach Äthiopien zurück – nicht als Opfer, sondern als Kämpferin. Eine Geschichte über Schmerz, Würde und den langen Weg zur Heilung.

von Nico Stino

Es gibt Entscheidungen, die man nicht erklären kann. Man kann sie nur fühlen. Sara Aduse stand in ihrer Traumwohnung in Rümikon, hell und offen, mit Blick auf den Rhein, und wusste: Sie muss gehen. Nicht weil sie gescheitert wäre. Nicht weil die Schweiz sie verstossen hätte. Sondern weil sie eine Eingebung hatte – jenes seltene, klare Wissen, das sich nicht mit Vernunft wegdiskutieren lässt. Sie packte ihre Koffer. Drei Stück. Den Rest verkaufte sie, verschenkte ihn, liess ihn zurück. Im März wandert Sara Aduse aus. Zurück nach Äthiopien, in das Land, das ihr alles gegeben und alles genommen hat.

Was sie dort erwartet, weiss sie. Sie weiss es, weil sie es schon einmal erlebt hat. Als Kind, in Harar, einer uralten Stadt im Osten Äthiopiens, voller enger Gassen und der Wärme einer Welt, die sie damals noch nicht kannte. Sie war sieben Jahre alt.

«Heute wirst du zur richtigen Frau»

An jenem Morgen schickte ihre Grossmutter die Brüder, die Cousinen, die Cousins aus dem Haus. Nur Sara sollte bleiben. «Heute ist dein Tag», erklärte ihr die alte Frau. «Heute wirst du zur richtigen Frau.» Sara Aduse erinnert sich an die Aufregung, die sie damals spürte. Sie würde gefeiert werden, Besuch bekommen, Geschenke und Geld. Mit dem Geld, das war ihr Plan, wollte sie für sich und ihre Freundin ein Vanilleeis kaufen.

Dann kamen drei Frauen ins Wohnzimmer. Sie sagten ihr, sie solle die Hose ausziehen und sich in die Mitte setzen.

In diesem Moment ahnte das Mädchen, dass etwas Schlimmes passieren würde.

Was folgte, lässt sich nicht schönschreiben, und es wäre eine Feigheit, es zu versuchen. Sara Aduse wurde beschnitten. Ihre inneren Schamlippen wurden abgetrennt, ihre Klitoris abgedeckt. Ohne Betäubung, ohne medizinische Ausrüstung, unter Bedingungen, die in einem modernen Spital als mittelalterlich gelten würden. Sie litt monatelang an den körperlichen Folgen, hatte Angst und Schmerzen. Doch was sie am stärksten beschreibt, wenn sie heute davon spricht, ist nicht der körperliche Schmerz. Es ist das andere. «Ich verlor meine Unbeschwertheit, mein Kindsein. Mein Urvertrauen war gebrochen. Ich fühlte mich hilflos, ausgeliefert und fremdbestimmt.»

Sie schwieg. Wie so viele Mädchen vor ihr und nach ihr. Sie vergrub die Erinnerung unter allem anderen, was das Leben von ihr forderte.

Die Stille der Verdrängung

Mit zwölf Jahren zog ihre Mutter mit ihr und den inzwischen vier Geschwistern in die Schweiz. Ein neues Leben begann. Schule, Sprache, Ausbildung zur Pflegefachfrau. Die Schweiz mit ihrer Ordnung, ihrer Stille, ihrem Schnee. Für ein Mädchen aus Harar, das die engen Gassen und den roten Staub Äthiopiens kannte, muss diese neue Welt bizarr und kalt gewesen sein und gleichzeitig voller Versprechen.

Doch unter der Oberfläche brodelte etwas. Sara Aduse spricht heute offen darüber: Sie reagierte aggressiv, geriet in Streitereien, konnte sich selbst nicht erklären, was mit ihr nicht stimmte. Das Trauma, das sie als Kind erlitten hatte, war nicht verarbeitet worden. Es hatte sich lediglich eingekapselt, wie ein Splitter, der sich tiefer und tiefer ins Fleisch arbeitet, je länger man ihn ignoriert.

Es ist ein bekanntes Muster. Traumatisierte Kinder lernen häufig nicht, ihr Leid zu benennen, weil niemand da ist, der es benennt. In der äthiopischen Gemeinschaft, aus der Sara Aduse stammt, ist die Beschneidung keine Verletzung – sie ist eine Tradition, ein Übergang, ein Geschenk der Gemeinschaft an das Mädchen. Die Frauen, die es tun, tun es aus Liebe. Aus dem Glauben, ihrer Tochter, ihrer Enkelin, etwas zu geben, das sie brauchbar macht. Heiratsfähig. Akzeptiert. Eine richtige Frau.

«Wenn man die Beschneidung hinter sich hat, wird man von der Gesellschaft gefeiert», sagt Sara Aduse. «Die Eltern denken, sie tun ihren Töchtern damit einen Gefallen.» Es ist dieser Satz, der verstehen lässt, wie schwierig es ist, eine Praxis zu bekämpfen, die nicht aus Hass entsteht, sondern aus einer falsch verstandenen Form der Fürsorge.

Der Moment, der alles veränderte

Die Wende kam an einem unerwarteten Ort: an einem Seminar über Selbstliebe. Sara Aduse, inzwischen erwachsen, hörte anderen Teilnehmerinnen zu. Dann stand sie auf – mit zitternden Beinen, sagt sie, mit all der Angst, die einen Menschen überwältigt, wenn er im Begriff ist, etwas Verborgenes ans Licht zu bringen. Vor achthundert Menschen sprach sie über ihre Genitalverstümmelung. Sie schrie ihre Geschichte regelrecht heraus.

Die Leute applaudierten.

Es war jener Moment, der alles veränderte. Zum ersten Mal hatte sie sich verletzlich gezeigt, und statt der befürchteten Scham empfand sie etwas, das sie überraschte: Unterstützung. Das Gefühl, lebendig zu sein. Als wäre die Wahrheit, die sie so lange getragen hatte, plötzlich leichter, weil andere sie mittrugen.

Aus dieser Erfahrung entstand alles, was Sara Aduse heute ist. Sie schrieb ein Buch: «Ich, die Kämpferin. Beschnitten, vergeben, geheilt.» Sie liess einen Dokumentarfilm drehen, in dem sie nach Äthiopien zurückkehrte – und ihre Beschneiderin aufsuchte. Sie unterzog sich einer Rekonstruktionsoperation, bei der die Narbe über der verstümmelten Klitoris aufgeschnitten und das verbliebene Gewebe wiederhergestellt wurde. «Ich fühle mich als ganze Frau», sagte sie danach. Nicht wegen der Medizin allein. Wegen des langen, mühsamen Weges, den sie gegangen war.

Und 2022 gründete sie die Sara Aduse Foundation.

138 Mädchen. 138 Mal ein anderes Leben.

Was eine Stiftung ausrichten kann, wenn sie von einer Frau geführt wird, die weiss, wovon sie spricht, lässt sich in Zahlen ausdrücken, auch wenn Zahlen niemals das ganze Bild zeigen. 138 Mädchen hat die Sara Aduse Foundation bisher vor der Beschneidung bewahrt. 138 Biographien, die anders verlaufen werden.

Das Modell ist so einfach wie es klug ist. Die Stiftung arbeitet mit der Schule Awubdal in Harar zusammen. Gemeinsam identifizieren sie besonders gefährdete Mädchen – oft Töchter von verwitweten Müttern, oft aus Familien in extremer Armut, wo die Beschneidung als letztes Mittel gilt, um das Mädchen heiratsfähig und damit versorgt zu machen. Dann werden die Eltern gebeten, einen Vertrag zu unterzeichnen. Sie verpflichten sich, ihre Töchter nicht zu beschneiden. Im Gegenzug übernimmt die Stiftung die gesamten Schulkosten – rund 275 Franken pro Kind und Jahr. Ein Betrag, der in der Schweiz nicht auffällt. In Harar kann er ein Leben bedeuten.

Es ist eine pragmatische Lösung für ein Problem, das sich mit moralischen Appellen allein nicht lösen lässt. Armut und Tradition sind keine abstrakten Kräfte; sie wirken auf ganz konkrete Menschen in ganz konkreten Verhältnissen. Wer Bildung finanziert, greift in diese Verhältnisse ein, ohne die Würde der Betroffenen zu verletzen.

Gleichzeitig ist Sara Aduse klar, dass Bildung allein nicht genügt. Deshalb entsteht in Harar das «Nina House» – ein Begegnungsort, an dem Frauen und Männer, Mediziner und religiöse Autoritäten gemeinsam über die Folgen der Genitalverstümmelung sprechen sollen. Der Osten Äthiopiens ist muslimisch geprägt; Sara Aduse wird dort mit einem Kopftuch auftreten. Sie versteht sich als Brücke zwischen zwei Welten, und wer Brücken bauen will, muss auf beiden Seiten des Ufers stehen können.

Die Schweiz und ihr blinder Fleck

Wenn Sara Aduse über die Schweiz spricht, wählt sie ihre Worte mit Bedacht. Sie liebt dieses Land. Es hat ihr Schutz gegeben, eine Ausbildung, eine Plattform, eine Stimme. 2013 wurde sie eingebürgert. Doch sie sieht auch, was dieses Land nicht sieht – oder nicht sehen will.

Rund 24’600 Frauen und Mädchen in der Schweiz sind beschnitten oder von der Beschneidung bedroht. Das ist keine abstrakte Zahl. Das sind Frauen, die in Zürich zur Arbeit gehen, in Basel Kinder in die Schule schicken, in Genf in Restaurants sitzen. Frauen, die ihr Leid tragen, oft ohne zu wissen, dass das, was ihnen angetan wurde, in der Schweiz seit 2012 als Straftat gilt.

Seit 2012. Und in diesem ganzen Zeitraum gab es lediglich eine einzige Verurteilung.

Eine. Einzige.

Dieser Befund ist für Sara Aduse nicht nur unbefriedigend – er ist unerträglich. Sie hat gemeinsam mit der Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli ein Konzept für eine Anlaufstelle erarbeitet. Das Ambulatorium Kanonengasse in der Zürcher Innenstadt eröffnete Anfang 2024 eine entsprechende Beratungsstelle – für Betroffene, für Gefährdete, für Fachpersonen, für Angehörige. Kostenlos und niederschwellig. Sara Aduse sagt: «Ich hätte mir damals eine solche Anlaufstelle gewünscht.»

Und gerade hat sie eine Petition lanciert. Bund und Kantone sollen die bestehende Strafnorm endlich durchsetzen. Aufklärung soll verstärkt werden, Prävention systematisiert. «Kein Kind darf so etwas erleben – das ist wie Folter.»

Es ist ein Satz, der sitzt. Und der präzise ist: Die Weltgesundheitsorganisation klassifiziert weibliche Genitalverstümmelung als schwere Menschenrechtsverletzung. Unicef schätzt die Zahl betroffener Frauen weltweit auf über 200 Millionen. Alle 15 Sekunden erleidet irgendwo auf dieser Welt ein Mädchen dasselbe, was Sara Aduse in jenem Zimmer in Harar erlitten hat.

Vergebung als radikaler Akt

Es gibt eine Frage, die Sara Aduse immer wieder gestellt wird: Bist du wütend auf deine Grossmutter?

Die Antwort lautet: Nein. Und diese Antwort ist radikaler, als sie klingt.

Es wäre leicht, wütend zu sein. Wut ist verständlich, Wut ist berechtigt, Wut hat ihre Funktion. Aber Sara Aduse hat gelernt – durch jahrelange Arbeit an sich selbst, durch Therapie, durch das Schreiben, durch das Sprechen –, ihre Wut in etwas anderes zu verwandeln. «Ich habe meine Wut in Liebe und Vergebung umgewandelt», sagt sie. «Da steckt viel Arbeit an mir selbst dahinter.»

Sie hat ihre Grossmutter aufgesucht. Auf Kamera, in jenem Dokumentarfilm, der ihre Rückkehr nach Äthiopien festhält. Sie hat sie konfrontiert – nicht mit Anklage, sondern mit Fragen. Denn Sara Aduse weiss: Die alte Frau hat gehandelt aus dem heraus, was sie kannte. Aus einer Welt, in der Mädchen beschnitten werden, weil das so ist. Weil das immer so war. Weil niemand je gefragt hat, warum.

«Diese Menschen wissen nicht einmal, warum sie sich gegenseitig beschneiden», sagt Sara Aduse. Es ist kein Satz der Verharmlosung, sondern einer der Diagnose. Eine Praxis, die nicht mehr hinterfragt wird, ist eine Praxis, die sich selbst reproduziert. Der Kreislauf lässt sich nur durchbrechen, wenn jemand anfängt zu fragen.

Sara Aduse fragt. Seit Jahren. Laut.

«Ich weigere mich, tatenlos zu leiden»

Es gibt einen Satz, den Sara Aduse einmal geschrieben hat, der ihre Haltung vielleicht am präzisesten zusammenfasst: «Ich weigere mich, tatenlos unter den Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung zu leben.»

Dieser Satz ist keine Selbstermächtigungsformel aus einem Motivationsbuch. Er ist die Essenz einer Biographie, die durch Schmerz und Schweigen gegangen ist und auf der anderen Seite etwas Unerwartetes gefunden hat: Handlungsfähigkeit.

Handlungsfähigkeit ist das Gegenteil von dem, was das kleine Mädchen in Harar gespürt hat. Hilflos. Ausgeliefert. Fremdbestimmt. Sara Aduse hat einen langen Weg zurückgelegt, um vom einen zum anderen zu gelangen. Und sie ist noch nicht fertig.

Sie geht zurück nach Äthiopien, weil sie spürt, dass sie dort sein muss. Weil das «Nina House» nicht ohne sie funktioniert. Weil 138 gerettete Mädchen gut sind, aber nicht genug. Weil die Mädchen, die noch kommen werden, einen Ort brauchen, an dem jemand mit ihnen spricht – auf Augenhöhe, ohne Herablassung, ohne das klinische Mitleid des wohlmeinenden Westens. Einen Ort, an dem eine Frau steht, die dasselbe erlebt hat wie sie. Die nicht von aussen kommt, sondern von innen.

Was bleibt

In Rümikon, in jener hellen Wohnung mit dem Rheinblick, stehen noch die Zügelkisten. Bald ist sie weg. Die Schweiz verliert eine ihrer wichtigsten Stimmen in einem der schwersten Menschenrechtsthemen, die es gibt. Das ist ein Verlust, und man sollte ihn benennen.

Gleichzeitig gewinnt Harar eine Frau zurück, die mit dem Wissen zweier Welten zurückkommt. Die auf Arabisch versteht, was religiöse Autoritäten sagen. Die auf Amharisch erklären kann, was in einem Genfer Operationssaal möglich ist. Die Vertrauen geniesst, weil sie nicht über die Betroffenen spricht, sondern als eine von ihnen.

Weltweit kämpfen Nichtregierungsorganisationen, Behörden und internationale Institutionen gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Viele dieser Kämpfe scheitern, weil sie von aussen geführt werden. Weil die Botschaft, so richtig sie inhaltlich ist, von Menschen kommt, die nie selbst in jenem Zimmer sassen. Sara Aduse war in jenem Zimmer. Das ist ihr stärkstes Argument. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.

Sie selbst ist zurückhaltend, was Prophezeiungen betrifft. Sie weiss, wie langsam Wandel kommt. Sie weiss, dass kulturelle Praktiken, die Jahrhunderte alt sind, nicht in einem Jahrzehnt verschwinden. Aber sie weiss auch, was sie gesehen hat: Mütter, die ihr gedankt haben. Mütter, die keine Kraft hatten, selbst zu sprechen, aber froh waren, dass jemand es tat. Junge Männer, die sagten, sie wollten nicht, dass ihre Frauen beschnitten werden – die sich wünschten, dass ihre Frauen sexuelle Lust empfinden könnten, genauso wie sie selbst.

Das ist kein Triumph. Aber es ist ein Anfang.

Epilog: Die Frau, die zurückgeht

Sara Aduse ist 33 Jahre alt. Sie hat ein Leben gelebt, das die meisten Menschen in mehrere Leben aufteilen würden. Opfer und Überlebende. Patientin und Pflegefachfrau. Betroffene und Aktivistin. Schweizerin und Äthiopierin. Schweigerin und Erzählerin.

Sie nimmt drei Koffer mit.

Was darin ist, weiss nur sie. Aber man kann es sich vorstellen: die Erinnerung an ein Mädchen in Harar, das von Vanilleeis träumte. Das Wissen, das in zwanzig Jahren Schweiz gewachsen ist. Die Stärke einer Frau, die gelernt hat, dass Heilung möglich ist. Nicht als Vergessen, nicht als Verdrängen, sondern als etwas Drittes, das schwerer zu benennen ist: als die Fähigkeit, den Schmerz anzuschauen, ihn zu tragen und trotzdem weiterzugehen.

Oder, in ihren eigenen Worten, die an alle Frauen gerichtet sind, die dasselbe erlebt haben: «Rede dir nicht ein, eine halbe Frau zu sein – du bist eine ganze.»

Sara Aduse ist Gründerin der Sara Aduse Foundation und Autorin des Buches «Ich, die Kämpferin. Beschnitten, vergeben, geheilt». Ihre Stiftung finanziert die Schulbildung gefährdeter Mädchen in Äthiopien und betreibt Aufklärungsarbeit in der Schweiz. Eine Petition für verstärkte Prävention ist auf ihrer Website zugänglich. Das «Nina House» in Harar soll 2025 den Betrieb aufnehmen.

Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) ist in der Schweiz seit 2012 strafbar. Laut Bundesamt für Gesundheit sind rund 24’600 Frauen und Mädchen in der Schweiz betroffen oder gefährdet. Weltweit sind es über 200 Millionen. Alle 15 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Mädchen beschnitten.