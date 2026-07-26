Ein Dutzend Mitarbeitende, ein Anwaltsbüro im Grossformat, eine Aufsichtsbehörde mit ihrer schärfsten Waffe — bei der Zurich herrscht dieser Tage Ausnahmezustand.

Von Nico Stino

Ein Enforcement-Verfahren ist die schärfste Waffe im Arsenal der Finanzmarktaufsicht — und ausgerechnet die Zurich Versicherung, einer der grössten und wertvollsten Konzerne der Schweiz, steht nun im Fadenkreuz.

Was die Finma untersucht

Die Finma hat gegen die Zurich ein förmliches Enforcement-Verfahren eröffnet. Im Zentrum steht das interne Kontrollsystem (IKS) des Konzerns, insbesondere im Lebensversicherungsgeschäft. Geprüft wird konkret, ob Verwaltungskosten und Rückversicherungsprämien zu korrekten Marktpreisen verrechnet wurden — und ob mögliche Interessenkonflikte zwischen den Interessen der Aktionäre und jenen der Versicherten unbemerkt geblieben sind.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Sammelstiftung Vita, an die rund 27’000 Unternehmen mit etwa 150’000 Versicherten angeschlossen sind und die über 22 Milliarden Franken Vorsorgevermögen verwaltet. Die Konstruktion ist seit 2003 heikel: Das Anlagerisiko liegt bei den Versicherten, während Zurich die Verwaltung, das Anlagemanagement sowie die Absicherung bei Invalidität und Todesfall übernimmt. Genau in diesem Spannungsfeld setzt die Untersuchung an.

Die Finma hat Deloitte als externe Untersuchungsbeauftragte eingesetzt. Die Zurich wiederum lässt sich von der Anwaltskanzlei Homburger vertreten — ein Indiz dafür, wie ernst der Konzern die Angelegenheit nimmt. Rund ein Dutzend Mitarbeitende sollen bereits befragt worden sein.

Ein Konzernchef unter Druck

Für Mario Greco, der die Zurich seit 2016 führt und den Aktienkurs seither fast verdreifacht hat, kommt das Verfahren zur Unzeit. Der Konzern wird derzeit mit knapp 100 Milliarden Franken bewertet, Greco gilt in der Branche als «Super-Mario». Verstärkt wird die Unruhe durch personelle Verschiebungen: Schweiz-Chef Juan Beer verliess das Unternehmen überraschend, und die geplante Umstellung von Vita auf ein vollautonomes Modell ab 2028 lässt einen lukrativen, aber regulatorisch heiklen Rückversicherungsbereich bei der Zurich wegfallen.

Weder die Finma noch die Zurich äussern sich zum laufenden Verfahren. Die Zurich reagierte auf Anfragen lediglich mit einem knappen «No comment».

Einordnung

Ein Enforcement-Verfahren bedeutet nicht automatisch eine Verurteilung — aber es signalisiert, dass die Aufsicht handfeste Anhaltspunkte für Missstände sieht. Für einen Konzern, der Vertrauen als sein wichtigstes Kapital verkauft, ist bereits die Eröffnung ein Reputationsrisiko. Ob am Ende Bussen, Auflagen oder Freispruch stehen, wird sich erst in Monaten zeigen. Bis dahin bleibt die Sammelstiftung Vita mit ihren 150’000 Versicherten das eigentliche Prüffeld — und ein Test dafür, wie ernst Schweizer Grosskonzerne die Trennung zwischen Aktionärs- und Kundeninteressen tatsächlich nehmen.

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