Die vorliegende Untersuchung widmet sich einer tiefgreifenden Analyse der aktuellen Tarif- und Produktstrategie der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Ausgehend von der Einführung des „Sparbillett Flex“ und der zunehmenden Dominanz dynamischer Preissysteme (Dynamic Pricing), argumentiert dieser Bericht, dass die SBB eine fundamentale Transformation dur…