KI-Unternehmen verbrennen Milliarden – und die Rechnung kann nur auf eine Weise aufgehen: durch eine künstliche Intelligenz, die menschliche Arbeit vollständig ersetzt. Eine nüchterne Bestandsaufnahme der Zahlen.

Du bist nicht der Kunde – du bist der Rohstoff

ChatGPT zählt 900 Millionen wöchentlich aktive Nutzer. Davon zahlen lediglich 5,5 Prozent ein Abonnement. Die restlichen 94,5 Prozent nutzen den Dienst kostenlos – und liefern dabei täglich jene Trainingsdaten, die das nächste Modell leistungsfähiger machen. Wer eine Antwort umformuliert, weil die erste schlecht war, wer auf «Daumen hoch» klickt oder die KI bittet, einen Text zu verbessern, trainiert das Modell. Kostenlos. OpenAI hat bestätigt, dass Nutzergespräche direkt in die Entwicklung von GPT-5 eingeflossen sind.

Die Zahlen, die wehtun

OpenAI erzielte 2025 einen Umsatz von 13 Milliarden Dollar. Gleichzeitig verbrannte das Unternehmen im selben Jahr 9 Milliarden Dollar – allein die Betriebskosten für Server und Rechenleistung beliefen sich auf 8,4 Milliarden. Für 2026 wurde zunächst ein Cash-Burn von 17 Milliarden prognostiziert; noch im ersten Quartal korrigierte OpenAI diese Zahl auf 25 Milliarden. Für 2028 ist ein operativer Verlust von 74 Milliarden Dollar geplant – in einem einzigen Jahr. Der frühestmögliche Zeitpunkt, an dem das Unternehmen einen Gewinn erwartet, ist 2029, möglicherweise erst 2030.

Die Entwicklungskosten kommen noch hinzu: GPT-4 kostete rund 100 Millionen Dollar für eine einzige Trainingsrunde, GPT-5 bereits 500 Millionen. Die nächste Generation soll über eine Milliarde kosten. Die geplanten Infrastrukturausgaben bis 2029 belaufen sich auf 115 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge liegt bei 33 Prozent – normale Softwareunternehmen erzielen 70 bis 80 Prozent. Zusätzlich muss OpenAI bis 2032 rund 20 Prozent seines Umsatzes an Microsoft abführen.

Preise erhöhen geht nicht. Gratis-Nutzer abschaffen auch nicht.

OpenAIs Marktanteil an den Unternehmensausgaben für KI ist innerhalb eines Jahres von 50 auf 27 Prozent gefallen. DeepSeek aus China bietet ein vergleichbares Modell für ein Zehntel des Preises an. API-Preise pro Token sinken exponentiell. Wer teurer wird, verliert sofort Kunden.

Die 850 Millionen kostenlosen Nutzer einfach wegzuschicken ist ebenfalls keine Option: Sie liefern Trainingsdaten, für die ein Unternehmen sonst Milliarden zahlen müsste. Im Februar 2026 führte OpenAI Werbung in ChatGPT ein – für Nutzer des kostenlosen und des Go-Plans, zu einem CPM von 60 Dollar, mit über 600 Werbetreibenden. Nach sechs Wochen resultierte daraus ein annualisierter Werbeerlös von 100 Millionen Dollar. Ein Tropfen auf 25 Milliarden Dollar Cash-Burn.

Die einzige Antwort: AGI

Ein ChatGPT-Plus-Nutzer zahlt heute 20 Dollar pro Monat für einen Assistenten. Wenn dieselbe KI jedoch die Arbeit eines Junior-Entwicklers oder Sachbearbeiters vollständig ersetzt, zahlt der Kunde nicht mehr 20 Dollar – sondern was vorher ein Gehalt war: 5.000 oder 10.000 Dollar pro Monat. Erst dann steigt der Umsatz pro Nutzer um den Faktor 100. Erst dann tragen die 115 Milliarden Dollar Infrastrukturkosten. Erst dann ergeben die 74 Milliarden Dollar Jahresverlust Sinn – als Vorschuss auf eine Zukunft, in der Arbeit nicht mehr von Menschen geleistet wird.

AGI ist daher kein technologischer Traum. Es ist die einzige Exit-Strategie, bei der die Bilanz aufgeht.

Niemand sitzt am Steuer

Das Muster ist nicht auf OpenAI beschränkt. Google, Meta, xAI, DeepSeek, Baidu, Alibaba – alle investieren Summen in derselben Größenordnung. Selbst Anthropic, gegründet von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern mit explizitem Sicherheitsauftrag, verbrannte 2025 drei Milliarden Dollar Cash. Der annualisierte Umsatz im April 2026 liegt bei 30 Milliarden Dollar – ohne Gewinn. Break-Even wird frühestens 2027 erwartet.

Die Logik dahinter ist mechanisch: Wer nicht das beste Modell hat, gewinnt keine Nutzer. Wer keine Nutzer hat, bekommt keine Daten. Wer keine Daten hat, kann das nächste Modell nicht trainieren. Das nächste Modell kostet mehr. Mehr Kosten erfordern mehr Kapital. Mehr Kapital gibt es nur gegen das Versprechen einer Rendite, die Milliardenverluste rechtfertigt. Die einzige Rendite, die das rechtfertigt, ist AGI. Also muss man schneller, größer, mächtiger werden – oder man existiert nicht mehr.

Die vielleicht gravierendste technologische Entscheidung unserer Zeit wird nicht in Parlamenten getroffen, nicht in öffentlichen Debatten, nicht einmal in den Vorstandsetagen dieser Unternehmen. Sie wird von einer Kostenstruktur erzwungen. Die Bilanz entscheidet – nicht der Mensch.

Die Schweiz spielt mit – und verliert

Auch die Schweiz wollte mitspielen. Im September 2025 lancierten ETH Zürich und EPFL gemeinsam das erste öffentliche Schweizer Sprachmodell: Apertus, trainiert auf dem Supercomputer Alps in Lugano, in über 1.000 Sprachen, mit vollständig offengelegten Daten und Architektur. Als Basismodell wurde es ausschliesslich auf öffentlich verfügbaren Daten trainiert – Inhalte hinter Paywalls oder offensichtlich unerlaubte Quellen wurden ausgeschlossen. Der Name ist Programm: lateinisch für «geöffnet». Das Budget: 20 Millionen Franken Bundesgelder bis 2028.

Die Realität holte die Euphorie schnell ein. Ein halbes Jahr nach dem Launch nutzt kaum jemand das Schweizer KI-Modell. Swisscom – strategischer Partner der Swiss AI Initiative – verwendet Apertus laut eigenen Angaben «vorwiegend intern und zu Testzwecken». Kommerzielle Produkte mit Apertus gibt es derzeit keine. Stattdessen setzt Swisscom für seinen KI-Assistenten für Konsumenten auf das amerikanische Modell Claude von Anthropic, und der Swiss AI Assistant für KMU läuft auf einer OpenAI-Variante. Begründung des Unternehmens: «Es gibt derzeit kein Schweizer Sprachmodell, das die Anforderungen eines Konsumentenprodukts dieser Grössenordnung vollumfänglich erfüllen könnte.»

Auch der Genfer Anbieter Infomaniak, der sich explizit als Alternative zu US-Techkonzernen positioniert, weicht auf Mistral aus Frankreich, Qwen aus China und Whisper aus den USA aus. «Wir verwenden nichteuropäische Modelle aus technischer Notwendigkeit, nicht aus freier Wahl», schreibt das Unternehmen – ein weniger leistungsfähiges Erlebnis anzubieten würde bedeuten, die Nutzer zu verlieren.

Das technische Dilemma ist schlicht: Während US-Konzerne Rechenzentren mit der Leistung von zehn Atomkraftwerken hochziehen, wurde Apertus mit einem Faktor 1000 weniger Rechenleistung in Lugano trainiert. DeepSeek aus China ist zehnmal so gross wie die Schweizer KI. OpenAI verbrennt pro Monat rund 500 Millionen Dollar – das entspricht etwa dem Dreijahresetat für KI-Forschung in Deutschland.

Apertus leidet unter dem klassischen Dilemma öffentlicher Projekte: Es positioniert sich als «sicher und zugänglich statt cutting-edge» – und verfehlt damit alle Zielgruppen. Privatnutzer finden es zu komplex, Unternehmen zweifeln an der Leistung, Forscher greifen auf das etabliertere Llama zurück.

Das alles spiegelt ein strukturelles Problem wider, das weit über Apertus hinausgeht. Eine MIT-Studie zeigt, dass 95 Prozent der Unternehmens-KI-Projekte keinen messbaren Return on Investment erzielen. In der Schweiz setzen zwar knapp die Hälfte der Unternehmen KI in ersten Prozessen ein – viele davon experimentieren jedoch nur. Der Einsatz generativer Tools bleibt im Pilotstadium stecken, ist oft nur oberflächlich. Laut ETH-Analyse setzen nur rund 8 Prozent der kleinen Schweizer Firmen KI ein.

Die Schweiz investiert Millionen, um ihre Abhängigkeit von US-Technologieriesen zu verringern – für viele ist echte Souveränität im KI-Bereich aber noch in weiter Ferne. In den nächsten zwei Jahren gibt der Bund 140 Millionen Franken für die Erneuerung der Microsoft-Lizenzen aus. Ein Anbieterwechsel gilt als «zu riskant und kostspielig». Das sagt alles.

Die Schweiz hat ein tadelloses Forschungsmodell gebaut – transparent, ethisch, datensouverän. Und niemand benutzt es. Während die Welt auf AGI zurasen, bastelt die Eidgenossenschaft am Motor eines Autos, für das es keine Strasse gibt.