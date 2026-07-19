Von Nico Stino

Es ist selten, dass eine Busse von 40 Franken juristische Wellen schlägt, die bis nach Lausanne reichen. Doch genau das ist geschehen: Das Bundesgericht hat entschieden, dass ein Genfer Autofahrer zu Unrecht gebüsst wurde, weil er sein Fahrzeug auf einem als «Besucherparkplatz» markierten Feld abgestellt hatte, ohne selbst Besucher zu sein (Urteil 6B_829/2025 vom 16.6.2026). Die Begründung der Richter ist so schlicht wie folgenreich: Ein Schild mit der Aufschrift «Besucher» plus eine entsprechende Bodenmarkierung reichen nicht aus, um ein strafbares Fehlverhalten zu konstituieren. Dafür brauche es das offizielle, im Signalisationsrecht verankerte Verbotssignal «Parkieren verboten». Alles andere sei — juristisch gesprochen — Dekoration ohne Biss.

Ein Präzedenzfall mit langem Schatten

Neu ist der Grundsatz nicht. Bereits 2018 hatte das Bundesgericht in einem ähnlich gelagerten Fall entschieden. Neu ist aber die Deutlichkeit, mit der das höchste Gericht die Praxis vieler Gemeinden, Verwaltungen und privater Parkplatzbetreiber nun infrage stellt. Der Konsumentenschutz spricht von einem «wegweisenden Urteil»; Geschäftsleiterin Sara Stalder bringt es auf den Punkt: Ein «Besucher»-Schild sei kein registriertes Verkehrszeichen und damit rechtlich ohne Substanz — solange der Parkplatz frei zugänglich ist, ohne Schranke, ohne Vertragsverhältnis, gehört er faktisch zum öffentlichen Verkehrsraum.

Das ist die entscheidende Einschränkung, die in der öffentlichen Empörung gerne untergeht: Das Urteil erlaubt nicht das wilde Parkieren auf jedem beliebigen Firmenareal. Es betrifft jene Parkplätze, die ohne physische Zugangskontrolle frei befahrbar sind und damit als öffentliche Verkehrsfläche gelten. Wer eine Schranke, eine Vertragsstrafe oder ein privatrechtlich sauber geregeltes Parkregime durchfahren muss, bleibt weiterhin an dessen Regeln gebunden. Der Unterschied ist fein — aber er entscheidet über Legalität oder Illegalität von Jahrzehnten kommunaler Bussenpraxis.

Die Rechnung, die niemand stellen will

Hier beginnt das eigentlich Interessante. Wie viele Bussen wurden in der Schweiz in den letzten Jahren allein wegen «unrechtmässiger» Nutzung von Besucherparkplätzen ausgestellt? Eine offizielle, landesweite Statistik dazu existiert nicht — die Bussenpraxis liegt bei Gemeinden, privaten Betreibern und Verwaltungen, die selten zentral Buch führen. Genau darin liegt die Pointe: Ein Staat, der akribisch Radarkontrollen dokumentiert, hat für diese Kategorie von Bussen offenbar wenig Interesse an Transparenz. Wer wissen will, wie viele Millionen Franken hier über die Jahre geflossen sind, muss sich mit Schätzungen und Einzelfällen begnügen — was für sich genommen schon eine Aussage ist.

Was sich immerhin sagen lässt: Der Fall aus Luzern, der 2023 vor dem Bundesgericht verhandelt wurde, zeigt exemplarisch, wie teuer eine ursprünglich läppische Busse werden kann, wenn sich Betroffene wehren — dort wuchsen 40 Franken über fünf Jahre und mehrere Instanzen zu Verfahrenskosten von 8000 Franken an. Die Frage, wer für all die kleinen, unangefochtenen Bussen aufkam — jene Autofahrerinnen und Autofahrer, die den gelben Zettel resigniert bezahlten, statt zu prozessieren —, bleibt unbeantwortet. Es ist die stille Mehrheit, die den Preis für eine rechtlich nie sauber begründete Praxis getragen hat.

Was jetzt zu erwarten ist

Erste Reaktionen zeigen, dass Gemeinden das Urteil ernst nehmen: Die Stadt Luzern kündigte bereits an, ihre Beschilderung zu überprüfen und öffentliche Parkplätze künftig konsequenter mit dem offiziellen Verbotssignal zu kennzeichnen, wo eine Nutzungsbeschränkung tatsächlich gewollt ist. Das ist der pragmatische, unspektakuläre Ausgang, den solche Urteile meist nehmen: keine Klagewelle, keine Rückerstattungspflicht für längst bezahlte Bussen, sondern eine stille Anpassung der Verwaltungspraxis — verbunden mit der Erkenntnis, dass Symbolschilder keine Rechtsgrundlage ersetzen.

Einordnung

Das Urteil ist im Kern eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit: Strafbarkeit braucht eine gesetzliche Grundlage, keine Interpretation eines Firmenschilds. Dass es dafür bis vor Bundesgericht gehen musste, sagt mehr über die Behäbigkeit der Verwaltungspraxis als über die Kompliziertheit der Rechtslage. Die eigentliche Enteignung liegt nicht in einer einzelnen 40-Franken-Busse — sie liegt in der Summe der Fälle, in denen niemand widersprochen hat.

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