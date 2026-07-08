Von Nico Stino

Der Traum vom Millionenunternehmen ohne Team ist keine Fantasie einer Startup-Bibel mehr, sondern eine messbare Verschiebung in der Wirtschaftsstatistik. Zahlen aus den USA, Deutschland und der Schweiz zeigen: KI verändert nicht nur, wie Firmen arbeiten – sie verändert, wer überhaupt eine Firma gründen kann und wie weit diese Firma allein wachsen kann.

Die USA als Referenzfall

Der amerikanische Markt liefert die verlässlichsten Langzeitdaten, weil das US Census Bureau Non-Employer-Unternehmen seit Jahren systematisch erfasst. Rund 29,8 Millionen solcher Ein-Personen-Betriebe erwirtschaften dort etwa 1,7 Billionen Dollar Umsatz, gut 6,8 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Neuere Schätzungen, etwa von Fortune zitiert, gehen mittlerweile von über 41 Millionen aus.

Entscheidend ist aber nicht die Masse, sondern die Verschiebung nach oben. Die Zahl der Solo-Unternehmer mit über 100’000 Dollar Jahreseinkommen ist seit 2022 um rund ein Drittel gestiegen – etwa 5 Millionen Amerikaner fallen mittlerweile in diese Kategorie, Hunderttausende erreichen siebenstellige Umsätze. Stripe-Chefökonomin Emily Sands hat dafür den Begriff «Nanocorp» geprägt: ein Ein-Personen-Unternehmen, das mit KI-Unterstützung operativ auf der Ebene eines traditionellen Kleinbetriebs oder sogar eines venture-finanzierten Startups agiert.

Die Kehrseite: Skepsis aus der Wissenschaft

Nicht jede Stimme in diesem Feld ist euphorisch. Ein Experiment der NYU Stern School of Business mit Microsoft liess MBA-Studierende versuchen, mit KI-Agenten Firmen von Grund auf aufzubauen. Das Ergebnis war ambivalent: KI erledigte einzelne Aufgaben gut und beschleunigte das Brainstorming, konnte aber das fachliche Urteilsvermögen spezialisierter Mitarbeiter nicht ersetzen. Zudem relativiert sich die Kostenersparnis bei intensivem Einsatz von KI-Agenten schnell – laufende Rechnungen für Automatisierung können sich den Lohnkosten annähern, die sie eigentlich einsparen sollten.

Die Schweiz: solides Fundament, zurückhaltendes Tempo

Für die Schweiz liegen keine mit den USA vergleichbaren Longitudinaldaten zu Solopreneuren im engeren Sinn vor. Bekannt ist: Über 500’000 Personen sind hierzulande selbständig erwerbstätig, ein Grossteil davon ohne Angestellte. Die Einzelfirma bleibt die dominante Rechtsform für diesen Einstieg – unkompliziert, ohne Mindestkapital, sofort operativ.

Auf der Startup-Seite zeigt das EY Startup Barometer Schweiz 2026 eine klare Dynamik: 2025 wurden 515 Finanzierungsrunden registriert, ein Plus gegenüber dem Vorjahr, mit einem Investitionsvolumenanstieg von 47 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro. Besonders auffällig: Der Anteil KI-orientierter Startups an allen Finanzierungsrunden stieg von 10 Prozent (2023) auf 32 Prozent (2025) – nahezu eine Verdreifachung in zwei Jahren. Bei der eigentlichen KI-Durchdringung der Schweizer KMU-Landschaft zeigt sich allerdings ein Kontrast: Laut der AI Maturity Study 2026 von ti&m und Hochschule Luzern investieren über 70 Prozent der Schweizer Unternehmen weniger als 5 Prozent ihres IT-Budgets in KI – der Wille ist da, die tatsächlichen Ausgaben bleiben verhalten.

Einordnung

Die verfügbaren Daten stützen die These, dass KI einzelnen Personen ökonomische Hebelwirkung verschafft, die früher nur mit einem Team erreichbar war – die Grössenordnung «Millionenidee» ist für eine kleine, aber wachsende Gruppe längst Realität, nicht Zukunftsmusik. Für die Schweiz fehlt bislang eine eigene systematische Erhebung zu Solopreneuren im US-Stil; die Indizien aus Startup-Finanzierung und Selbständigenzahlen deuten aber in dieselbe Richtung, nur mit typisch schweizerischer Verzögerung und Zurückhaltung bei der tatsächlichen Budgetumsetzung. Wer in der Schweiz von einer KI-getriebenen Millionenidee träumt, bewegt sich damit nicht ausserhalb des Trends – sondern an dessen eher konservativem, aber stabilem Rand.