Wie der Bundesrat, inspiriert von einem Jahr ungestörten Nachdenkens, beschlossen hat, dass Kranke künftig einfach weniger krank sein sollen — und dafür mehr zahlen werden

Es war ein Freitag, der 13. — und der Bundesrat liess sich von diesem schlechten Omen nicht beirren. Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk, nur eben etwa zwanzig Jahre zu spät, verkündete die Landesregierung am 13. März 2026, was Beobachter schon lange geahnt hatten: Die Mindestfranchise in der obligatorischen Krankenversicherung (OKP) wird angehoben. Von 300 auf 400 Franken. Ein historischer Schritt, wenn man bedenkt, dass die letzte Anpassung im Jahr 2004 stattfand — also zu einer Zeit, als noch niemand von einem iPhone geträumt hatte und die Welt sich im Allgemeinen etwas überschaubarer anfühlte.

Der Bundesrat brütete ein ganzes Jahr über dieser Massnahme — was, angesichts der intellektuellen Schwergewichtigkeit des Vorhabens, durchaus angemessen erscheint. Denn die Erkenntnis, dass man Kranken einfach mehr in Rechnung stellen kann, damit sie irgendwie weniger krank werden, ist keine, die man über Nacht gewinnt.

Das Prinzip der heilsamen Sparsamkeit

Worum geht es eigentlich? Die Grundidee ist so schlicht wie bestechend: Wer mehr aus der eigenen Tasche zahlen muss, überlegt sich zweimal, ob er überhaupt zum Arzt geht. Das nennt sich dann euphemistisch “Stärkung der Eigenverantwortung”, und der Bundesrat hat diesen Begriff in seiner Medienmitteilung mit einer Häufigkeit verwendet, die an eine Litanei erinnert. Eigenverantwortung — das klingt nach freier Entscheidung, nach mündigen Bürgerinnen und Bürgern, die souverän über ihre Gesundheit wachen. Was es in der Praxis bedeutet: Ein Mensch mit einer chronischen Erkrankung zögert fortan länger, bevor er medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, weil der erste Franken nun eben aus dem eigenen Portemonnaie kommt.

Seit dem Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) im Jahr 1996 haben sich die Gesundheitskosten mehr als verdreifacht. Die mittlere Monatsprämie für Erwachsene lag 1996 noch bei rund 128 Franken — heute beträgt sie annähernd 450 Franken. Drei Jahrzehnte Kostenexplosion, drei Jahrzehnte parlamentarische Debatten, Volksinitiativen, Gegeninitiativen, Expertenkommissionen und Vernehmlassungen. Das Ergebnis all dieser demokratischen Kreativität: Die Versicherten zahlen nun 100 Franken mehr Franchise.

Dreissig Jahre Prämienanstieg — und jetzt der Automatismus

Das Pikante an der aktuellen Vorlage ist nicht nur die Anhebung um 100 Franken. Das wäre noch verschmerzbar. Das eigentlich Bemerkenswerte ist der eingebaute Anpassungsmechanismus: Sobald die Kostenbeteiligung der Versicherten unter den Schwellenwert von 13,5 Prozent der Bruttoleistungen fällt, wird die Franchise automatisch erhöht. Ohne parlamentarische Debatte, ohne Volksabstimmung, ohne das gewohnte politische Hickhack. Einfach: automatisch.

Der Bundesrat hat damit etwas geschaffen, das man in der Technik als “Ratchet-Mechanismus” bezeichnet — ein Sperrad, das sich nur in eine Richtung dreht. Die Franchise kann unter diesem System künftig nur steigen, nie sinken. In den letzten zehn Jahren schwankte die Kostenbeteiligung der Versicherten laut Regierung zwischen 13,4 und 13,9 Prozent — also just um den magischen Schwellenwert herum. Man muss kein Prophet sein, um zu ahnen, dass dieser Mechanismus in absehbarer Zukunft ausgelöst werden wird. Die Bruttoleistungen steigen derzeit um über 200 Franken pro versicherter Person und Jahr. Anpassungen werden also zur neuen Normalität.

Was hat das Parlament dazu gebracht, diesen Automatismus überhaupt gutzuheissen? Es war eine Motion der SVP-Ständerätin Esther Friedli — «Mindestfranchise den realen Gegebenheiten anpassen» — die im März 2025 angenommen wurde. “Reale Gegebenheiten” ist natürlich ein weiterer politischer Lieblingsbegriff: Er suggeriert, dass es sich um eine nüchterne Sachzwang-Erkenntnis handelt, nicht um eine politische Entscheidung, wer die steigenden Gesundheitskosten tragen soll.

Wer zahlt? Frauen und Bündner, natürlich

Rund 3,3 Millionen Erwachsene in der Schweiz — 45 Prozent aller Versicherten — haben heute die Mindestfranchise gewählt. Das ist, wie der Bundesrat selbst einräumt, kein Zufall: Grundsätzlich wählen kranke Menschen die Mindestfranchise, weil sie wissen, dass sie die Kosten ohnehin überschreiten werden. Gesunde und wirtschaftlich Bessergestellte wählen die hohe Wahlfranchise und kassieren dafür eine Prämienreduktion. Das System der “Eigenverantwortung” belohnt also jene, die sowieso selten krank werden, und bestraft jene, die auf medizinische Versorgung angewiesen sind.

Besonders aufschlussreich ist die Genderkomponente: Von den 3,3 Millionen Erwachsenen mit Mindestfranchise sind rund 1,9 Millionen Frauen (57 Prozent) und 1,4 Millionen Männer (43 Prozent). Männer tendieren, über alle Altersklassen hinweg, stärker zu Wahlfranchisen. Die Erhöhung der Mindestfranchise trifft Frauen damit überproportional — was in einer Gesellschaft, in der Frauen ohnehin im Schnitt weniger verdienen, eine erfreuliche Schichtungswirkung hat. Wenn der Bundesrat also von “Stärkung der Eigenverantwortung” spricht, meint er im statistischen Sinne: Stärkung der Eigenverantwortung von Frauen.

Regional zeichnet sich ein ähnliches Bild. Im Kanton Graubünden wählen mehr als die Hälfte der Erwachsenen — 52 Prozent — die Mindestfranchise. In der Waadt oder in Appenzell Innerrhoden liegt dieser Anteil unter 40 Prozent. Was erklärt das? Einkommensunterschiede, Altersstruktur, Gesundheitszustand der Bevölkerung — all das spielt eine Rolle. Die Bündner werden künftig also stärker zur Kasse gebeten als die Waadtländer. Eine föderalistische Eigenheit, die vermutlich niemand geplant hat, aber nun einmal so ist.

Kinder sind fein raus — vorerst

Kinder bleiben von der Franchise befreit. Der Bundesrat will nicht, dass Eltern mit knappem Budget die Gesundheitsversorgung ihrer Kinder einschränken. Das ist löblich. Aber man darf sich fragen, warum dieselbe Logik nicht auch für chronisch kranke Erwachsene gilt — die ebenfalls keine Wahl haben, medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen, wenn ihr Körper es verlangt. Die Grenze zwischen “Bedarf” und “Überkonsum” ist im Gesundheitswesen bekanntlich eine delikatere Frage, als sie die Rhetorik der “Eigenverantwortung” vermuten lässt.

Auch der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat diesen Widerspruch erkannt und die Vorlage umgehend als “völlig realitätsfremd und komplett unsolidarisch” bezeichnet. Eine höhere Mindestfranchise werde vor allem ältere und chronisch kranke Versicherte treffen — und der öffentlichen Gesundheit insgesamt schaden, wenn Menschen aus Kostengründen Arztbesuche aufschieben. Das Gesundheitsministerium selbst hatte bereits bei der parlamentarischen Debatte um die Motion Friedli gewarnt, man müsse “sehr vorsichtig vorgehen, insbesondere bei Menschen, die wegen der Kosten nicht zum Arzt gehen.” Man war offenbar vorsichtig genug, um die Motion dennoch anzunehmen.

Strukturelle Ursachen? Bitte nicht

Weshalb steigen die Gesundheitskosten überhaupt so unaufhaltsam? Drei Bereiche dominieren das Kostenwachstum: Arztpraxen (8,8 Milliarden Franken), Medikamente (8,9 Milliarden) und stationäre Spitalbehandlungen (7,4 Milliarden). Die Ursachen sind bekannt und werden seit Jahrzehnten diskutiert: alternde Bevölkerung, neue und teure Therapien und Medikamente, Fehlanreize im Tarifsystem, mangelnde Koordination zwischen ambulantem und stationärem Bereich.

Die Änderung des Franchisesystems adressiert keine dieser Ursachen. Sie verlagert lediglich einen grösseren Teil der Kosten auf jene, die bereits die höchsten gesundheitlichen Risiken tragen. Das EDI räumt selbst ein, dass die entlastende Wirkung auf die Obligatorische Krankenversicherung durch eine “moderatere Inanspruchnahme” entstehen soll — und ergänzt pflichtschuldig, dass sich diese Wirkung “nicht genau beziffern” lasse. Im Klartext: Man weiss nicht, ob es etwas bringt. Aber man tut es trotzdem.

Seit 1996 sind die Prämien um rund 146 Prozent gestiegen. Die Franchise ist in diesen dreissig Jahren von 150 auf 300 Franken angehoben worden — also verdoppelt. Die Prämien hingegen haben sich fast zweieinhalb Mal vervielfacht. Die Franchise als Steuerungsinstrument der Gesundheitskosten ist also, gelinde gesagt, von begrenzter Wirksamkeit. Was man aber sagen kann: Sie entlastet die Kassen und belastet die Versicherten. Das ist vielleicht nicht das Ziel, das man öffentlich verkündet — aber es ist das, was de facto geschieht.

Vernehmlassung: Das Ritual der Partizipation

Der Bundesrat hat die Vorlage nun in die Vernehmlassung geschickt. Das ist in der Schweiz der demokratisch korrekte Weg: Kantone, Parteien, Verbände und Interessengruppen dürfen Stellung nehmen, bevor das Parlament entscheidet. Die Vernehmlassung ist ein respektables Instrument — und doch ist das Ergebnis in diesem Fall bereits mit einiger Wahrscheinlichkeit absehbar. Die bürgerliche Parlamentsmehrheit, die die Motion Friedli angenommen hat, wird kaum zurückrudern. Die Linke und die Gewerkschaften werden opponieren. Und die grosse Masse der 3,3 Millionen Versicherten mit Mindestfranchise wird den Ausgang dieser Debatte vielleicht erst dann realisieren, wenn die neue Franchise auf der Prämienrechnung erscheint.

Das Framing der Vorlage ist, man muss es sagen, handwerklich gut gemacht. “Eigenverantwortung” ist ein Begriff, gegen den man kaum argumentieren kann, ohne als verantwortungslos zu gelten. Wer will schon gegen Eigenverantwortung sein? Niemand. Man kann höchstens darauf hinweisen, dass eine chronisch kranke Person in Graubünden, die jeden Monat 450 Franken Prämie zahlt und sich nun einer höheren Franchise gegenübersieht, nicht deshalb häufiger zum Arzt geht, weil sie so unverantwortlich lebt. Sondern weil sie krank ist.

Und was kommt als nächstes?

Einige Beobachter hatten mit einer Anhebung auf 500 Franken gerechnet — und sonst mit nichts. Sie wurden zumindest im ersten Punkt angenehm enttäuscht: Es sind vorerst nur 400 Franken. Das “vorerst” ist dabei das entscheidende Wort. Der eingebaute Automatismus sorgt dafür, dass die nächste Anpassung keine politische Entscheidung mehr sein muss. Es reicht, wenn die Kostenbeteiligung der Versicherten unter 13,5 Prozent der Bruttoleistungen fällt — dann wird die Franchise per Verordnung erhöht, still und leise, ohne Volksabstimmung.

In den letzten zehn Jahren schwankte dieser Wert laut Bundesrat zwischen 13,4 und 13,9 Prozent. Das bedeutet: Der Schwellenwert wurde in diesem Zeitraum bereits einmal unterschritten. Der Mechanismus wäre also, hätte er damals bestanden, bereits ausgelöst worden. Wer also glaubt, mit der Anhebung auf 400 Franken sei die Sache erledigt, irrt. Es handelt sich vielmehr um eine institutionelle Weichenstellung: künftige Franchisenerhöhungen brauchen keine politische Mehrheit mehr. Sie sind der neuen Gesetzeslage nach schlicht automatisch — verordnet durch einen Schwellenwert, den schon die laufende Kostenentwicklung regelmässig unterschreiten wird.

Fazit: Solidargemeinschaft mit Eigenverantwortung

Die obligatorische Krankenversicherung ist, das steht auf jedem Versicherungsausweis, eine Solidargemeinschaft. Alle zahlen für alle, Gesunde für Kranke, Junge für Alte, Reiche für Ärmere. Das ist das Grundprinzip — und es ist ein gutes Prinzip. Was der Bundesrat nun vorschlägt, ist keine Abkehr davon, aber eine schrittweise Aushöhlung: Je höher die Franchise, desto mehr Kosten trägt der Einzelne, bevor die Solidargemeinschaft einspringt. Das mag fiskalisch eine gewisse Logik haben. Als Gesundheitspolitik, die an den Ursachen des Kostenwachstums ansetzt, taugt es wenig.

Vielleicht hätte der Bundesrat das eine Jahr Beratungszeit auch damit verbringen können, die strukturellen Fehlanreize im Tarifsystem zu adressieren, die Medikamentenpreise stärker zu regulieren oder die Koordination zwischen ambulantem und stationärem Bereich zu verbessern. Das sind kompliziertere Aufgaben, mit mächtigen Gegenspielern: Pharmaindustrie, Ärzteverbände, Spitäler. Dagegen ist eine Franchiseerhöhung politisch bequem — die 3,3 Millionen Betroffenen haben keine Lobby, und die Massnahme trägt den respektablen Namen “Eigenverantwortung”.

Der 13. März 2026 war, trotz allem, ein denkwürdiger Tag. Ein Freitag, der 13., an dem eine Landesregierung nach zwanzig Jahren Pause den Mut aufbrachte, Kranken mehr zuzumuten. Das Frühlingswetter in Bern soll an jenem Tag übrigens angenehm gewesen sein. Ob es das auch für die 1,9 Millionen Frauen und 1,4 Millionen Männer mit Mindestfranchise war, die davon betroffen sein werden — darüber schweigt die Medienmitteilung des Bundesrates.

Quellen: muula.ch / BAG / watson.ch / comparis.ch / SRF News / BFH / anneepolitique.swiss