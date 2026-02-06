SWISSVOX

SWISSVOX

Diskussion über diese Post

Avatar von User
Avatar von The Cazuzo
The Cazuzo
Feb 6

... quand tu gères une salle de concert alternative... sans confrérie derrière...

et le service de sécurité te dis qu'il faut changer les portes ...

tu le fais même si elles font six mètres par 4...en acier.

et tu n'ouvres pas le lieu tant que...

après tranquille, tu peux accueillir et boire un verre avec les services concernés , qui t' appuient efficacement au long cours...

ça s' appelle la politique du zéro mort ...

et ça matche...

ps: c'est peut être la faute a epstin ou putin ... non? 🌹

Antworten
Teilen
Avatar von The Cazuzo
The Cazuzo
Feb 6

... die Not ausgangs Tür nur gegen innen aufmachbar ist völlige Heresie, es sollte auch eine Panik Stange auf der Tür sein...

Eine solche Tür wie im Consternation Bar ist nicht mehr aufmachebar mit Personnen in Panik dahinter...

wären Sicherheit kontrollen geleistet , würde diese Tür keine halbe Sekund als sicherheit Tür angenommen...

period mofo🥀

Antworten
Teilen

Keine Posts

Sind Sie bereit für mehr?

© 2026 SWISSVOX · DatenschutzBedingungenHinweis zur Erfassung
Starten Sie Ihre SubstackApp herunterladen
Substack ist der Ort, an dem großartige Kultur ein Zuhause findet.