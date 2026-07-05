Zwischen historischer Aufarbeitung und neuer Regulierung: Weshalb die Diskussion über die Ursachen des Credit-Suisse-Untergangs weit mehr ist als ein Blick zurück.

Von der Redaktion Swissvox

Als die Credit Suisse im März 2023 innerhalb weniger Tage kollabierte, stand die Schweiz vor einer der grössten wirtschaftspolitischen Bewährungsproben ihrer jüngeren Geschichte. Mit der von den Behörden begleiteten Übernahme durch die UBS sollte ein ungeordneter Zusammenbruch verhindert werden – und damit ein möglicher Flächenbrand an den internationalen Finanzmärkten.

Drei Jahre später hat sich die Diskussion verschoben. Heute geht es nicht mehr allein um die dramatischen Stunden jenes Wochenendes, sondern um die Frage, welche Lehren daraus gezogen werden müssen. Im Zentrum steht dabei eine bemerkenswerte Entwicklung: Die politische und regulatorische Interpretation der Krise scheint sich zu verändern.

Vom Vertrauensverlust zur Kapitalfrage

Unmittelbar nach dem Zusammenbruch dominierten zwei Begriffe die öffentliche Debatte: Vertrauensverlust und Bank Run. Milliardenbeträge verliessen innerhalb weniger Stunden die Credit Suisse. Die Bank verlor den Zugang zu den Finanzmärkten, obwohl sie nach den damals geltenden regulatorischen Vorgaben weiterhin als ausreichend kapitalisiert galt.

Heute rückt dagegen zunehmend eine andere Frage in den Mittelpunkt: Hätte die Credit Suisse mit deutlich höheren Eigenkapitalpolstern überlebt?

Diese Diskussion ist keineswegs akademisch. Von ihrer Beantwortung hängt ab, welche regulatorischen Anforderungen künftig für die UBS gelten werden – und damit für die mit Abstand grösste Bank des Landes.

Eine Bank scheitert selten aus nur einem Grund

Die Versuchung ist gross, historische Ereignisse auf eine einzige Ursache zu reduzieren. Doch genau darin liegt die Gefahr.

Die Credit Suisse litt über Jahre unter strategischen Fehlentscheidungen. Milliardenverluste durch Archegos und Greensill erschütterten das Vertrauen der Investoren. Hinzu kamen Führungswechsel, Rechtsfälle und wiederholte Restrukturierungen.

Diese Faktoren schwächten die Bank langfristig.

Der eigentliche Kollaps erfolgte jedoch erst, als das Vertrauen endgültig verschwand. Moderne Bank Runs unterscheiden sich grundlegend von früheren Finanzkrisen. Dank digitalem Zahlungsverkehr können institutionelle Kunden heute innerhalb weniger Stunden Milliardenbeträge transferieren. Liquiditätskrisen entwickeln sich damit in einem Tempo, das selbst solide Institute unter enormen Druck setzen kann.

Die entscheidende Erkenntnis lautet deshalb: Kapital allein verhindert keine Vertrauenskrise. Umgekehrt kann fehlendes Vertrauen selbst gut kapitalisierte Banken destabilisieren.

Warum sich die politische Debatte verändert

Gerade deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf die gegenwärtige Diskussion.

Sollte sich die Auffassung durchsetzen, dass primär ungenügende Eigenkapitalvorschriften für den Untergang verantwortlich waren, entsteht automatisch politischer Druck, die UBS künftig mit deutlich höheren Kapitalanforderungen zu belasten.

Diese Argumentation erscheint nachvollziehbar. Mehr Eigenkapital erhöht grundsätzlich die Widerstandsfähigkeit einer Bank und reduziert das Risiko staatlicher Rettungsmassnahmen.

Doch auch diese Sichtweise hat Grenzen.

Kapital ist teuer. Je mehr Eigenmittel vorgeschrieben werden, desto geringer fällt häufig die Eigenkapitalrendite aus. Internationale Konkurrenten könnten dadurch Wettbewerbsvorteile erhalten, sofern ihre Heimatstaaten weniger strenge Regeln anwenden.

Die eigentliche Herausforderung besteht daher nicht darin, möglichst hohe Kapitalquoten vorzuschreiben, sondern Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit miteinander in Einklang zu bringen.

Der Finanzplatz Schweiz steht vor einer Grundsatzentscheidung

Mit der Übernahme der Credit Suisse entstand eine UBS von historischer Grösse. Die Bilanzsumme der Bank übersteigt die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz deutlich.

Damit wächst auch die Verantwortung der Politik.

Die Schweiz muss ein Regulierungssystem schaffen, das künftige Krisen möglichst verhindert, ohne den Finanzplatz dauerhaft zu schwächen. Gleichzeitig darf nicht der Eindruck entstehen, jede vergangene Krise lasse sich allein durch neue Vorschriften verhindern.

Finanzstabilität entsteht nicht ausschliesslich durch Eigenkapital. Ebenso entscheidend sind glaubwürdige Unternehmensführung, wirksame Aufsicht, professionelles Risikomanagement und eine Krisenkommunikation, die Vertrauen schafft.

Die Vergangenheit entscheidet über die Zukunft

Die Debatte über die Credit Suisse ist deshalb weit mehr als historische Aufarbeitung.

Sie bestimmt die regulatorischen Leitplanken für die kommenden Jahrzehnte. Sie beeinflusst die internationale Wettbewerbsfähigkeit der UBS. Und sie entscheidet darüber, welche Risiken künftig von Aktionären getragen werden – und welche im Ernstfall erneut beim Staat landen könnten.

Gerade deshalb verdient diese Diskussion grösstmögliche Sachlichkeit.

Politik neigt bisweilen dazu, komplexe Ereignisse im Nachhinein auf einfache Erklärungen zu reduzieren. Die Geschichte der Credit Suisse widersetzt sich jedoch einer solchen Vereinfachung.

Der Untergang war das Ergebnis eines jahrelangen Vertrauensverlusts, gravierender Managementfehler, internationaler Marktturbulenzen und struktureller Schwächen, die sich gegenseitig verstärkten. Wer heute lediglich einen dieser Faktoren herausgreift, läuft Gefahr, aus einer komplexen Krise die falschen Lehren zu ziehen.

Faktenbox

Credit Suisse – die wichtigsten Eckpunkte

1856: Gründung der Schweizerischen Kreditanstalt durch Alfred Escher.

2008: Die Credit Suisse übersteht die globale Finanzkrise ohne staatliche Rettung.

2021: Milliardenverluste durch Archegos Capital Management und Greensill Capital erschüttern das Vertrauen der Märkte.

März 2023: Massive Mittelabflüsse führen zur von den Schweizer Behörden unterstützten Übernahme durch die UBS.

Heute: Die Schweiz diskutiert strengere Eigenkapitalvorschriften für systemrelevante Banken und die künftige Ausgestaltung der «Too big to fail»-Regulierung.

Einordnung von Swissvox

Die Aufarbeitung der Credit-Suisse-Krise ist noch nicht abgeschlossen. Neue Erkenntnisse und politische Bewertungen werden die Diskussion über Jahre prägen. Entscheidend wird sein, ob die Schweiz Lehren zieht, die den Finanzplatz zugleich sicherer und wettbewerbsfähig halten. Historische Ereignisse lassen sich nicht ungeschehen machen – wohl aber die Regeln, nach denen künftig gehandelt wird.