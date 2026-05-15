Ein Essay der chinesischen Schriftstellerin Zhang Yueran wirft eine unbequeme Frage auf: Kann ein Behandlungsmodell, das auf individuellem Seelenleben beruht, in einer Gesellschaft funktionieren, die das Individuum systematisch dem Kollektiv unterordnet?

Zhang Yueran ist eine der bekanntesten chinesischen Schriftstellerinnen ihrer Generation, Autorin von fünf Romanen. Ihr jüngster Text, erschienen im britischen Literaturmagazin «Granta», ist jedoch keine Fiktion – sondern ein persönliches Zeugnis, das über das Private hinausweist. Ausgangspunkt ist eine alltägliche Situation: Zhang bemerkt, dass ihr Sohn in der Schule unter Druck steht. Sie sucht Hilfe – zunächst bei der Klassenlehrerin, dann bei der schulischen «Psychologieinstruktorin», schliesslich bei externen Therapeuten. Was sie dabei erlebt, liest sich wie eine kulturelle Diagnose.

«Vielleicht sind Sie das Problem»

Die Lehrerin sieht naturgemäss kein Problem in ihrem Verhalten – ihre anderen Schüler kämen doch gut zurecht. «Vielleicht sind Sie das Problem» – so beschreibt Zhang diesen Reflex als typischen Überlebensmechanismus innerhalb chinesischer Institutionen. Der Satz ist knapp, aber er enthüllt eine Logik, die tief in der sozialen Struktur verankert ist: Wer klagt, klagt sich selbst an.

Die schulische Psychologiefachperson, die Zhang daraufhin aufsucht, ist offiziell «Psychologieinstruktorin» – ein Titel, der bereits das Problem benennt. Die Berufsbezeichnung spiegelt den unvollständigen Entwicklungsstand des chinesischen Bildungssystems wider: Es gibt kaum eine Trennung zwischen Begleitung und Unterricht. Schulen scheinen zu glauben, «Psychologie» sei ein Lernstoff, der sich im Klassenzimmer vermitteln lässt – und Schüler lernen so, ihre Emotionen zu kontrollieren und zu regulieren. Therapeutische Beziehung als Lehrplan. Innenleben als Disziplinaufgabe.

Zwei Typen von Therapeuten

Auf der Suche nach einem Kinderspezialisten scheitert Zhang. Ihr Sohn lehnt die Termine ab. Sie entschliesst sich, allein in Therapie zu gehen. Dabei begegnet sie vor allem zwei Typen von Praktikern: die einen strahlen eine starke Eliteattitüde aus, sind selbst Opfer des chinesischen Bildungssystems und neigen zu Brutalität als Methode. «Sie müssen ein Kind behandeln wie einen Hund, den man dressiert», sagt einer von ihnen.

Die andere Gruppe ist zahlreicher: selbsternannte Psychologen, die Schuldgefühle instrumentalisieren. Viele von ihnen verkaufen aufgezeichnete Videolektionen – eine Form der Gehirnwäsche, die Eltern in die Überzeugung drängt, alles sei ihre Schuld und sie könnten sich nur erlösen, indem sie widerspruchslos akzeptieren, was ihre Kinder tun.

Das ist nicht bloss schlechte Praxis. Es ist die Psychologisierung von Konformitätsdruck.

Das strukturelle Problem

Hinter Zhangs persönlichem Bericht tut sich eine tiefere Spannung auf: Westliche Psychotherapie – ob verhaltenstherapeutisch, psychoanalytisch oder humanistisch – baut auf einem bestimmten Menschenbild auf. Dieses Bild setzt ein abgrenzbares Ich voraus, das Wünsche, Grenzen und eine individuelle Geschichte hat. Genau dieses Ich ist in der konfuzianisch geprägten chinesischen Gesellschaftsstruktur jedoch systematisch nachrangig. Wer sich beklagt, stört das Kollektiv. Wer Therapie sucht, gibt Schwäche zu. Wer seine Eltern oder Lehrer kritisiert, verletzt die Hierarchie.

In kollektivistischen Kulturen wie der chinesischen neigen Individuen dazu, andere in ihr Selbstbild zu integrieren – je nach Nähe der Beziehung in unterschiedlichem Ausmass. Die Grenzen zwischen Selbst und Anderen sind durchlässiger, was paradoxerweise echte Empathie erschweren kann, weil die Perspektivenunterscheidung fehlt. Wer nicht klar weiss, wo das Ich endet und das Andere beginnt, kann sich selbst schlecht als behandlungswürdiges Subjekt begreifen.

Die konfuzianische Orthodoxie verlangt strikte Affektkontrolle – nach dem Prinzip «bewahre das himmlische Prinzip, tilge menschliche Begierden». Diese repressive Tradition erzeugt Scham, Depressionen, bisweilen narzisstische Persönlichkeitsmuster – und schreckt gleichzeitig davor ab, professionelle Hilfe zu suchen.

Verheissung und Grenze

Zhang ist nicht grundsätzlich pessimistisch. Sie erkennt durchaus etwas Verlockendes in den Möglichkeiten, die Psychotherapie für eine Neugestaltung der chinesischen Psyche bieten könnte. Aber eben: Möglichkeiten. Der Konjunktiv ist entscheidend.

Denn die Frage ist nicht, ob es gute Therapeuten in China gibt – die gibt es. Die Frage ist, ob ein importiertes Behandlungsmodell funktionieren kann, solange die sozialen Strukturen, die das Leiden erzeugen, unangetastet bleiben. Schule als Dressurapparat. Familie als Schuldverbund. Institution als Immunsystem gegen Kritik.

Was Zhang beschreibt, ist letztlich das klassische Problem kulturellen Transfers: Ein Werkzeug nützt wenig, wenn es in einem System eingesetzt wird, das seine Grundannahmen nicht teilt. Psychotherapie setzt auf das Gespräch über das Innenleben. Ein System, das das Innenleben als potenzielle Störung des kollektiven Friedens betrachtet, wird dieses Gespräch immer wieder abwürgen – manchmal mit Brutalität, häufiger mit freundlicher Umlenkung, und meistens mit dem Satz: «Vielleicht sind Sie das Problem.»

Einordnung

Zhangs Essay erscheint zu einem Zeitpunkt, da die psychische Gesundheit in China offiziell als Thema anerkannt wird. Die Regierung hat in den letzten Jahren Richtlinien zur Förderung psychologischer Dienstleistungen verabschiedet. Gleichzeitig nimmt der Leistungsdruck auf Kinder und Jugendliche weiter zu – «Involution» (内卷, nèijuǎn) ist das Schlagwort einer Generation, die sich in einem Wettkampf ohne Ausgang erschöpft. Dass ausgerechnet eine preisgekrönte Autorin ihren persönlichen Leidensweg durch das chinesische Therapiesystem öffentlich schildert, ist ein Zeichen: Das Schweigen bricht auf. Ob das System folgt, ist eine andere Frage.

Zhang Yuerans Essay «The Chinese Psyche» erschien in der britischen Literaturzeitschrift «Granta», übersetzt von Jeremy Tiang.